​До и После: 10 проектов редизайна гостиной

Бывает, что хочется вынести всю мебель и все предметы из своей гостиной и сделать с ней что-то принципиально новое – реализовать мечту в стиле лофт или пляжного домика, добавить панорамное остекление или создать идиллию люксового минимализма в белом цвете!

В этой подборке мы собрали для вас 10 проектов редизайна гостиной, которые мы посчитали самыми интересными. В них комнаты преображаются так, как нам и не снилось! Посмотрим вместе?