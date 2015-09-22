Маленькая баня – секреты обустройства

Если вы гордые владельцы загородного дома или дачи и еще не завели себе небольшую баньку в саду – самое время это сделать! Маленькая баня отлично подойдет владельцам небольших участков, которым приходится экономить буквально каждый метр свободной площади. Однако нехватка пространства – не повод отказываться от расслабляющих, да еще и полезных банных процедур, ведь для скромной бани найдется место практически на каждом участке. Тем более, что маленькая банька ничем не уступает большой, а в некоторых аспектах даже имеет преимущества.
Во-первых, постройка и обустройство обойдутся меньше. Во-вторых, вам не потребуется непомерное количество топлива для того, чтобы ее протопить до нужной температуры. Кроме того, вы еще и сэкономите время, если вам вдруг придет в голову идея попариться. Маленькую баню можно строить на легком фундаменте, да и выглядеть небольшая аккуратная постройка будет намного гармоничнее на скромной по размерам площади и не будет отвлекать внимание от главного дома. Давайте рассмотрим главные секреты и особенности обустройстве маленьких бань, в чем нам помогут специалисты homify.
На чем можно и на чем нельзя экономить при постройке бани? Главное, откажитесь от использования подозрительно дешевых материалов, которые зачастую не отличаются качеством, ведь вы не хотите травить себя токсичными испарениями? Кроме того, отказитесь от материалов, не предназначенных для строительства и отделки банных помещений, от дешевой проводки и незащищенных светильников, ведь здоровье превыше всего. Иначе зачем тогда вообще строить баню?
В качестве утеплителя стоит выбрать такие, волокна которых соединены не химическим способом и не будут выделять опасных веществ, например, базальтовую вату, ведь она не горюча и обладает хорошими изолирующими свойствами. Еще один . Еще один подходящий материал – пенофол – пористый синтетический материал с напылением фольги.
Кроме того, можно сэкономить, если установить печь без выносной топки. Таким образом вы будете тратить меньше дров, а бак для воды следует установить на дымоходную трубу. Можно сэкономить и на фундаменте: лучше выбрать недорогой и съемный фундамент, который легко и быстро можно поменять на другой при необходимости.
Крышу стройте невысокую, придерживайтесь соотношения ширины и высоты один к трем. Таким образом вы потратите меньше материалов на псотройку, да и на возведение дымохода.
Русская баня традиционно изготавливалась из дерева, однако такие строения можно быстро построить из любых строительных блоков. Классическая баня состоит из предбанника, комнаты отдыха, мойки и парной, однако если вам приходится экономить пространство, возможно, вам придется отказаться от некоторых помещений. Предбанник представляет собой прихожую, а также раздевалку, в которой посетители оставляют одежду. Кроме того, часто в предбаннике хранится топливо. В комнате отдыха (часто самой большой в бане) принято отдыхать после банных процедур, попивая ароматный чай. В мойке располагают емкость для охлаждения, если позволяют габариты помещения, можно оборудовать и небольшой бассейн. Парная – сердце бани, в которой устанавливается печь-каменка, нагревающая воздух до нужной кондиции.
Экологически чистые материалы в строительстве и оформлении жилища – это одно из главных пожеланий современного человека. В связи с этим древесина по прежнему остается одним из наиболее востребованных строительных материалов. Натуральное дерево обладает уникальными качествами: устанавливает оптимальный баланс влаги и тепла в доме, насыщает воздух эфирными маслами, благодаря чему он приобретает антисептические свойства. Именно поэтому так приятно находиться в помещении, где применяются деревянные бревна. А дизайн в стиле кантри создает полноценный образ «деревенского дома», наполненного солнцем, свежим воздухом и пейзажами нетронутой природы.
На этапе проектирования бани стоит продумать правитльное распределение пространства в помещении. В целях экономии предбанник и комнату отдыха можно объединить в одно большое помещение. Тогда в него поместится и стол, и самовар, и лавки или табуреты для семьи и друзей. Мебель лучше использовать деревянную и без всяких изысков, тем более, что ткань или кожа приходит в негодность от постоянно повышенной влажности в помещения. Объем комнаты отдыха следует рассчитывать по формуле, что на одного человека должно приходиться по 2-3 квадратных метра свободной площади. То же касается и размеров мойки. Парилку же можно сделать и поменьше, достаточно 1,5-2 квадратных метра на человека. Если в каждом помещении будет одно небольшое окно, это поможет сэкономить на электроэнергии при приеме банных процедур в дневное время суток. Правда, окна лучше располагать немного выше среднего роста, 185-190 см от пола.
