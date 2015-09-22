Маленькая баня – секреты обустройства

На чем можно и на чем нельзя экономить при постройке бани? Главное, откажитесь от использования подозрительно дешевых материалов, которые зачастую не отличаются качеством, ведь вы не хотите травить себя токсичными испарениями? Кроме того, отказитесь от материалов, не предназначенных для строительства и отделки банных помещений, от дешевой проводки и незащищенных светильников, ведь здоровье превыше всего. Иначе зачем тогда вообще строить баню?

В качестве утеплителя стоит выбрать такие, волокна которых соединены не химическим способом и не будут выделять опасных веществ, например, базальтовую вату, ведь она не горюча и обладает хорошими изолирующими свойствами. Еще один . Еще один подходящий материал – пенофол – пористый синтетический материал с напылением фольги.

Кроме того, можно сэкономить, если установить печь без выносной топки. Таким образом вы будете тратить меньше дров, а бак для воды следует установить на дымоходную трубу. Можно сэкономить и на фундаменте: лучше выбрать недорогой и съемный фундамент, который легко и быстро можно поменять на другой при необходимости.

Крышу стройте невысокую, придерживайтесь соотношения ширины и высоты один к трем. Таким образом вы потратите меньше материалов на псотройку, да и на возведение дымохода.