Модульный дом вашей мечты

Если вы давно мечтали о просторном доме на природе, при этом деревянном и имеющем панорамное остекление, мы нашли для вас то, что нужно! Вы можете купить его и уже менее, чем через 3 месяца стать владельцем коттеджа площадью в 120 кв.м. в вашем любимом живописном месте!
Такой модульный дом может стать вашим шансом изменить образ жизни, помочь найти лучшего себя, организовать идеальный детский досуг и выбрать новые, здоровые привычки для всей семьи.
Стильный и прекрасно подходящий для того, чтобы отдохнуть в своем собственном райском оазисе, этот модульный дом красиво дополняет окружающий пейзаж современной архитектурой. В нем, кажется, можно не просто отдыхать, но по-настоящему наслаждаться отдыхом и каждым моментом – во время зимнего отпуска, весенних каникул детей или всех трех месяцев лета!
Такой дом – отличная возможность проводить семейные выходные без электронных устройств – играть в традиционные игры с малышами, лепить снеговика или поиграть в футбол с сыновьями. Именно здесь может реализоваться ваша мечта воспитать детей правильно и дать им лучшие условия, чем были когда-то у вас в городе.
При этом, совершенно не обязательно отказываться от работы в городе, вы можете либо найти участок поближе к мегаполису, либо купить данную недвижимость как летний домик. В Западной Европе распространен и вариант, когда мама с детьми живет в загородном доме, а глава семейства проводит с ними с вечера пятницы до утра понедельника счастливые, по-настоящему свободные и семейные выходные.
Сам дом построен на деревянном каркасе с утеплением из минеральной ваты (150 мм). Двухкамерные стеклопакеты (42 мм) обеспечивают энергоэффективность, а скрытая разводка труб водопровода и стока делает жизнь в таком доме современной и ничуть не провинциальной.
Добавим, что каркас дома создан на основе сухой строганой доски, что позволяет сделать проект дома визуально минималистичным и легким, тогда как в интерьерах мы видим дизайнерскую имитацию бруса и деревянный пол из массива.
Общая площадь дома – 120 квадратных метров, она отлично вписывается в современный образ жизни вдали от суеты мегаполиса. Данная площадь представлена без веранд, которые могут занять еще до 120 квадратов, на ваше усмотрение. В проекте на снимках площадь веранд составляет около 60 кв.м., а высота потолков в доме разная – от 1.85 до 3 метров.
Общая стоимость готового дома без участка – 3.390.000 рублей. Дополнительно оплачивается только перевозка модулей и фундамент. Работы по монтажу включены в стоимость (в радиусе 100 км от места производства дома).
Заказ дополнительных террас тоже возможен. Например, терраса 7.5х3 будет стоить дополнительных 105.000 рублей (цена с монтажом).
В проекте вы найдете не только красивую гостиную и кухню, но и спальни с остеклением в пол и собственными террасами. Из окон в данном случае может открываться вид на озеро, лес, ландшафтную эстетику дизайнера или просто ваше любимое дерево.
А еще в доме установлена система отопления со встроенными вдоль окон коллекторами, в таком формате они выглядят более эстетично. Маленькая дровяная печь – лишь дополнение, позволяющее сделать жизнь в деревянном доме уютнее и атмосфернее.
В ванной комнате есть душ, унитаз и раковина, стильные смесители GROHE и, самое главное, электрический бойлер на 100 литров, ответственный за подачу горячей воды.
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