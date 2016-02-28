7 незабываемых ванных комнат

Загородные дома редко испытывают недостаток в метраже. В этом доме джакузи — предмет удобства и намек на то, что истинные ценители удовольствия не откажут себе в элементах роскоши. Современный и модный дизайн ванной комнаты с фантастическим видом и выходом на террасу является поистине вдохновляющим творением для тех, кто жаждет гармонии с природой. В каждой прямой и четкой линии, в каждой легкой и лаконичной форме читается и в совершенстве обыгрывается базовый принцип минимализма — чем меньше, тем больше.