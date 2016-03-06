Дом в стиле микро-лофт

Возможность заказать дом и въехать в него уже через пару недель – огромное преимущество модульных сборных домов. Те средства, что тратятся в течение 3-5 лет на строительство (вместо планируемого 1-2 сезонов) обычно не считаются, списываются со счетов, хотя на самом деле вовсе не являются непредвиденными расходами, а просто неучтенными.
Самостоятельное строительство таит в себе огромные дополнительные траты, которые нельзя просчитать, составляя таблицы материалов и смету. Кроме того, ваша мечта может отложиться на неопределенный срок. Как правило, стройка занимает в 3 раза больше времени, чем вы рассчитываете, и стоит на 30-60% дороже в итоге, чем вам кажется.
Архитектурная фирма THULE BLOCKHAUS GMBH специализируется на клиентах, которые не любят ждать и не хотят разбираться с хлопотами, недочетами и ошибками. На их дома есть специальная гарантия, а время, которое пройдет от оплаты дома до вашего переезда, может занимать от 2 до 6 недель.
Конкретно этот проект построен в модном стиле микро-лофт с высотой потолков в гостиной более 5,2 метров, он подходит и для круглогодичной жизни. Построенный из клееного бруса с общей площадью 84 кв.м. (включая террасы около 40 квадратов) он организует место для жизни 1-2 человек или пары с маленьким ребенком.
Самое важное, что для этого дома можно купить самый маленький участок в живописном месте, и вы получите потрясающее место для жизни именно там, где вы захотите. Сменить вид серых спальных районов на озеро, сосновый бор, небольшую холмистую долину или рощу – вам явно по силам.
На этой фотографии вы видите данный дом на одной из финальных стадий в возведении строения. Сроки такого строительства – от 1 до 2-х недель, плюс компании иногда нужно время для изготовления некоторых стройматериалов.
Для строительства такого дома требуется минимальная бригада (до 4-х человек), работа которой уже включена в стоимость дома. Такой подход в загородном строительстве становится все более и более популярным, позволяя реализовывать шикарные идеи, типа панорамного остекления, в более бюджетных, чем ранее, проектах.
Стоимость такого дома в готовом виде без участка 38.800.- € (ок. 3,5 млн рублей). В планировке типа микро-лофт вас ждет в высоту и ширину 5-ти метровое панорамное остекление из нескольких модулей, делающее вас владельцем не традиционного, а дизайнерского коттеджа.
Планировка микро-лофт также подразумевает зону спальни, будуара и кабинета на втором уровне, с видом на гостиную. На первом вы найдете гостиную площадью около 17 квадратных метров, кухню и душевую комнату с современной планировкой.
Мульти-террасы опоясывают дом с трех сторон и имеют площадью более 40 кв.метров. На них можно разместить место для занятий йогой, столовую, патио, зону для игр детей, стоянку велосипедов, летний кабинет или шезлонги.
Конкретно этот проект построен в модном стиле микро-лофт с высотой потолков в гостиной более 5,2 метров, он подходит и для круглогодичной жизни. Построенный из клееного бруса с общей площадью 84 кв.м. (включая террасы около 40 квадратов) он организует место для жизни 1-2 человек или пары с маленьким ребенком.
Самое важное, что для этого дома можно купить самый маленький участок в живописном месте, и вы получите потрясающее место для жизни именно там, где вы захотите. Сменить вид серых спальных районов на озеро, сосновый бор, небольшую холмистую долину или рощу – вам явно по силам.
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