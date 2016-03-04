Современный дом на природе

Коттедж в зеленом пригороде – это всегда не просто стиль и планировка, но и образ жизни, который вы получаете. Выбрав ту или иную расстановку мебели, расположение комнат и дизайн экстерьера, вы буквально вершите свою судьбу. Склоняясь к минимализму, вы получаете динамичную жизнь, тогда как избрав дом в традиционном стиле, как в этом проекте, вы получите идеальное семейное гнездышко, не лишая себя практичных интерьеров и технологичной начинки.

Авторы данного проекта – специалисты из KARYADESIGN ARCHITECTURE STUDIO, они создали этот дом для реализации в городе Новомосковске. Общая его площадь (380 кв.метров) позволила сделать загородную жизнь комфортабельной, а удивительно стильный дизайн экстерьера даст повод хозяевам гордиться своим приобретением.