Из каких материалов можно постороить недорогой дом?

Купить готовый дом могут себе позволить немногие, да и найти подходящую именно для себя планировку затруднительно. В то же время есть вариант строительства личной недвижимости по собственному проекту. Современная промышленность предоставляет массу уникальных материалов, которые могут поспособствовать воплощению любых индивидуальных замыслов.
И все же большинство обладателей земельных участков задаются вопросом, из чего дешевле построить дом и как при этом не проиграть в качестве и надежности всей конструкции. Попробуем разобраться в выборе оптимальных материалов для организации строительства.
Тяжелый дом строить дороже, чем легкий, в 2, а то и в 4 раза. Поэтому, если вы располагаете ограниченными средствами и не хотите залезать в долги, выбирайте дом из легких материалов. К примеру, сегодня есть каркасные дома, способные, по расчетам, 100 лет простоять. Для них применяют такие материалы, как минвата, полимерные мембраны, пенополистирол, гипсокартон, ориентировано-стружечные плиты, дерево. Вы сможете его и попросторнее сделать, и отделать поинтереснее.
Очень популярными на сегодняшний день, являются газобетонные блоки, которые также позволяют несколько сэкономить по сравнению с кирпичом, например.
Стоимость тяжелого дома зависит от применяемого материала. Дешевле всего использовать ячеистый бетон, дороже всего – керамические блоки. Класть штучный материал на раствор – трудоемкое занятие, поэтому строителям придется заплатить 40% от цены материалов, не меньше. Возвести кирпичную стену толщиной 38 см обойдется в 65 $ на м². Газобетонная стена будет стоить дешевле (55 $ на м²), а керамическая – дороже (70 $ на м²).
Природная красота декоративного полированного бетонного пола просто ошеломляет. Благодаря широкому ассортименту различных химических укрепителей, красителей и добавок можно получить полы различных окрасов и оттенков, выполненными различными картами и узорами, подвластными фантазии дизайнера.
Полированный бетон по праву называют «полами будущего», так как у него есть ряд неоспоримых преимуществ:
- Высокая прочность и износостойкость. Поскольку шлифовка происходит до каменной крошки, то такие полы по своим техническим характеристикам не уступают каменным полам.
- Долговечность.
- Экологичность – в состав бетона входят только натуральные компоненты.
- Эстетичность. Такой пол имеет привлекательный внешний вид, обладает высокой светоотражающей поверхностью. Если добавить в бетон красители, то можно сделать пол цветным. Кроме того, можно украсить такой пол орнаментом, нанести рисунки по трафарету или сделать гравировку.
- Устойчивость к пылению.
- Влагостойкость.
- Экономичность. Стоимость полированного бетонного пола не превышает стоимости бетонного пола с использованием топпинга.
Такой пол удобен в эксплуатации – он легко моется водой. Срок службы полированного бетона сопоставим со сроком службы самого здания. Но, если вы хотите увеличить этот показатель, необходимо делать повторную полировку 1 раз в 5-10 лет.
Основное достоинство внутренних перегородок из гипсокартона – это отсутствие работ, связанных с кладкой кирпича и применением жидкого раствора. Возможность сгибать листы гипсокартона позволяет создавать невероятные поверхности, например, арки с гораздо меньшими трудозатратами, чем при традиционном строительстве. Помимо этого, гипс не токсичен, обладает высокими огнеупорными свойствами.
Это один из наиболее выгодных вариантов кровли по соотношению цена-качество. Листы легко гнутся, режутся и сверлятся. Не страшны кровле из оцинкованного железа ультрафиолетовые лучи солнца. Такая крыша стойко переносит перепады температуры и все виды осадков.
Длительность срока службы кровель на основе оцинкованной стали составляет примерно 10-15 лет, но при использовании дополнительного слоя покрытия можно увеличить эксплуатационный срок до 35-40 лет. Как правило, через 7-10 лет на поверхность кровли наносится масляная краска, хотя многие предпочитают делать это сразу после монтажа.
К преимуществам также можно отнести: легкость материала; покрытие крыш любой конфигурации; устойчивость к механическим воздействиям; простота монтажа.
При устройстве кровли из оцинкованного листа не приходится покупать дополнительные материалы для отделки конька, торцов, ендовы. Все отделочные элементы вырезаются из основного кровельного покрытия, что значительно снижает расходы.
Фанера — один из самых свежих интерьерных трендов. Сегодня этот действительно недорогой, но вместе с тем и крайне функциональный материал можно встретить в интерьерах по всему миру.
За натуральность и безопасность фанеру полюбили приверженцы экологичного жилья и принялись обшивать ею не только стены, но также потолки, а иногда и полы. Прочность и гибкость всё чаще привлекает любителей дизайна в стиле Захи Хадид — фанера прекрасно справляется со сложными, вырастающими из стен конструкциями. Но одно из самых лучших её качеств — это цена, она минимальная.
Чеснок
Если вы остановили свой выбор на каркасном доме, то обратите внимание на металлический каркас. Он прочнее и долговечнее деревянного. Сегодня очень популярна технология возведения каркасных домов с использованием термопрофиля. На Западе и в Европе, а теперь и у нас, в Росии, строят дома, применяя технологию ЛСТК – строительство легких стальных тонкостенных конструкций.
Производство металлоконструкций осуществляется в заводских условиях, при этом для устройства каркаса используют V- и С-образные профили. Благодаря наличию перфорационных пазов уменьшается вес конструкции и на 85-90% снижается теплопроводность металла.
Технология ЛСТК позволяет возводить каркасно-рамочные и каркасно-щитовые дома высотой в три этажа! При этом монтаж металлоконструкций не вызывает особых затруднений.
С технологией ЛСТК можно возвести дом, и сделать различные надстройки. Например, построить мансарду, которая оживит облик дома и увеличит его жилую площадь.