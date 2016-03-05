До и После: Как 60 тыс. руб. спасли двушку

Двухкомнатная квартира, выставленная на продажу, слишком задержалась на рынке, и поэтому агенство недвижимости посоветовало владельцам обратиться к дизайнерам-стейджерам, которые при минимальном бюджете сделали из непривлекательной двушки уютную квартиру.

Специалисты из фирмы SCENY DOMOWE умело вписались в бюджет – всего 61 тыс. рублей помогла им в преобразованиях этого объекта недвижимости!

Home Staging – особый вид деятельности в дизайне интерьера, подразумевающий предпродажную подготовку недвижимости (стэйджинг). Для эконом-сегмента подбирается легкий декор, замена самых старых элементов в квартире или доме, для luxury – полноценный дизайн-проект, красиво подчеркивающий достоинства объекта. В стэйджинге есть два вида, один подразумевает покупку мебели и декора и продажу в полном комплекте, а другой – лишь аренду мебели, чтобы показать возможности дома для покупателей.

Более всего стейджинг популярен в США, Канаде, Великобритании и Швеции. Исследования показывают, что такой тип декора позволяет быстрее и по более высокой цене продать объект.