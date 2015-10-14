Мебельные фасады – важная деталь интерьера

При выборе мебели ее внешний вид играет не последнюю роль, ведь каждый стремится к тому, чтобы новая мебель гармонично дополняла интерьер, вписывалась в его стиль и размеры. Правда, не стоит забывать, что мебель должна быть не только красивой, но и функциональной. Одно из главных правил – экономьте по-крупному. Что это значит? Постарайтесь не экономить на качестве мебели, особенно таких ключевых ее предметах для каждого дома – диване и креслах.

Дело в том, что некачественная мебель обойдется вам дороже со временем, а добротную мягкую мебель всегда можно обить еще раз и наслаждаться ей очень долго, да еще и передать по наследству. При этом не обязательно тратиться на дизайнерские изыски и настоящие антикварные предметы. Качество может быть довольно доступным. Возможно, вам придется повозиться с поисками, но в итоге вы останетесь довольны своим новеньким интерьером. Сегодня дизайнеры homify расскажут о том, как мебельные фасады могут дополнить интерьер, а также подчеркнуть выбранный вами стиль.