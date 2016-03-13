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Многофункциональные пространства: несколько комнат в одной

Перла Вереника Перла Вереника
VIVIENDA OLIANA, The Room Studio The Room Studio Гостиная в скандинавском стиле
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’В спальне принимать пищу, – заговорил профессор слегка придушенным голосом, – в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать…   – А я буду обедать в столовой, оперировать в операционной! – профессору Преображенскому из романа М. Булгакова Собачье сердце’ идеи многофункциональных пространств были явно не по душе. Но за нашими окнами стремительно несется на сверхзвуковых скоростях 21 век, и теперь комната совмещающая несколько разноплановых задач, скорее невероятная удача, чем зло с которым нужно бороться всеми силами. Вопрос лишь в грамотной организации такого сочетания, для чего дизайнерами и разрабатываются многочисленные приемы – от вариантов освещения до трансформирующейся мебели.

Используем с пользой каждый уголок

VIVIENDA OLIANA, The Room Studio The Room Studio Гостиная в скандинавском стиле
The Room Studio

The Room Studio
The Room Studio
The Room Studio

Если вы хотите сделать пространство действительно многофункциональным, для этого необходимо со всем старанием задействовать не только привычные зоны комнаты, но и уделить внимание нестандартному использованию всех возможных вариантов: подоконник, лестница, антресоли под потолком, ящики под сидениями, плоскость стен. Причем такое активное включение дополнительных элементов в интерьере не загружает его, а скорее – наоборот, помогает распределить нужные функциональные предметы по всему объему комнаты, внося в интерьер разнообразие и многомерность. 

Трансформируемая мебель

SKANDYNAWIA NASZYMI OCZAMI , DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Гостиная в скандинавском стиле
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

Мебель, которая с легкость преобразуется под ваши потребности – настоящая находка для современного ритма жизни и многофункциональных интерьеров. Это помогает и сэкономить пространство, не загромождая комнату лишними предметами, и сделать обстановку максимально удобной. Современные мебельные трансформеры объединяют в себе эргономичные дизайнерские разработки и высокотехнологичные материалы, что делает каждый такой предмет не только удобным, но и стильным элементом в интерьере.

Используем приспособления для комфорта

Лофт С Антресолью ООО 'Студио-ТА' Гостиные в эклектичном стиле
ООО <q>Студио-ТА</q>

Лофт С Антресолью

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Удобство современного интерьера во многом зависит от разумного использования умных гаджетов. Многофункциональные и лаконичные по своему дизайну, электронные новинки последних поколений заменяют своих более габаритных предшественников, привнося в интерьеры совершенно иной уровень комфорта. Если прежние технологии исходили из главенства функции в приборе, то их более совершенные аналоги гораздо лучше вписываются в интерьеры и более гибко подстраиваются под задачи каждого пользователя.

Всесторонее использование книжной полки: для хранения и разделения комнаты

Casa T, MAT architettura e design MAT architettura e design Гостиная в стиле модерн
MAT architettura e design

MAT architettura e design
MAT architettura e design
MAT architettura e design

Каждый предмет в открытом пространстве комнаты может приобретать совершенно новые характеристики. К чему, например, ставить книжный стеллаж к стене, если его можно использовать в качестве элегантного разделителя интерьера на несколько зон? Преимуществом такого использования функциональных предметов в качестве зонирующих элементов является во-первых, удобство использования – книжная полка доступна с обеих сторон, вы получаете возможность пользоваться функциями предмета равноценно из всех частей комнаты. Кроме этого, стеллажи, книжные полки и прочие подобные конструкции всегда выглядят менее массивно, чем стационарная стена и позволяют сохранить зрительное восприятие целостного объема комнаты. 

Комбинируем разные типы освещения

CONTEMPORARY CLASSIC - Projekt wnętrza rezydencji., ArtCore Design ArtCore Design Гостиная в классическом стиле Бежевый
ArtCore Design

ArtCore Design
ArtCore Design
ArtCore Design

Невесомым и практически незаметным образом разделить одну комнату на несколько зон, добавить ряд дополнительных функций можно с помощью различных комбинаций освещения. Помимо общего, фонового освещения всей комнаты, сделайте для каждой части свою – подходящую под задачи именно этого уголка. Отдельный ряд потолочных светильников – над обеденным столом, камин и пара торшеров рядом с диваном – в зоне отдыха, теплый свет настенных бра – над кофейным столиком у окна. И тогда ваша комната приобретет свой особенный уют и характер, легко подстраиваясь под ваше настроение – от парадного до уединенно-расслабленного.

Поиграем с двойным смыслом декора

Шале в Крымских горах, Дорогой Дом Дорогой Дом Гостиная в скандинавском стиле
Дорогой Дом

Шале в Крымских горах

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

За декоративными аксессуарами закрепилось понимание их как элементов дополняющих интерьер, придающих ему особый характер, настроение – но, не слишком практичных. Но ведь ничто не мешает нам использовать оригинальные предметы декора наравне с остальными предметами мебели: соорудить комод из чемоданов или журнальный столик из африканских барабанов, дополнить настенно панно подсветкой – превратив в дополнительный светильник. Предметы декора от этого ничуть не потеряют своего лоска, а вот интерьер комнаты значительно выиграет в плане функциональности.

Красивые веранды для вашего дома
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