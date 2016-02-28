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7 незабываемых ванных комнат

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JUMAMBA, JUMA EXCLUSIVE JUMA EXCLUSIVE Ванная комнатаВанны и душевые
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Ванная является не только предметом первой необходимости, но и излюбленным объектом дизайнерских фантазий. Кажется, что мир уже видел достаточно самых невероятных интерьеров ванных комнат, но производители сантехники в тандеме со специалистами продолжают удивлять и радовать наших читателей. Сегодня мы с гордостью представляем подборку экстравагантных ванных комнат, созданных дизайнерами интерьера homify.

Поднять паруса!

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller Ванная в колониальном стиле
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

Функциональное предназначение ванной неразрывно связано с принятием водных процедур, поэтому неудивительно, что некоторые дизайнеры решают сделать ее интерьер похожим на каюту корабля. Две стихии воды и воздуха, объединенные стеклянными стенами одной комнаты, играют на контрасте и создают непередаваемое настроение.

Спокойствие Будды

TB House, Aguirre Arquitetura Aguirre Arquitetura Ванная комната в стиле минимализм
Aguirre Arquitetura

Aguirre Arquitetura
Aguirre Arquitetura
Aguirre Arquitetura

Перед нами привлекательный пример еще одной ванны. Она была создана благодаря вдохновению, которое автор черпал от ярких лучей солнечного света и красивых пейзажей Востока. Естественный свет озаряют помещение через сделанные на крыше рейки и создает удивительную игру теней. Все элементы объединяет стиль элегантного минимализма, основная задача каждого – придать интерьеру настроение расслабленной комфортной невесомости.

Наедине с природой

Einfamilienhaus in Hinterbrühl bei Wien, WUNSCHHAUS WUNSCHHAUS Ванная комната в стиле модерн
WUNSCHHAUS

WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS

Загородные дома редко испытывают недостаток в метраже. В этом доме джакузи — предмет удобства и намек на то, что истинные ценители удовольствия не откажут себе в элементах роскоши. Современный и модный дизайн ванной комнаты с фантастическим видом и выходом на террасу является поистине вдохновляющим творением для тех, кто жаждет гармонии с природой. В каждой прямой и четкой линии, в каждой легкой и лаконичной форме читается и в совершенстве обыгрывается базовый принцип минимализма — чем меньше, тем больше.

Немного неба

Penthouse P, t-hoch-n Architektur t-hoch-n Architektur Ванная комната в эклектичном стиле
t-hoch-n Architektur

t-hoch-n Architektur
t-hoch-n Architektur
t-hoch-n Architektur

Просто потрясающая комната с живописным окружением. Пример этого решения позволяет позабыть о будничной суете улиц за окном и насладиться всеми функциями изящной гидромассажной спа-ванны. Дизайн комнаты был выполнен архитектурным бюро T-High-N  в стенах дорогого пентхауса.

Тонкости Востока

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Ванная комната в стиле модерн
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

В таких апартаментах легко можно почувствовать себя королем жизни. Безусловно, восточная культура имеет глубочайшую философскую осознанность каждого самого простого элемента. Поэтому всякое, даже незначительное использование этой богатой традиции в интерьере, насыщает интерьер глубоким смыслом и ощущениями близких к принципу «в здоровом теле — здоровый дух».

Аутентичный дизайн

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż Ванная комната в стиле модерн
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

Облицовка стен мрамором является традиционным решением, не теряющим своей актуальности. Эта роскошная ванная комната была создана без использования позолоты, подсветки и богатых элементов декора. Дизайн, базирующийся на гармонии натурального цвета, выглядит стильно, дорого и не нуждается в дополнительном убранстве. Несмотря на свой современный формат, это помещение смотрится поистине аутентично.

Мягкие линии

JUMAMBA, JUMA EXCLUSIVE JUMA EXCLUSIVE Ванная комнатаВанны и душевые
JUMA EXCLUSIVE

JUMA EXCLUSIVE
JUMA EXCLUSIVE
JUMA EXCLUSIVE

Любителей спокойствия и гармонии наверняка порадует возможность провести время в расслабляющей ванне с видом на пляж и море. Стеклянные стены стирают все существующие визуальные границы, и вы остаетесь один на один с собственными мыслями. Форма этой удивительной ванной от Juma Exclusive подсказывает, что во время водных процедур не следят за временем.

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