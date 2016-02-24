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Идеальный эко-дом в Японии

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軽井沢K邸, 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 Окна и двери в стиле модерн
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Очарование деревянного зодчества и современный комфорт уже давно живут под одной крышей! Сегодня мы подготовили для вас статью о потрясающем проекте в стиле шале. Вместе с читателем нам предстоит отправиться в Японию, чтобы собственными глазами насладиться особенно душевным загородным домом, который был построен из исключительно натуральных материалов.

Уютное очарование

軽井沢K邸, 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 Дома в стиле модерн
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

Архитектурная студия Curationer построила этот дом для особо взыскательного заказчика, который точно знал, что ему нужно. Все работы были выполнены в рекордное время и на особом вдохновении. Специалисты создали проект, возвели здание, осуществили отделку и декор интерьеров. Роскошные природные материалы в дизайне экстерьера и интерьера, их контрасты с современными, например, прозрачным стеклом или камнем, выглядят просто фантастично.

Нежность в цвете

軽井沢K邸, 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 Окна и двери в стиле модерн
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

Особенный стиль жизни в этой части света, связан в первую очередь с большими лесными массивами и огромным природным пространством. Дом, построенный в стиле шале, априори очень близок к земле и природе, и в этом его главная заслуга. Жить в таком месте, наполненном светом и свежим воздухом может быть особенным благословением. На первом этаже расположилась просторная гостиная, кухня и столовая. Дизайнеры предпочли подчеркнуть царящее в доме ощущение свободы, подарив ему открытую планировку.

Сила природы

軽井沢K邸, 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 Окна и двери в стиле модерн
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

Нежные оттенки, использованные в дизайне интерьера, отлично подходят для создания образа идеального деревянного дома. Здесь есть очарование лесной чащи и теплота домашнего очага, а также стильные сочетания светлой и яркой древесины. Остекление вносит гармонию и позволяет круглые сутки наслаждаться природными красотами, которые создают прекрасную иллюзию

Комфортная кухня

軽井沢K邸, 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 Окна и двери в стиле модерн
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

Рядом, через столовую от гостиной, в формате планировки открытого типа мы находим и кухню. Это изумительное пространство, оформленное с особым изыском и любовью к эко-дизайну, выглядит очень модно и стильно. Расположение кухни очень удобно в использовании, так как дает возможность сделать данную зону максимально комфортной и удобной в использовании.

В здоровом теле

軽井沢K邸, 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 Окна и двери в стиле модерн
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

Рядом с гостиной расположена ванная комната, имеющая в основе весьма колоритный проект отделки с использованием черной керамической плитки и натурального дерева. Комбинирование различных материалов и текстур создает сдержанную и приятную атмосферу.

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