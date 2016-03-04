Современный дом на природе

Коттедж в зеленом пригороде – это всегда не просто стиль и планировка, но и образ жизни, который вы получаете. Выбрав ту или иную расстановку мебели, расположение комнат и дизайн экстерьера, вы буквально вершите свою судьбу. Склоняясь к минимализму, вы получаете динамичную жизнь, тогда как избрав дом в традиционном стиле, как в этом проекте, вы получите идеальное семейное гнездышко, не лишая себя практичных интерьеров и технологичной начинки.
Авторы данного проекта – специалисты из KARYADESIGN ARCHITECTURE STUDIO, они создали этот дом для реализации в городе Новомосковске. Общая его площадь (380 кв.метров) позволила сделать загородную жизнь комфортабельной, а удивительно стильный дизайн экстерьера даст повод хозяевам гордиться своим приобретением.
Минималистичные навесы на террасе – первое, что привлекло наше внимание в этом проекте визуализации коттеджа. Вместе с геометричными посадками в ландшафте, с теплыми тонами дизайна экстерьера и декоративной кирпичной кладкой такое место для отдыха становится по-настоящему стильным и привлекательным, особенно летом.
С этого ракурса отлично видно панорамное остекление кухни, составленное из нескольких блоков высотой более 3 метров. Интересным выглядит и решение для кровли – кронштейны здесь вовсе не декоративные, как в некоторых проектах, а самые настоящие, поддерживающие интересный вид укороченной двускатой кровли над зонами балконов и частично – террасы.
Архитектурная студия КARYADESIGN – это авторская мастерская, которая занимается проектированием именно малоэтажных загородных домов и точно знает, что делает. В их работах мы видим использование главных международных трендов в дизайне интерьера, комплексный подход и открытые планировки в стиле 21-ого века.
Стильная гостиная, оформленная в приглушенных тонах, смотрится лаконично и изящно. Современный стиль в отделке и мебели позволяет создать образ просторной, залитой солнцем комнаты, а особенного люкса добавляет большой домашний кинотеатр и дизайнерский светильник в стиле футуризма.
Одна из детских комнат декорирована для сына. Изголовье, являющееся частью отделки стены, а не самой кровати, имеет встроенные светильники для чтения и декоративные панели из мягкого текстиля для удобства.
Особенно стильно выглядят в этой комнате почти невидимые окна, да и радиаторы отопления, встроенные в пол, тоже почти не заметны. Встроенная мебель – стеллажи и шкафы на двух стенах – тоже позволяют сделать детскую удобной.
Тот же вариант изголовья и комбинацию декора на акцентной стене мы найдем и во второй приватной комнате. Здесь была использована модная кофейная палитра, а стильный декоративный стеллаж (слева на фото) смотрится особенно оригинально.
Шторы модного оттенка лила грей, стена за стеллажом оттенка мокко, а также полочки с имитацией породы эбенового дерева – то, что позволяет назвать этот интерьер действительно трендовым.
Прогуливаясь по этому дому, нельзя не отметить особенно современную планировку комнат. Внимательно ее рассмотрев, вы поймете, что здесь были использованы особенно оригинальные решения. Например, войдя в дом и пройдя в парадный холл возле лестницы, вы можете обнаружить справа каминную зону с двумя круглыми креслами – шикарный дизайнерский уголок. Кухни в этом доме три: одна расположена на террасе, другая – рабочая, а последняя – парадная с островом и барной стойкой, всегда идеально чистая для прихода гостей.
А летом огромные террасы с патио (зеленый), местом для шезлонгов (желтые), столовой и летней кухней делают этот дом в два раза больше!
На втором этаже нас ждет кабинет в лестничном холле и три спальни: две детские с отдельной ванной комнатой и один мастер-сьют с зоной гостиной, гардеробной и ванной в комплекте. Детские имеют площадь около 23 кв.метров каждая, а мастер-сьют (со всеми дополнительными зонами) – около 67 квадратов.
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