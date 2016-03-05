​Коттедж европейской мечты

Австрийская сказка в Лаксенбурге обязана своему появлению архитектурной студии WUNSCHHAUS ARCHITEKTUR & BAUKUNST, которая реконструировала традиционный коттедж, превратив его в дом, в котором хочется жить и современной семье!

С намеком на кантри, прованс и даже с минималистичной кухней этот удивительный дом для многих может стать первым в коллекции идей от homify для образа собственного дома!