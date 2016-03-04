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Современный дом на природе

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
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Коттедж в зеленом пригороде – это всегда не просто стиль и планировка, но и образ жизни, который вы получаете. Выбрав ту или иную расстановку мебели, расположение комнат и дизайн экстерьера, вы буквально вершите свою судьбу. Склоняясь к минимализму, вы получаете динамичную жизнь, тогда как избрав дом в традиционном стиле, как в этом проекте, вы получите идеальное семейное гнездышко, не лишая себя практичных интерьеров и технологичной начинки.

Авторы данного проекта – специалисты из KARYADESIGN ARCHITECTURE STUDIO, они создали этот дом для реализации в городе Новомосковске. Общая его площадь (380 кв.метров) позволила сделать загородную жизнь комфортабельной, а удивительно стильный дизайн экстерьера даст повод хозяевам гордиться своим приобретением.

​Экстерьер, который вдохновляет

homify Дома в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Минималистичные навесы на террасе – первое, что привлекло наше внимание в этом проекте визуализации коттеджа. Вместе с геометричными посадками в ландшафте, с теплыми тонами дизайна экстерьера и декоративной кирпичной кладкой такое место для отдыха становится по-настоящему стильным и привлекательным, особенно летом.

С этого ракурса отлично видно панорамное остекление кухни, составленное из нескольких блоков высотой более 3 метров. Интересным выглядит и решение для кровли – кронштейны здесь вовсе не декоративные, как в некоторых проектах, а самые настоящие, поддерживающие интересный вид укороченной двускатой кровли над зонами балконов и частично – террасы.

​Дизайн интерьера

homify Гостиная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Архитектурная студия КARYADESIGN – это авторская мастерская, которая занимается проектированием именно малоэтажных загородных домов и точно знает, что делает. В их работах мы видим использование главных международных трендов в дизайне интерьера, комплексный подход и открытые планировки в стиле 21-ого века.

​Гостиная

homify Гостиная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Стильная гостиная, оформленная в приглушенных тонах, смотрится лаконично и изящно. Современный стиль в отделке и мебели позволяет создать образ просторной, залитой солнцем комнаты, а особенного люкса добавляет большой домашний кинотеатр и дизайнерский светильник в стиле футуризма.

Детская

homify Спальня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Одна из детских комнат декорирована для сына. Изголовье, являющееся частью отделки стены, а не самой кровати, имеет встроенные светильники для чтения и декоративные панели из мягкого текстиля для удобства.

​Невидимые окна

homify Спальня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Особенно стильно выглядят в этой комнате почти невидимые окна, да и радиаторы отопления, встроенные в пол, тоже почти не заметны. Встроенная мебель – стеллажи и шкафы на двух стенах – тоже позволяют сделать детскую удобной.

​Спальня

homify Спальня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Тот же вариант изголовья и комбинацию декора на акцентной стене мы найдем и во второй приватной комнате. Здесь была использована модная кофейная палитра, а стильный декоративный стеллаж (слева на фото) смотрится особенно оригинально.

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​Трендовые оттенки

homify Спальня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Шторы модного оттенка лила грей, стена за стеллажом оттенка мокко, а также полочки с имитацией породы эбенового дерева – то, что позволяет назвать этот интерьер действительно трендовым.

​Планировка первого уровня

План 1 этажа homify
homify

План 1 этажа

homify
homify
homify

Прогуливаясь по этому дому, нельзя не отметить особенно современную планировку комнат. Внимательно ее рассмотрев, вы поймете, что здесь были использованы особенно оригинальные решения. Например, войдя в дом и пройдя в парадный холл возле лестницы, вы можете обнаружить справа каминную зону с двумя круглыми креслами – шикарный дизайнерский уголок. Кухни в этом доме три: одна  расположена на террасе, другая – рабочая, а последняя – парадная с островом и барной стойкой, всегда идеально чистая для прихода гостей.

А летом огромные террасы с патио (зеленый), местом для шезлонгов (желтые), столовой и летней кухней делают этот дом в два раза больше!

​Планировка второго уровня

План 2 этажа homify
homify

План 2 этажа

homify
homify
homify

На втором этаже нас ждет кабинет в лестничном холле и три спальни: две детские с отдельной ванной комнатой и один мастер-сьют с зоной гостиной, гардеробной и ванной в комплекте. Детские имеют площадь около 23 кв.метров каждая, а мастер-сьют (со всеми дополнительными зонами) – около 67 квадратов.

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