Идеальный эко-дом в Японии

Очарование деревянного зодчества и современный комфорт уже давно живут под одной крышей! Сегодня мы подготовили для вас статью о потрясающем проекте в стиле шале. Вместе с читателем нам предстоит отправиться в Японию, чтобы собственными глазами насладиться особенно душевным загородным домом, который был построен из исключительно натуральных материалов.
Архитектурная студия Curationer построила этот дом для особо взыскательного заказчика, который точно знал, что ему нужно. Все работы были выполнены в рекордное время и на особом вдохновении. Специалисты создали проект, возвели здание, осуществили отделку и декор интерьеров. Роскошные природные материалы в дизайне экстерьера и интерьера, их контрасты с современными, например, прозрачным стеклом или камнем, выглядят просто фантастично.
Особенный стиль жизни в этой части света, связан в первую очередь с большими лесными массивами и огромным природным пространством. Дом, построенный в стиле шале, априори очень близок к земле и природе, и в этом его главная заслуга. Жить в таком месте, наполненном светом и свежим воздухом может быть особенным благословением. На первом этаже расположилась просторная гостиная, кухня и столовая. Дизайнеры предпочли подчеркнуть царящее в доме ощущение свободы, подарив ему открытую планировку.
Нежные оттенки, использованные в дизайне интерьера, отлично подходят для создания образа идеального деревянного дома. Здесь есть очарование лесной чащи и теплота домашнего очага, а также стильные сочетания светлой и яркой древесины. Остекление вносит гармонию и позволяет круглые сутки наслаждаться природными красотами, которые создают прекрасную иллюзию
Рядом, через столовую от гостиной, в формате планировки открытого типа мы находим и кухню. Это изумительное пространство, оформленное с особым изыском и любовью к эко-дизайну, выглядит очень модно и стильно. Расположение кухни очень удобно в использовании, так как дает возможность сделать данную зону максимально комфортной и удобной в использовании.
Рядом с гостиной расположена ванная комната, имеющая в основе весьма колоритный проект отделки с использованием черной керамической плитки и натурального дерева. Комбинирование различных материалов и текстур создает сдержанную и приятную атмосферу.
Другие проекты в Японии: