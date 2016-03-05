Американская вилла в штате Вашингтон

США – огромная страна, вместившая в себя десятки стилей в архитектуре и дизайне интерьера и не перестающая удивлять весь мир потрясающими проектами! На этот раз мы заглянем в гости в дом от студии UPTIC STUDIOS, который находится в удивительном заповедном местечке в штате Вашингтон.
Данный стиль – развитие стиля cabin («домика в лесу»), который многим может напомнить альпийские шале или стиль рустик. Тем не менее, сейчас он приобрел люксовые черты – стал удивительно атмосферным местом для отдыха тех, кто любит горные и лесные пейзажи, охоту и рыбалку.
Удивительно, но строительство и таких домов в США ведется по технологии сэндвич-панелей. Здесь мы найдем только дополнительную декоративную отделку древесиной, декоративным камнем и железными панелями. Крыша в данном стиле часто односкатная и достаточно динамичная как в маленьких, так и в крупных проектах.
Разноуровневые мульти-террасы на территории заднего дворика позволяют наслаждаться красотой природы вокруг и собственными владением в наиболее комфортной манере. Здесь может быть даже спуск к реке, озеру или лесу с мощеной дорожкой в конце участка.
Для того, чтобы максимально лаконично скрыть границы между застраиваемым участком и природой, ландшафтный архитектор старался использовать в дизайне элементы и приемы, взятые именно из данной местности. Здесь он взял за основу хвойные посадки, декорирование крупным и мелким камнем, а также использовал мелкую речную гальку.
Очень легко открываемая и при этом надежно защищающая дом от ветра или холода такая дверь является модным трендом в американской архитектуре. Она даже более инновационна, чем двери-слайдеры, и поэтому пока остается привилегией люксовых проектов.
Сочетая в себе уют и брутальное очарование домика в лесу, этот проект позволяет себе и эклектичные дополнения в стиле индастриал. Открытые пространства, железные каркасы, панорамное освещение и двусветные комнаты немного напоминают современные лофты.
Декоративный камень, древесина и листы железа с декором в винтажном стиле являются самыми популярными материалами не только для этого проекта, но и для США в целом. Именно они чаще всего контрастируют друг с другом, камень подчеркивает легкость дерева, металлы – его чистоту. Вместе они являются прекрасным трио для отделки как экстерьера, так и интерьера дома.
Именно в США открытая планировка стала стандартным форматом жизни, где гостиная, столовая и кухня начали восприниматься как одно целое, просторное и удобное пространство для жизни семьи.
Планировка в стиле мастер-сьюта с собственной гардеробной и ванной комнатой для каждой спальни эффектно подчеркивается декоративными деревянными панелями у изголовья, как в номере престижного отеля с легендарной историей.
Сложная и рассчитанная на конкретных хозяев планировка этого дома имеет сразу несколько модулей, а также второй этаж, по площади гораздо меньше, чем первый. Необычные ходы, выступы, комнаты, которые с трех сторон имеют внешние стены или двусветные пространства – все это делает проект по-настоящему оригинальным.
Если вас интересует американский дизайн, мы советуем вам обратиться к таким стилям, как транситионал и ар-деко, популярные сейчас в Штатах.
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