Картины в прихожей

Прихожая, вне зависимости от её размера и стиля интерьера, нуждается в грамотном украшении. Для того, чтобы прихожая стала полноценной комнатой, а не «проходным пунктом» необходимо использовать разнообразные аксессуары, например картины. Подбирая картину для интерьера прихожей, отталкивайтесь от общего дизайна комнаты, её цвета и площади.
При выборе картин для прихожей, как и для любой другой комнаты, важно, чтобы ее цветовая гамма и сюжет вызвали у вас только положительные эмоции, вдохновляли вас и радовали глаз. Вам должно хотеться смотреть на выбранную вами картину снова и снова. Но не менее важно, чтобы ваш выбор картины для прихожей соответствовал общему стилю помещения.
Создавать уют способны не только приглушенные тона. Зеленый, оранжевый, фиолетовый в сочетании с белым также являются хорошей цветовой основой.
Особое внимание нужно уделить раме. Ее цвет, фактура и стиль могут быть компаньонами с элементами мебели или шторами. Это позволит подчеркнуть единство стиля и ваш изысканный вкус. При расположении в прихожей более одной картины лучше придерживаться одного цвета и фактуры рам.
При выборе картины в прихожую учитывайте размеры самого помещения. Если прихожая мала, то и картины в ней должны быть небольшие. Лучше разместить на стене несколько крошечных картинных композиций, нежели одну, но большую картину. В первом случае картины идеально впишутся в интерьер и будут являться частями одно целого, если рамки всех картин будут схожи. Во втором случае большой масштаб картины просто «съест» львиную часть пространства прихожей.
Специалисты по фэн-шуй рекомендуют использовать в интерьере прихожей как можно больше предметов, символизирующих мощный, безудержный поток чистой и свежей воды. Картины и фотографии с изображениями водопадов, горных рек, бесконечной дали моря – вот что лучше всего подходит для этой цели.
В конце концов, изображения морских раковин и даже парусников – тоже будут, что называется, в тему. Естественно, что эти парусники должны быть гордыми и красивыми, а не терпящими бедствие.
При недостаточном освещении прихожей картины в ней не будут иметь успеха. Богатство света расширяет пространство, создает игру красок и оттенков. Расположенные над объектами декора светильники создадут освещение и комфорт для глаз.
Картина совсем не обязательно должна быть куплена в магазине, вы можете нарисовать ее сами или предложить это сделать своим друзьям. Для этого в качестве краски для стен в прихожей можно использовать графитовую краску, как это сделали дизайнеры из WHITEWOODDESIGN. Они экологически безвредны и поэтому даже дети смогут продемонстрировать вам свое творчество. Поверхности с графитовым покрытием легко мыть. Краска устойчива грязи и имеет длительный эксплуатационный период, то есть на протяжении большого промежутка времени не теряет свой первоначальный внешний вид. Именно поэтому отлично подойдет для использования в прихожей.
Если рисунок вам надоел, просто сотрите его и нанесите новый. Благодаря разнообразию цветовых оттенков графитовых красок вы легко можете подобрать тот, который соответствует именно вашему интерьеру.
Картины могут быть нанесены и на фотообои. А современные технологии позволяют нарушить правила геометрии и добавить третье измерение стандартным плоским фотообоям, что может быть необычней этого? 3D фотообои полностью преобразят помещение, заставляя гадать ваших гостей, какие же еще сюрпризы им ожидать от других элементов интерьера вашей квартиры или офиса. Для небольших помещений это вообще чуть ли не единственный возможный способ добиться по-настоящему впечатляющего преображения и расширения пространства.
Просто Классика
Еще один вид картин, который поможет визуально увеличить пространство-это фреска. Лучше всего подойдут фрески с изображением уходящих вдаль улиц, голубого неба или бескрайней поляны. Как правило, прихожие выполняются в сдержанных лаконичных стилях, так что и сюжет фрески желательно подбирать ненавязчивый, спокойный. Очень уместно в прихожей будут выглядеть фрески в чёрно – белых оттенках. Они подходят практически к любому интерьеру.
Так как прихожая больше остальных комнат подвержена загрязнениям, она требует более регулярного ухода. В связи с чем, материал, который будет использован для ее оформления, должен легко мыться, быть долговечным и достаточно прочным, и при этом также создавать утонченную и изысканную атмосферу. Всем этим тредованиям как раз отвечает картина-фреска.
Поиск картин для прихожей – творческая и интересная работа. Смелые эксперименты и фантазия способны создать интерьер мечты. Ориентир на внутреннее состояние принятия или непринятия картины поможет сделать правильный выбор, который не будет сопровождаться сожалением.