Мебельные фасады – важная деталь интерьера

При выборе мебели ее внешний вид играет не последнюю роль, ведь каждый стремится к тому, чтобы новая мебель гармонично дополняла интерьер, вписывалась в его стиль и размеры. Правда, не стоит забывать, что мебель должна быть не только красивой, но и функциональной. Одно из главных правил – экономьте по-крупному. Что это значит? Постарайтесь не экономить на качестве мебели, особенно таких ключевых ее предметах для каждого дома – диване и креслах.
Дело в том, что некачественная мебель обойдется вам дороже со временем, а добротную мягкую мебель всегда можно обить еще раз и наслаждаться ей очень долго, да еще и передать по наследству. При этом не обязательно тратиться на дизайнерские изыски и настоящие антикварные предметы. Качество может быть довольно доступным. Возможно, вам придется повозиться с поисками, но в итоге вы останетесь довольны своим новеньким интерьером. Сегодня дизайнеры homify расскажут о том, как мебельные фасады могут дополнить интерьер, а также подчеркнуть выбранный вами стиль.
Наконец-то пришло время, когда мы начали избавляться от традиционных стенок, в которых хранили все – от одежды до книг и посуды. Современные шкафы сочетают в себе вместительность с элегантным, практически невесомым дизайном, который гармонично вписывается в пространство, не загромождая его. В дома в современном класическом стиле отлично впишется простая, лаконичная мебель без вычурных деталей как этот сервант, который простыми формами и светлым теплым тоном дерева подчеркнет ваш простой и уютный интерьер. Одновременно благодаря резьбе по дереву сервант выглядит не слишком минималистично и придаст изюминку вашей гостиной.
Тем не менее не рекомендуем злоупотреблять вместительностью таких шкафов и перегружать их количеством содержимого. Посуду, скатерти, вазы, свечи и тд. все-таки лучше держать в закрытых комодах. Таким образом вы сохраните аккуратный внешний вид вашей классической гостиной.
Комод американской фабрики Council олицетворяет собой воплощение красоты и функциональности. Идеален в классических сдержанных интереьрах. Выполнен из благородных материалов: красное дерево, инкрустация палисандром. Такой комод будет идеально смотреться в комнате, обставленной в строгом британском стиле. Для него характерны более темные, насыщенные тона – коричневый, темно-красный, темно-зеленый. Стены зачастую обшиты деревом или обтянуты тканью с цветочным узором или изображением животных, сцен охоты. Мебель добротная, массивная, часто винтажная или искусственно состаренная. Главные предметы интерьера – большой мягкий диван (возможно кожаный), массивный добротный комод и несколько комфортных кресел. Большое внимание уделяется текстилю – обивке мягкой мебели, гардинам, обивке стен. В комнате не должно создаваться впечатление стерильного порядка: обычно обстановка старинных британских особняков наполнена многочисленными мелочами, оставшимся от предыдущих поколений.
Роскошный шкаф в стиле барокко с резными элементами, окрашеный белой эмалью, украсит любую спальню или гостиную в классическом стиле с ретро-нотками. Классическая форма и резные элементы придают ему старинный вид, однако белый цвет и лаконичная форма возвращают нас в 21 век. Такой распашной шкаф один из самых практичных и бюджетных по сравнению с другими видами шкафов в зависимости от материалов и изготовителя. Вам не нужно переплачивать за дополнительную подсветку и сложную систему направляющих как у шкафов-купе. Если свободное пространство в комнате ограничено, обратите внимание на распашные шкафы с одной дверью. Такие шкафы хорошо подойдут для спальни, если у вас нет дополнительного пространства для установки шкафов-купе или вы не хотите тратиться на оборудование углового шкафа. Такие шкафы, как правило, очень долговечны и прослужат вам не одно десятилетие. У распашных шкафов часто есть один недостаток – они выглядят несколько громоздко и занимают много свободного места, поэтому их лучше ставить только в просторных помещениях.
