Из каких материалов можно постороить недорогой дом?

Купить готовый дом могут себе позволить немногие, да и найти подходящую именно для себя планировку затруднительно. В то же время есть вариант строительства личной недвижимости по собственному проекту. Современная промышленность предоставляет массу уникальных материалов, которые могут поспособствовать воплощению любых индивидуальных замыслов.

И все же большинство обладателей земельных участков задаются вопросом, из чего дешевле построить дом и как при этом не проиграть в качестве и надежности всей конструкции. Попробуем разобраться в выборе оптимальных материалов для организации строительства.