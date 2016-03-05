​Коттедж европейской мечты

Австрийская сказка в Лаксенбурге обязана своему появлению архитектурной студии WUNSCHHAUS ARCHITEKTUR & BAUKUNST, которая реконструировала традиционный коттедж, превратив его в дом, в котором хочется жить и современной семье!
С намеком на кантри, прованс и даже с минималистичной кухней этот удивительный дом для многих может стать первым в коллекции идей от homify для образа собственного дома!
Семья, решившая купить дом именно здесь, хотела растить детей за пределами Вены, в тихом месте с красивыми пейзажами и поближе к природе. В такой манере, расслабляющей и домашней, реализованы и места для отдыха и семейного досуга на террасах, а также дизайн интерьера, располагающий к спокойной жизни.
В этом доме есть еще один сюрприз, который вы наверняка не ожидали – при коттедже находится восстановленная и ныне полностью рабочая конюшня. Владельцы дома – большие любители лошадей, они хотели, чтобы их дети могли иметь постоянную возможность покататься и пообщаться с животными, известными своей преданностью и умом.
Сам городок Лаксенбург, в котором живет около 3 тыс. жителей, знаменит потрясающим дворцом на озере, который сейчас используется для проведения свадебных торжеств высокого уровня. Интересно, что от этого дома до дворца, больше похожего на средневековый замок, можно дойти пешком, а до самой столицы Вены – всего лишь 15 минут на автомобиле.
Гостиная с некоторым ковбойским налетом выглядит очень привлекательной и уютной за счет отделки стен в трюфельный и бледно-серый. Дымоход здесь оригинальный, построенный вместе с домом более 60 лет назад, такими же оставлены и оконные проемы на одной из стен.
В целом дом, конечно же, пережил масштабную перепланировку. Потолки стали выше из-за снятия декоративных досок со стороны первого этажа, что также открыло потолочные балки. Между столовой, кухней и гостиной теперь нет ни одной двери, хотя из-за большого пространства они все-таки кажутся отдельными зонами, где кухня расположена даже в другом крыле здания.
Любовь к натуральным материалам (дереву, камню, плетеной мебели и коже) определила тип отделки в интерьере. Натуральная паркетная доска современного типа составляет основу оформления интерьера и смотрится в историческом доме очень аутентично.
На кухне мы найдем шикарный мульти-модульный гарнитур в стиле минимализм. Темная и достаточно традиционная кухня стала функциональной и практичной, как никогда. Особенное внимание привлекает дизайнерская вытяжка с мягкими плавными линиями над островом, что делает интерьер более спокойным и уводит чуть в сторону от резкого хай-тека.
Мы обещали показать вам и еще одно важное место в доме – реконструированную конюшню, которая уже используется владельцами для двух первых лошадей. Их сокровенная мечта сбылась вместе с покупкой этого дома – теперь у пары есть место для того, чтобы с радостью наслаждаться конными прогулками по окрестностям и при этом жить современной, комфортабельной жизнью.
Согласно плану реконструкции данного поместья также были отреставрированы дополнительные строения хозяйственного назначения, а сам главный дом имеет площадь более 300 кв. метров. Сочетание современной элегантности и простоты с австрийским шармом здесь получилось особенно изысканным – светлая цветовая гамма еще никогда не подводила тех, кто занимался редизайном старых зданий в Западной Европе.
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