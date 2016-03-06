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​Современное крымское шале

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Шале в Крымских горах, Дорогой Дом Дорогой Дом Спальня в скандинавском стиле
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Стильное шале международного уровня, о котором вы мечтаете – вовсе не несбыточное желание, а реальная возможность жить в доме в альпийском стиле там, где вы пожелаете. В данном проекте для строительства использовался клееный брус, что делает проект отчасти приверженцем скандинавского дизайна. В общем и целом, в таком большом доме мы найдем множество эклектичных приемов, умело сочетающих различные стили от американского винтажа до азиатского SPA.

А профессионально выполненные арт-салоном «Дорогой Дом» традиционные работы по росписи поразят любителей классического подхода к дизайну интерьеров.

Все идеи и решения были придуманы дизайнерами Анной и Юрием Пейковыми, которые сделали деревянный дом в Крыму столь оригинальным и полностью эксклюзивным проектом.

​Дизайн экстерьера

Шале в Крымских горах, Дорогой Дом Дорогой Дом Дома в скандинавском стиле
Дорогой Дом

Шале в Крымских горах

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

Расположение на склоне обещало подарить прекрасные виды, для чего главная часть дома была приподнята с помощью первого, оформленного камнем этажа, выполненного в стиле шале. Гостиная находится в зоне двусветного освещения в центре здания и имеет шикарные террасы, опоясывающие комнату, которые являются любимым местом для отдыха летом.

Сочетание светлого клееного бруса и более темных деревянных элементов придает шале особенное очарование. Кажется, что он только что сошел с обложки туристической брошюры о зимнем отдыхе в Швейцарии или во Франции.

​Комплекс построек

Шале в Крымских горах, Дорогой Дом Дорогой Дом Дома в скандинавском стиле
Дорогой Дом

Шале в Крымских горах

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

Но стиль и дизайн – не единственное, что может поразить вас в этом проекте. На самом деле, мы имеем дело с комплексом построек – главным домом, гостевым домом и беседкой, уютно расположившейся в верхней части участка.

​Дизайн интерьера

Шале в Крымских горах, Дорогой Дом Дорогой Дом Гостиная в скандинавском стиле
Дорогой Дом

Шале в Крымских горах

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

Стены из клееного бруса дизайнеры решили оставить открытыми, чтобы сохранить атмосферу настоящего шале. На таком фоне они использовали элементы в стиле американский винтаж – кожаные диваны, характерные для стиля металлические светильники и даже один из самых трендовых предметов – кофейный столик из деревянного слэба.

​Подсвеченный натуральный камень

Шале в Крымских горах, Дорогой Дом Дорогой Дом Гостиная в скандинавском стиле
Дорогой Дом

Шале в Крымских горах

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

Еще один особенно модный прием в данной гостиной – оформление камина декоративным натуральным камнем и подсветкой. Уникальные рельефы и утонченные отблески являются настоящим трендом сезона на международной арене, а оникс – самым топовым типом камня для использования.

​Американский винтаж в спальне

Шале в Крымских горах, Дорогой Дом Дорогой Дом Спальня в скандинавском стиле
Дорогой Дом

Шале в Крымских горах

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

Спальня в стиле американский винтаж – особенное место в доме, более брутальное, чем все остальные. В отличие, например, от почти белоснежного люксового гостевого домика, она смотрится идеальным вариантом для оформления одной из детских.

​В гостевом домике

Шале в Крымских горах, Дорогой Дом Дорогой Дом Кухня в скандинавском стиле
Дорогой Дом

Шале в Крымских горах

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

В соседнем от шале гостевом домике мы найдем не менее люксовые интерьеры. Здесь бал правят нежный пепельный оттенок с белоснежным, а в основе дизайна лежат легкие штрихи современного дизайна.

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​Традиционная спальня

Шале в Крымских горах, Дорогой Дом Дорогой Дом Спальня в скандинавском стиле
Дорогой Дом

Шале в Крымских горах

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

Оформленная в английских традициях спальня может удивить вас акцентной стеной за изголовьем с подсветкой, а с помощью трафарета здесь была создана имитация классической ткани с цветочным рисунком.

​Мастер-сьют

Шале в Крымских горах, Дорогой Дом Дорогой Дом Спальня в скандинавском стиле
Дорогой Дом

Шале в Крымских горах

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

Особенно роскошным вышел мастер-сьют. Декоративный камень здесь эффектно сочетается с текстильными декоративными панелями, а планировка включает в себя кабинет и гостиную, а также собственную ванную комнату.

​Ванная комната

Шале в Крымских горах, Дорогой Дом Дорогой Дом Ванная комната в скандинавском стиле
Дорогой Дом

Шале в Крымских горах

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

В шикарной ванной комнате в стиле SPA выполнена художественная роспись (альпийские горы – маслом на холсте), которая придает современному интерьеру богемное очарование. В другой ванной комнате и вовсе стену украшает панно с применением сусального золота и серебра.

​Беседка

Шале в Крымских горах, Дорогой Дом Дорогой Дом Балкон в скандинавском стиле
Дорогой Дом

Шале в Крымских горах

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

Традиционная беседка в стиле кантри с печью для барбекю, оформленной декоративным камнем – лучшее место для того, чтобы завершить нашу экскурсию по этому интересному проекту.

Работы по художественной росписи были выполнены с использованием материалов San Marco, Caparol, Baldini, MaxMeyer, Oikos. Авторы признаются, что получили массу удовольствия, работая над этим проектом, и мы особенно благодарны им за то, что они поделились с нами его фотографиями!

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