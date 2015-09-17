Картины в прихожей

При выборе картин для прихожей, как и для любой другой комнаты, важно, чтобы ее цветовая гамма и сюжет вызвали у вас только положительные эмоции, вдохновляли вас и радовали глаз. Вам должно хотеться смотреть на выбранную вами картину снова и снова. Но не менее важно, чтобы ваш выбор картины для прихожей соответствовал общему стилю помещения.

Создавать уют способны не только приглушенные тона. Зеленый, оранжевый, фиолетовый в сочетании с белым также являются хорошей цветовой основой.