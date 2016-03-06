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Модульный дом вашей мечты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ДубльДом120 - модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день, BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
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Если вы давно мечтали о просторном доме на природе, при этом деревянном и имеющем панорамное остекление, мы нашли для вас то, что нужно! Вы можете купить его и уже менее, чем через 3 месяца стать владельцем коттеджа площадью в 120 кв.м. в вашем любимом живописном месте!

Такой модульный дом может стать вашим шансом изменить образ жизни, помочь найти лучшего себя, организовать идеальный детский досуг и выбрать новые, здоровые привычки для всей семьи.

​Эстетика модульного дома

ДубльДом120 - модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день, BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

ДубльДом120 – модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

Стильный и прекрасно подходящий для того, чтобы отдохнуть в своем собственном райском оазисе, этот модульный дом красиво дополняет окружающий пейзаж современной архитектурой. В нем, кажется, можно не просто отдыхать, но по-настоящему наслаждаться отдыхом и каждым моментом – во время зимнего отпуска, весенних каникул детей или всех трех месяцев лета!

​Сказка в лесу!

ДубльДом120 - модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день, BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

ДубльДом120 – модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

Такой дом – отличная возможность проводить семейные выходные без электронных устройств – играть в традиционные игры с малышами, лепить снеговика или поиграть в футбол с сыновьями. Именно здесь может реализоваться ваша мечта воспитать детей правильно и дать им лучшие условия, чем были когда-то у вас в городе.

​Европейский вариант

ДубльДом120 - модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день, BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

ДубльДом120 – модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

При этом, совершенно не обязательно отказываться от работы в городе, вы можете либо найти участок поближе к мегаполису, либо купить данную недвижимость как летний домик. В Западной Европе распространен и вариант, когда мама с детьми живет в загородном доме, а глава семейства проводит с ними с вечера пятницы до утра понедельника счастливые, по-настоящему свободные и семейные выходные.

​Материалы и метод строительства

ДубльДом120 - модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день, BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

ДубльДом120 – модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

Сам дом построен на деревянном каркасе с утеплением из минеральной ваты (150 мм). Двухкамерные стеклопакеты (42 мм) обеспечивают энергоэффективность, а скрытая разводка труб водопровода и стока делает жизнь в таком доме современной и ничуть не провинциальной. 

Добавим, что каркас дома создан на основе сухой строганой доски, что позволяет сделать проект дома визуально минималистичным и легким, тогда как в интерьерах мы видим дизайнерскую имитацию бруса и деревянный пол из массива.

​Площадь и размеры

ДубльДом120 - модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день, BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

ДубльДом120 – модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

Общая площадь дома – 120 квадратных метров, она отлично вписывается в современный образ жизни вдали от суеты мегаполиса. Данная площадь представлена без веранд, которые могут занять еще до 120 квадратов, на ваше усмотрение. В проекте на снимках площадь веранд составляет около 60 кв.м., а высота потолков в доме разная – от 1.85 до 3 метров.

​Стоимость пакета

ДубльДом120 - модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день, BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

ДубльДом120 – модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

Общая стоимость готового дома без участка – 3.390.000 рублей. Дополнительно оплачивается только перевозка модулей и фундамент. Работы по монтажу включены в стоимость (в радиусе 100 км от места производства дома).

Заказ дополнительных террас тоже возможен. Например, терраса 7.5х3 будет стоить дополнительных 105.000 рублей (цена с монтажом).

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Спальни с террасами

ДубльДом120 - модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день, BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

ДубльДом120 – модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

В проекте вы найдете не только красивую гостиную и кухню, но и спальни с остеклением в пол и собственными террасами. Из окон в данном случае может открываться вид на озеро, лес, ландшафтную эстетику дизайнера или просто ваше любимое дерево.

​Дополнительно

ДубльДом120 - модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день, BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

ДубльДом120 – модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

А еще в доме установлена система отопления со встроенными вдоль окон коллекторами, в таком формате они выглядят более эстетично. Маленькая дровяная печь – лишь дополнение, позволяющее сделать жизнь в деревянном доме уютнее и атмосфернее.

В ванной комнате есть душ, унитаз и раковина, стильные смесители GROHE и, самое главное, электрический бойлер на 100 литров, ответственный за подачу горячей воды.

Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:

— Дом-мечта из бруса;

— Красивые ванные комнаты.

Простые советы, как сделать уборку в доме легко, словно по волшебству
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