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​До и После: 10 проектов редизайна гостиной

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Gianicolo - Rome, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Гостиная в стиле модерн
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Бывает, что хочется вынести всю мебель и все предметы из своей гостиной и сделать с ней что-то принципиально новое – реализовать мечту в стиле лофт или пляжного домика, добавить панорамное остекление или создать идиллию люксового минимализма в белом цвете!

В этой подборке мы собрали для вас 10 проектов редизайна гостиной, которые мы посчитали самыми интересными. В них комнаты преображаются так, как нам и не снилось! Посмотрим вместе?

​До: испанская гостиная

Ático RJ, en Catarroja, acertus acertus Гостиная в колониальном стиле
acertus

acertus
acertus
acertus

Простой интерьер с мебелью из IKEA – хороший вариант для начала самостоятельной жизни, но не для семейной пары с детьми. Они пожелали видеть свою новую квартиру глянцевой, стильной и минималистичной, а также удобной в уборке.

​После: испанский люкс

Ático RJ, en Catarroja, acertus acertus Гостиная в стиле модерн
acertus

acertus
acertus
acertus

Так, дизайнеры нашли тонкую грань между стилями европейский урбан и гламурный шик, добавили несколько трендовых дизайнерских предметов и при этом сумели вписаться в небольшой бюджет – даже половое покрытие осталось тем же!

​До: излишняя традиционность

Haus-Erdgeschoss-Komplettsanierung , Horst Steiner Innenarchitektur Horst Steiner Innenarchitektur
Horst Steiner Innenarchitektur

Horst Steiner Innenarchitektur
Horst Steiner Innenarchitektur
Horst Steiner Innenarchitektur

Этой гостиной явно нужна была доза модерна для создания более комфортабельного места для отдыха семьи с детьми.

​После: европейский урбан

Haus-Erdgeschoss-Komplettsanierung , Horst Steiner Innenarchitektur Horst Steiner Innenarchitektur
Horst Steiner Innenarchitektur

Horst Steiner Innenarchitektur
Horst Steiner Innenarchitektur
Horst Steiner Innenarchitektur

В позитивном свете желтых оттенков новый дизайн интерьера выглядит куда более стильным и удобным. Реализованная в семейной квартире идея выглядит прекрасным примером нового подхода к дизайну этой зоны.

​До: средиземноморское ретро

La reforma new-vintage de Gonzalo y Eva, emmme studio emmme studio
emmme studio

emmme studio
emmme studio
emmme studio

Квартиры, купленные из-за своего шикарного местоположения в центре города, часто могут поразить нас излишне консервативными интерьерами.

​После: перепланировка и свет

La reforma new-vintage de Gonzalo y Eva, emmme studio emmme studio Гостиные в эклектичном стиле
emmme studio

emmme studio
emmme studio
emmme studio

Но после перепланировки и редизайна, кажется, в них не остается и следа того, что было здесь раньше. В этой гостиной уж точно царит теперь совсем иная атмосфера!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​До: бывшая фабрика

Loft ATOCHA. Madrid, Beriot, Bernardini arquitectos Beriot, Bernardini arquitectos Рабочий кабинет в стиле лофт
Beriot, Bernardini arquitectos

Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos

Заброшенная фабрика в одном из ныне жилых районов города – как «красная тряпка» для тех, кто влюблен в стиль лофт и ищет себе новое жилье! Купленная по достаточно низкой для площади и состояния здания цене она была преобразована в шикарные апартаменты в два уровня!

​После: ультра-стильный лофт

Loft ATOCHA. Madrid, Beriot, Bernardini arquitectos Beriot, Bernardini arquitectos Гостиная в стиле лофт
Beriot, Bernardini arquitectos

Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos

Теперь здесь мы найдем гостиную, ванную комнату, столовую и кухню на первом этаже, а на втором – мастер-сьют и фитнес-зал!

​До: квартира старого фонда

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Купленная в старом фонде квартира практически никогда не удовлетворяет нуждам современной семьи, но дизайнеры найдут подход к любому помещению, если дать им простор для действий!

​После: перепланировка и эклектичный дизайн

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design Железо / Сталь
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

В этом уникальном дизайн-проекте из однокомнатной квартиры дизайнер сделал двухкомнатную, со стеклянной перегородкой и интерьерами в эклектичном стиле!

​До: гостиная в новом доме без отделки

Загородный дом в Приозерске, Kitole Kitole
Kitole

Загородный дом в Приозерске

Kitole
Kitole
Kitole

Когда новый дом только построен, бывает сложно найти лучшую идею для дизайна пустого бетонного пространства. Но обратиться к специалистам можно на любой стадии вашей стройки, не забывайте это!

​После: современное шале

Загородный дом в Приозерске, Kitole Kitole Гостиная в стиле модерн
Kitole

Загородный дом в Приозерске

Kitole
Kitole
Kitole

Стильный дизайн-проект в стиле шале, с современными эклектичными дополнениями отлично вписался в небольшую площадь комнаты в частном загородном доме! В этом интерьере чувствуется особая изощренность – сочетания оттенков и стилей выглядят здесь просто шикарно!

​До: старое здание до реконструкции

‘Rehbailitacion edificio en Gracia’, lluiscorbellajordi lluiscorbellajordi Гараж в стиле модерн
lluiscorbellajordi

lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi

Еще одна реконструкция старого заброшенного здания легкой промышленности поразит вас еще больше, чем первая!

​После: мега-лофт, полный света

‘Rehbailitacion edificio en Gracia’, lluiscorbellajordi lluiscorbellajordi Гостиная в стиле модерн
lluiscorbellajordi

lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi

Новая гостиная, которая выглядит, как лофт художника или гения Силиконовой Долины, преобразила старое здание так, что мгновенно стала темой для обсуждения в международной дизайнерской тусовке.

​До: квартира на цоколе в Лондоне

Before - Living Room homify
homify

Before – Living Room

homify
homify
homify

Квартиры на цокольных этажах (ground floor) в Великобритании часто бывают лишенными солнечного света, но и более доступными по цене.

​После: аристократичная гостиная

Living Room homify Гостиная в стиле модерн
homify

Living Room

homify
homify
homify

С помощью дизайнера они могут стать прекрасным местом для жизни и выглядеть соответствующе.

​До и После: из ретро в модерн

Piso en Sabadell, iloftyou iloftyou
iloftyou

iloftyou
iloftyou
iloftyou

Восхитительный позитивный вариант модерна в этом проекте редизайна гостиной смотрится так, будто комната стала, как минимум, в два раза больше и солнечнее.

​До и После: глобальный редизайн гостиной

Gianicolo - Rome, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio Гостиная в стиле модерн
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

Шикарная круговая планировка комнаты с множеством окон ранее не была оценена по достоинству, теперь же здесь царит богемная атмосфера аристократичной жизни в центре города.

​До: пустая комната в старой квартире

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

Только что купленные апартаменты владелец захотел сделать более глянцевыми и люксовыми. Смотрите на фотографии ниже, что из этого получилось.

​После: перепланировка и гламурный интерьер

Reforma "LLave en mano" en Córdoba, Apersonal Apersonal Гостиная в средиземноморском стиле
Apersonal

Apersonal
Apersonal
Apersonal

Перепланировка позволила объединить зону гостиной и столовой, а модный бархатно-фиолетовый оттенок стал изящным дополнением деревянной мебели в стиле винтаж и напольному покрытию из натурального камня.

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