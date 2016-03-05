До и После: Как 60 тыс. руб. спасли двушку

Двухкомнатная квартира, выставленная на продажу, слишком задержалась на рынке, и поэтому агенство недвижимости посоветовало владельцам обратиться к дизайнерам-стейджерам, которые при минимальном бюджете сделали из непривлекательной двушки уютную квартиру.
Специалисты из фирмы SCENY DOMOWE умело вписались в бюджет – всего 61 тыс. рублей помогла им в преобразованиях этого объекта недвижимости!
Home Staging – особый вид деятельности в дизайне интерьера, подразумевающий предпродажную подготовку недвижимости (стэйджинг). Для эконом-сегмента подбирается легкий декор, замена самых старых элементов в квартире или доме, для luxury – полноценный дизайн-проект, красиво подчеркивающий достоинства объекта. В стэйджинге есть два вида, один подразумевает покупку мебели и декора и продажу в полном комплекте, а другой – лишь аренду мебели, чтобы показать возможности дома для покупателей.
Более всего стейджинг популярен в США, Канаде, Великобритании и Швеции. Исследования показывают, что такой тип декора позволяет быстрее и по более высокой цене продать объект.
Три главных правила стейджинга гласят:
– убери все, что можно убрать, сохранив уют и функциональность;
– добавь пару элементов, которые сделают образ традиционным и целостным;
– сделай комнату светлее и ярче с помощью окон, светильников, текстиля и краски.
Интересная особенность стейджинга состоит в том, что чем в худшем состоянии квартира, тем больший эффект имеет стейджинг. Для 40-60 кв.м. хватит и 1000 евро, чтобы полностью преобразить внешний облик и впечатление от квартиры. Для мини-студий иногда хватает и 500 евро.
Очень важно убрать из виду заметно старые элементы или предметы, вещи с потертостями и длинной историей. Стоит добавить несколько ярких модных акцентов – пара кашпо, стаканы на столе или шторы, и вы получите свежий интерьер!
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Более светлая и аккуратная эта спальня была преобразована с помощью текстиля, пары новых тумбочек и комодов, а также организации спального места для ребенка на антресолях. С паркета также был снят верхний слой краски.
Здесь, наверху, нашли прекрасную альтернативу бюджетной детской – маленький приватный рай.
Чистота и порядок – залог удачного стейджинга, и такие, казалось бы, незначительные элементы, как цветы, кружка на кофейном столике, опрятный вид мебели и легкий декор – то, что нужно в таком деле!
Важнее всего – убрать лишние предметы, а не купить новые, но при этом сохранить максимальную функциональность. Так, на этой кухне с помощью стейджинга получилось создать уютное, домашнее настроение, пускай и бюджетное.
Цветы в вазах и новых кашпо, облагороженный балкон для отдыха, чашечка кофе с круассаном и другие аксессуары – возможность показать потенциальным покупателям, как будет выглядеть жизнь в этой квартире, если они ее купят.
Стейджинг – важный элемент в деле продажи недвижимости в развитых странах мира и поэтому имеет все шансы на то, чтобы стать полноценным сегментом в дизайне интерьера и для Восточной Европы. Здесь такие фирмы уже открываются, нарабатывают первые портфолио и становятся незаменимыми для агентств недвижимости, частных риэлтеров и самих владельцев.
Больше о стратегии и тактике стейджинга вы узнаете в следующих выпусках homify. Если вас интересует данная тема, оставьте комментарий, чтобы мы знали ваше мнение.
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