Эта большая, даже немного массивная тумба размером 145х40х40 см. изготовлена из массива дерева тик. Ее главная особенность – необычные ручки, выполненные из ротанга. Благодаря своей натуральной необработанной поверхности она идеально впишется в интерьеры в стиле лофт и сможет украсить не только гостиную или спальню, но даже и ванную комнату. Рисунок дерефа на фасаде уже сам по себе является идеальным украшением тумбы, а ручки из грубого материала только подчеркивают ее рустикальный вид. Кстати, если вы хотели бы немного изменить внешний вид вашего шкафа, комода или серванта, не стоит сразу же браться за перекраску или лакировку, попробуйте просто поменять ручки! Добавьте фарфоровые ручки с цветочными орнаментами на самый обычный классический шкаф и он будет выглядеть как раритетная винтажная вещь! Нет ничего проще для изменения мебельного фасада!
Этот оригинальный винный шкаф, выполненный из старой рыбацкой лодки, особенно придется по душе любителям ресайклинга и защиты природы. Он станет ярким акцентом гостиной, кухни или столовой комнаты. В этом случае фон помещения лучше выбрать приглушенный, одного оригинального акцента будет достаточно, иначе вы будете слишком уставать от буйства красок и форм.
Знаменитая американская фабрика Habersham Home создает роскошную мебель ручной работы уже несколько десятилетий. Этот сайдборд отличается изысканным дизайном, функциональностью и высочайшим качеством исполнения. Его украшают шикарные отделки, среди которых благородная искусственная состаренность, красивая роспись, дорогая позолота.
Во многих домах еще осталась привычка выставлять свой любимых хрусталь на показ в громоздких сервантах. К счастью, эра дефицита ушла в прошлое и больше нет необходимости создавать выставку столовых принадлежностей в своих гостиных или столовых комнатах. Лучше всего такие предметы, как посуду, скатерти, столовые приборы, свечи, вазы и тд. хранить в закрытых буфетах или комодах, которые не занимают столько места как застекленные серванты и не требуют муторного ухода и протирания пыли каждую неделю. Если же у вас есть особенный сервиз, который является предметом гордости нескольких поколений вашей семьи, нет ничего зазорного в том, чтобы использовать его в качестве декора. Однако лучше всего для этих целей подыскать более изящный и небольшой сервант, в который поместится всего лишь один сервиз, а не весь запас посуды в доме.
Тумба ТВ “Fold” в стиле 50-60-х годов прошлого века. Этому стилю свойственны красота и практичность, которые находятся в гармоничном единении. Выполнен из натуральных материалов (шпон ореха и мдф ). Оснащен двумя раздвижными дверцами и одной полкой. Ширина (см)138 Глубина (см) 40 Высота (см )52. Такая тумба выделяется необычным фасадом, в котором соединена игра натурального дерева и гофрированных раздвижных дверей из пластика. Обойдется вам этот отличный представитель своего стиля в 47.000,00 ₽.
Очерь распространенное решение для мебельных фасадов – использование зеркал для визуального увеличения пространства. Как мы уже говорили, у распашных шкафов часто есть один недостаток – они выглядят несколько громоздко и занимают много свободного места. Обратите внимание на то, как эту проблему удалось решить с помощью встроенных в двери шкафов зеркал. Это решение позволило визуально расширить пространство, сделать его более невесомым и воздушным, а шторы скрывают содержимое шкафов и сохраняют аккуратный вид спальни.
Часто рисунок дерева становится сам по себе главным элементом мебельного фасада. Обратите внимание на этот небольшой буфет, выполненный в стиле 50-60х годов. Лаконичность формы с лихвой компенсируется прекрасным геометрическим рисунком дерева разных пород, идеально сочетающихся друг с другом. Металлические ножки добавляют ему футуристический шарм, присущий обстановке этой эпохе.
Еще один нетривиальный подход к фасаду вашей мебели, не предусматривающий радикального вмешательства. Попробуйте превратить предметы, хранящиеся на полках вашей мебели, в элемент дизайна. Установите книги, например, в виде геометрического рисунка или рассортируйте их по толщине или по цвету. Постарайтесь быть креативными и применить немного фантазии.