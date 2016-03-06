​До и После: 10 проектов редизайна гостиной

Бывает, что хочется вынести всю мебель и все предметы из своей гостиной и сделать с ней что-то принципиально новое – реализовать мечту в стиле лофт или пляжного домика, добавить панорамное остекление или создать идиллию люксового минимализма в белом цвете!
В этой подборке мы собрали для вас 10 проектов редизайна гостиной, которые мы посчитали самыми интересными. В них комнаты преображаются так, как нам и не снилось! Посмотрим вместе?
Простой интерьер с мебелью из IKEA – хороший вариант для начала самостоятельной жизни, но не для семейной пары с детьми. Они пожелали видеть свою новую квартиру глянцевой, стильной и минималистичной, а также удобной в уборке.
Так, дизайнеры нашли тонкую грань между стилями европейский урбан и гламурный шик, добавили несколько трендовых дизайнерских предметов и при этом сумели вписаться в небольшой бюджет – даже половое покрытие осталось тем же!
Этой гостиной явно нужна была доза модерна для создания более комфортабельного места для отдыха семьи с детьми.
В позитивном свете желтых оттенков новый дизайн интерьера выглядит куда более стильным и удобным. Реализованная в семейной квартире идея выглядит прекрасным примером нового подхода к дизайну этой зоны.
Квартиры, купленные из-за своего шикарного местоположения в центре города, часто могут поразить нас излишне консервативными интерьерами.
Но после перепланировки и редизайна, кажется, в них не остается и следа того, что было здесь раньше. В этой гостиной уж точно царит теперь совсем иная атмосфера!
Заброшенная фабрика в одном из ныне жилых районов города – как «красная тряпка» для тех, кто влюблен в стиль лофт и ищет себе новое жилье! Купленная по достаточно низкой для площади и состояния здания цене она была преобразована в шикарные апартаменты в два уровня!
Теперь здесь мы найдем гостиную, ванную комнату, столовую и кухню на первом этаже, а на втором – мастер-сьют и фитнес-зал!
Купленная в старом фонде квартира практически никогда не удовлетворяет нуждам современной семьи, но дизайнеры найдут подход к любому помещению, если дать им простор для действий!
В этом уникальном дизайн-проекте из однокомнатной квартиры дизайнер сделал двухкомнатную, со стеклянной перегородкой и интерьерами в эклектичном стиле!
Когда новый дом только построен, бывает сложно найти лучшую идею для дизайна пустого бетонного пространства. Но обратиться к специалистам можно на любой стадии вашей стройки, не забывайте это!
Стильный дизайн-проект в стиле шале, с современными эклектичными дополнениями отлично вписался в небольшую площадь комнаты в частном загородном доме! В этом интерьере чувствуется особая изощренность – сочетания оттенков и стилей выглядят здесь просто шикарно!
Еще одна реконструкция старого заброшенного здания легкой промышленности поразит вас еще больше, чем первая!
Новая гостиная, которая выглядит, как лофт художника или гения Силиконовой Долины, преобразила старое здание так, что мгновенно стала темой для обсуждения в международной дизайнерской тусовке.
Квартиры на цокольных этажах (ground floor) в Великобритании часто бывают лишенными солнечного света, но и более доступными по цене.
С помощью дизайнера они могут стать прекрасным местом для жизни и выглядеть соответствующе.
Восхитительный позитивный вариант модерна в этом проекте редизайна гостиной смотрится так, будто комната стала, как минимум, в два раза больше и солнечнее.
Шикарная круговая планировка комнаты с множеством окон ранее не была оценена по достоинству, теперь же здесь царит богемная атмосфера аристократичной жизни в центре города.
Только что купленные апартаменты владелец захотел сделать более глянцевыми и люксовыми. Смотрите на фотографии ниже, что из этого получилось.
Перепланировка позволила объединить зону гостиной и столовой, а модный бархатно-фиолетовый оттенок стал изящным дополнением деревянной мебели в стиле винтаж и напольному покрытию из натурального камня.
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