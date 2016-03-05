Американская вилла в штате Вашингтон

США – огромная страна, вместившая в себя десятки стилей в архитектуре и дизайне интерьера и не перестающая удивлять весь мир потрясающими проектами! На этот раз мы заглянем в гости в дом от студии UPTIC STUDIOS, который находится в удивительном заповедном местечке в штате Вашингтон.

Данный стиль – развитие стиля cabin («домика в лесу»), который многим может напомнить альпийские шале или стиль рустик. Тем не менее, сейчас он приобрел люксовые черты – стал удивительно атмосферным местом для отдыха тех, кто любит горные и лесные пейзажи, охоту и рыбалку.