Если в вашем подвале есть где разгуляться, подумайте о небольшой комнате для отдыха, в которой вы сможете расслабиться после банных процедур. Позаботьтесь об источнике теплого, рассеянного света для создания уютной атмосферы. Дополнят комнату уютный диванчик или пара мягких кресел. На небольшом столике удобно разместить заварочный чайник с чашками для ароматного чая. Для того, чтобы мебель в зоне отдыха не пришла в негодность из-за повышенной влажности, важно снабдить комнату хорошей системой вентиляции. Как мы уже упоминали, откажитесь от слишком вычурного интерьера и большого количества аксессуаров.
Поразмыслите о том, чтобы загружать печь из комнаты отдыха, ведь здесь удобнее хранить дрова и их не нужно будет заносить в парилку.
Не забывайте, что от оформления интерьера бани будет зависеть ваше настроение и то, насколько комфортно вы будете ощущать себя. Маленькая бане не подразумевает большого количества деталей, лучше выбрать простой и лаконичный стиль. Кроме того, большое количество предметов интерьера
съедят и без того небольшое пространство. Практически невозможно найти лучше отделки, чем отделка с использованием натурального дерева. Она хорошо выглядет, практична, а также хорошо влияет на состояние здоровья. Не забывайте использовать одну породу дерева в предбаннике и парной, чтобы избежать перепада температур. Лучшая мебель для бани из осины и тополя с отсутствием острых углов и шероховатых поверхностей. Если позволяют финансы, дерево можно дополнить эффектным натуральным камнем или соляными блоками.
Наслаждением для глаз послужит традиционная изразцовая печка. Такая печка хоть и обойдется недешево, зато прослужит не один год. Облицовка из натурального дерева не только сохраняет тепло в бане, но и благоприятно влияет на организм в зависимости от породы дерева. Подвальные помещения идеально подходят для использования как сауны или бани благодаря небольшому метражу и отсутствию окон.
Элегантный, стильный и очень расслабляющий интерьер. Дизайнеры постарались создать атмосферу, которая будет настраивать на отдых. В этом проекте есть удобная ванная комната, деревянная сауна и отдельная комната отдыха, где можно выпить травяного чая и поболтать с подругами. Чтобы смягчить черно-белую гамму, были добавлены бирюзовая подсветка и мозаика, а также необычные шторы на окна.
Главная задача, поставленная заказчиком интерьера – создание в доме из бруса современного, чистого и минималистичного, но, несмотря на это, уютного пространства. Архитектура дома проектировалась параллельно с интерьером. В первую очередь создавалось внутренне пространство, его акценты, а уже потом на основе этого – оболочка дома. Для дома из бруса в данном интерьере дерево не очень бросается в глаза. Это стало возможным благодаря покрытию бруса морилкой белого цвета и применению больших цветовых плоскостей. Уют и мягкость интерьеру, выполненному в большинстве своем в холодной гамме придает наличие текстиля и натуральных материалов, теплый оттенок беленого дерева и яркие акценты.
Строительным материалом послужил сибирский кедр. Технология соединения бревен – норвежский лафет. Это способ, при котором бревно обрезают с двух противоположных сторон. Такое соединение получаются очень прочным, а дом в целом прекрасно сохраняет тепло. Средний диаметр бревна в нашем проекте – 300 мм. Дизайнеры компании OWNHOME приняли решение совместить в этом проекте черты традиционной восточной роскоши с классическим европейским дизайном. Это позволило избежать избитой интерпретации деревянного дома как некоего древнерусского терема или логова охотника. В итоге получилось модное решение в стиле «фьюжн», которое понравилось заказчику. В предбанной зоне размещается мини-бассейн с ледяной водой, украшенный панелью из натурального оникса и облицованный белым мрамором. Кроме того, здесь располагается массажный стол также из натурального оникса.
Резьба – один из основных декоративных элементов дома. Она используется во всем пространстве комплекса, что позволяет создать единый ансамбль, разнообразить фактуру, придать роскоши. Резьба с восточным орнаментом украшает двери, лестницу, лежаки в парной, барную стойку и другие элементы дома. Надо заметить , что в зависимости от фона, на котором она расположена достигается разный эффект. К примеру, в баре резьба подсвечивается, на дверях она расположена на нейтральном фоне, а на лестнице она прозрачна, что облегчает конструкцию.
Если же вы мечтаете о чем-то более экзотичном, чем русская баня и не слишком ограничены в средствах, попробуйте устроить у себя турецкий хамам. Турецкая баня не такая жаркая, как обычная баня или сауна (температура в диапазоне от 30 до 55 градусов), идеально подходит для людей, которые не любят или не переносят высокие температуры. Кроме того, хаммам отличается удивительно красивыми интерьерами: стены, пол и сводчатые потолки обычно украшают удивительные мозаичные узоры.