Многофункциональные пространства: несколько комнат в одной

’В спальне принимать пищу, – заговорил профессор слегка придушенным голосом, – в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать… – А я буду обедать в столовой, оперировать в операционной! – профессору Преображенскому из романа М. Булгакова Собачье сердце’ идеи многофункциональных пространств были явно не по душе. Но за нашими окнами стремительно несется на сверхзвуковых скоростях 21 век, и теперь комната совмещающая несколько разноплановых задач, скорее невероятная удача, чем зло с которым нужно бороться всеми силами. Вопрос лишь в грамотной организации такого сочетания, для чего дизайнерами и разрабатываются многочисленные приемы – от вариантов освещения до трансформирующейся мебели.