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Картины в прихожей

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homify Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
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Прихожая, вне зависимости от её размера и стиля интерьера, нуждается в грамотном украшении. Для того, чтобы прихожая стала полноценной комнатой, а не «проходным пунктом» необходимо использовать разнообразные аксессуары, например картины. Подбирая картину для интерьера прихожей, отталкивайтесь от общего дизайна комнаты, её цвета и площади.

Положительные эмоции

Авторский интерьер ASTER DECO Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм дизайн коридор,холл,дизайн интерьера,декоратор
ASTER DECO

Авторский интерьер

ASTER DECO
ASTER DECO
ASTER DECO

При выборе картин для прихожей, как и для любой другой комнаты, важно, чтобы ее цветовая гамма и сюжет вызвали у вас только положительные эмоции, вдохновляли вас и радовали глаз. Вам должно хотеться смотреть на выбранную вами картину снова и снова. Но не менее важно, чтобы ваш выбор картины для прихожей соответствовал общему стилю помещения.

Создавать уют способны не только приглушенные тона. Зеленый, оранжевый, фиолетовый в сочетании с белым также являются хорошей цветовой основой.

Обрамление

Yellow accents, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Студия Антона Сухарева <q>SUKHAREVDESIGN</q>

Yellow accents

Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN"
Студия Антона Сухарева <q>SUKHAREVDESIGN</q>
Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN"

Особое внимание нужно уделить раме. Ее цвет, фактура и стиль могут быть компаньонами с элементами мебели или шторами. Это позволит подчеркнуть единство стиля и ваш изысканный вкус. При расположении в прихожей более одной картины лучше придерживаться одного цвета и фактуры рам.

Учитывайте размеры помещения

homify Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

При выборе картины в прихожую учитывайте размеры самого помещения. Если прихожая мала, то и картины в ней должны быть небольшие. Лучше разместить на стене несколько крошечных картинных композиций, нежели одну, но большую картину. В первом случае картины идеально впишутся в интерьер и будут являться частями одно целого, если рамки всех картин будут схожи. Во втором случае большой масштаб картины просто «съест» львиную часть пространства прихожей.

Море у входа по фен-шуй

Дом Millennium-park, 420 м², Bronx Bronx Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Bronx

Дом Millennium-park, 420 м²

Bronx
Bronx
Bronx

Специалисты по фэн-шуй рекомендуют использовать в интерьере прихожей как можно больше предметов, символизирующих мощный, безудержный поток чистой и свежей воды. Картины и фотографии с изображениями водопадов, горных рек, бесконечной дали моря – вот что лучше всего подходит для этой цели.

В конце концов, изображения морских раковин и даже парусников – тоже будут, что называется, в тему. Естественно, что эти парусники должны быть гордыми и красивыми, а не терпящими бедствие.

Световое оснащение картин в интерьере прихожей

Квартира в Москве, Юлия Кирпичева Юлия Кирпичева Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Юлия Кирпичева

Квартира в Москве

Юлия Кирпичева
Юлия Кирпичева
Юлия Кирпичева

При недостаточном освещении прихожей картины в ней не будут иметь успеха. Богатство света расширяет пространство, создает игру красок и оттенков. Расположенные над объектами декора светильники создадут освещение и комфорт для глаз.

Интерактивная стена-место для творчества

ЖК Еловый дом, HOMEFORM Студия интерьеров HOMEFORM Студия интерьеров Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
HOMEFORM Студия интерьеров

ЖК Еловый дом

HOMEFORM Студия интерьеров
HOMEFORM Студия интерьеров
HOMEFORM Студия интерьеров

Картина совсем не обязательно должна быть куплена в магазине, вы можете нарисовать ее сами или предложить это сделать своим друзьям. Для этого в качестве краски для стен в прихожей можно использовать графитовую краску, как это сделали дизайнеры из WHITEWOODDESIGN. Они экологически безвредны и поэтому даже дети смогут продемонстрировать вам свое творчество. Поверхности с графитовым покрытием легко мыть. Краска устойчива грязи и имеет длительный эксплуатационный период, то есть на протяжении большого промежутка времени не теряет свой первоначальный внешний вид. Именно поэтому отлично подойдет для использования в прихожей.

Если рисунок вам надоел, просто сотрите его и нанесите новый. Благодаря разнообразию цветовых оттенков графитовых красок вы легко можете подобрать тот, который соответствует именно вашему интерьеру.

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3D фотообои

Дизайн-проект квартиры для молодого человека, Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе

Дизайн-проект квартиры для молодого человека

Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе
Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе
Студия дизайна и декора Светланы Фрунзе

Картины могут быть нанесены и на фотообои. А современные технологии позволяют нарушить правила геометрии и добавить третье измерение стандартным плоским фотообоям, что может быть необычней этого? 3D фотообои полностью преобразят помещение, заставляя гадать ваших гостей, какие же еще сюрпризы им ожидать от других элементов интерьера вашей квартиры или офиса. Для небольших помещений это вообще чуть ли не единственный возможный способ добиться по-настоящему впечатляющего преображения и расширения пространства.

Картины-фрески

ЖК Ямайка 118 метров. "Просто Классика", ДизайнМастер ДизайнМастер Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
ДизайнМастер

ЖК Ямайка 118 метров. Просто Классика

ДизайнМастер
ДизайнМастер
ДизайнМастер

Еще один вид картин, который поможет визуально увеличить пространство-это фреска. Лучше всего подойдут фрески с изображением уходящих вдаль улиц, голубого неба или бескрайней поляны. Как правило, прихожие выполняются в сдержанных лаконичных стилях, так что и сюжет фрески желательно подбирать ненавязчивый, спокойный. Очень уместно в прихожей будут выглядеть фрески в чёрно – белых оттенках. Они подходят практически к любому интерьеру. 

Так как прихожая больше остальных комнат подвержена загрязнениям, она требует более регулярного ухода. В связи с чем, материал, который будет использован для ее оформления, должен легко мыться, быть долговечным и достаточно прочным, и при этом также создавать утонченную и изысканную атмосферу. Всем этим тредованиям как раз отвечает картина-фреска.

Доверьтесь внутреннему голосу

Alibegova, Anastasiya Ivanchuk Anastasiya Ivanchuk Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
Anastasiya Ivanchuk

Alibegova

Anastasiya Ivanchuk
Anastasiya Ivanchuk
Anastasiya Ivanchuk

Поиск картин для прихожей – творческая и интересная работа. Смелые эксперименты и фантазия способны создать интерьер мечты. Ориентир на внутреннее состояние принятия или непринятия картины поможет сделать правильный выбор, который не будет сопровождаться сожалением.

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