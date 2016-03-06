​Современное крымское шале

Стильное шале международного уровня, о котором вы мечтаете – вовсе не несбыточное желание, а реальная возможность жить в доме в альпийском стиле там, где вы пожелаете. В данном проекте для строительства использовался клееный брус, что делает проект отчасти приверженцем скандинавского дизайна. В общем и целом, в таком большом доме мы найдем множество эклектичных приемов, умело сочетающих различные стили от американского винтажа до азиатского SPA.

А профессионально выполненные арт-салоном «Дорогой Дом» традиционные работы по росписи поразят любителей классического подхода к дизайну интерьеров.

Все идеи и решения были придуманы дизайнерами Анной и Юрием Пейковыми, которые сделали деревянный дом в Крыму столь оригинальным и полностью эксклюзивным проектом.