Идеальный эко-дом в Японии

Особенный стиль жизни в этой части света, связан в первую очередь с большими лесными массивами и огромным природным пространством. Дом, построенный в стиле шале, априори очень близок к земле и природе, и в этом его главная заслуга. Жить в таком месте, наполненном светом и свежим воздухом может быть особенным благословением. На первом этаже расположилась просторная гостиная, кухня и столовая. Дизайнеры предпочли подчеркнуть царящее в доме ощущение свободы, подарив ему открытую планировку.