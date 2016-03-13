Многофункциональные пространства: несколько комнат в одной

’В спальне принимать пищу, – заговорил профессор слегка придушенным голосом, – в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать… – А я буду обедать в столовой, оперировать в операционной!
– профессору Преображенскому из романа М. Булгакова Собачье сердце’ идеи многофункциональных пространств были явно не по душе. Но за нашими окнами стремительно несется на сверхзвуковых скоростях 21 век, и теперь комната совмещающая несколько разноплановых задач, скорее невероятная удача, чем зло с которым нужно бороться всеми силами. Вопрос лишь в грамотной организации такого сочетания, для чего дизайнерами и разрабатываются многочисленные приемы – от вариантов освещения до трансформирующейся мебели.
Если вы хотите сделать пространство действительно многофункциональным, для этого необходимо со всем старанием задействовать не только привычные зоны комнаты, но и уделить внимание нестандартному использованию всех возможных вариантов: подоконник, лестница, антресоли под потолком, ящики под сидениями, плоскость стен. Причем такое активное включение дополнительных элементов в интерьере не загружает его, а скорее – наоборот, помогает распределить нужные функциональные предметы по всему объему комнаты, внося в интерьер разнообразие и многомерность.
Мебель, которая с легкость преобразуется под ваши потребности – настоящая находка для современного ритма жизни и многофункциональных интерьеров. Это помогает и сэкономить пространство, не загромождая комнату лишними предметами, и сделать обстановку максимально удобной. Современные мебельные трансформеры объединяют в себе эргономичные дизайнерские разработки и высокотехнологичные материалы, что делает каждый такой предмет не только удобным, но и стильным элементом в интерьере.
Удобство современного интерьера во многом зависит от разумного использования умных гаджетов. Многофункциональные и лаконичные по своему дизайну, электронные новинки последних поколений заменяют своих более габаритных предшественников, привнося в интерьеры совершенно иной уровень комфорта. Если прежние технологии исходили из главенства функции в приборе, то их более совершенные аналоги гораздо лучше вписываются в интерьеры и более гибко подстраиваются под задачи каждого пользователя.
Каждый предмет в открытом пространстве комнаты может приобретать совершенно новые характеристики. К чему, например, ставить книжный стеллаж к стене, если его можно использовать в качестве элегантного разделителя интерьера на несколько зон? Преимуществом такого использования функциональных предметов в качестве зонирующих элементов является во-первых, удобство использования – книжная полка доступна с обеих сторон, вы получаете возможность пользоваться функциями предмета равноценно из всех частей комнаты. Кроме этого, стеллажи, книжные полки и прочие подобные конструкции всегда выглядят менее массивно, чем стационарная стена и позволяют сохранить зрительное восприятие целостного объема комнаты.
Невесомым и практически незаметным образом разделить одну комнату на несколько зон, добавить ряд дополнительных функций можно с помощью различных комбинаций освещения. Помимо общего, фонового освещения всей комнаты, сделайте для каждой части свою – подходящую под задачи именно этого уголка. Отдельный ряд потолочных светильников – над обеденным столом, камин и пара торшеров рядом с диваном – в зоне отдыха, теплый свет настенных бра – над кофейным столиком у окна. И тогда ваша комната приобретет свой особенный уют и характер, легко подстраиваясь под ваше настроение – от парадного до уединенно-расслабленного.
За декоративными аксессуарами закрепилось понимание их как элементов дополняющих интерьер, придающих ему особый характер, настроение – но, не слишком практичных. Но ведь ничто не мешает нам использовать оригинальные предметы декора наравне с остальными предметами мебели: соорудить комод из чемоданов или журнальный столик из африканских барабанов, дополнить настенно панно подсветкой – превратив в дополнительный светильник. Предметы декора от этого ничуть не потеряют своего лоска, а вот интерьер комнаты значительно выиграет в плане функциональности.