7 незабываемых ванных комнат

Ванная является не только предметом первой необходимости, но и излюбленным объектом дизайнерских фантазий. Кажется, что мир уже видел достаточно самых невероятных интерьеров ванных комнат, но производители сантехники в тандеме со специалистами продолжают удивлять и радовать наших читателей. Сегодня мы с гордостью представляем подборку экстравагантных ванных комнат, созданных дизайнерами интерьера homify.
Функциональное предназначение ванной неразрывно связано с принятием водных процедур, поэтому неудивительно, что некоторые дизайнеры решают сделать ее интерьер похожим на каюту корабля. Две стихии воды и воздуха, объединенные стеклянными стенами одной комнаты, играют на контрасте и создают непередаваемое настроение.
Перед нами привлекательный пример еще одной ванны. Она была создана благодаря вдохновению, которое автор черпал от ярких лучей солнечного света и красивых пейзажей Востока. Естественный свет озаряют помещение через сделанные на крыше рейки и создает удивительную игру теней. Все элементы объединяет стиль элегантного минимализма, основная задача каждого – придать интерьеру настроение расслабленной комфортной невесомости.
Загородные дома редко испытывают недостаток в метраже. В этом доме джакузи — предмет удобства и намек на то, что истинные ценители удовольствия не откажут себе в элементах роскоши. Современный и модный дизайн ванной комнаты с фантастическим видом и выходом на террасу является поистине вдохновляющим творением для тех, кто жаждет гармонии с природой. В каждой прямой и четкой линии, в каждой легкой и лаконичной форме читается и в совершенстве обыгрывается базовый принцип минимализма — чем меньше, тем больше.
Просто потрясающая комната с живописным окружением. Пример этого решения позволяет позабыть о будничной суете улиц за окном и насладиться всеми функциями изящной гидромассажной спа-ванны. Дизайн комнаты был выполнен архитектурным бюро T-High-N в стенах дорогого пентхауса.
В таких апартаментах легко можно почувствовать себя королем жизни. Безусловно, восточная культура имеет глубочайшую философскую осознанность каждого самого простого элемента. Поэтому всякое, даже незначительное использование этой богатой традиции в интерьере, насыщает интерьер глубоким смыслом и ощущениями близких к принципу «в здоровом теле — здоровый дух».
Облицовка стен мрамором является традиционным решением, не теряющим своей актуальности. Эта роскошная ванная комната была создана без использования позолоты, подсветки и богатых элементов декора. Дизайн, базирующийся на гармонии натурального цвета, выглядит стильно, дорого и не нуждается в дополнительном убранстве. Несмотря на свой современный формат, это помещение смотрится поистине аутентично.
Любителей спокойствия и гармонии наверняка порадует возможность провести время в расслабляющей ванне с видом на пляж и море. Стеклянные стены стирают все существующие визуальные границы, и вы остаетесь один на один с собственными мыслями. Форма этой удивительной ванной от Juma Exclusive подсказывает, что во время водных процедур не следят за временем.