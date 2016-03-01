Японский брутализм в пригородном доме

В мечтах о частном доме мы чаще всего представляем себе его размер и планировку, маленькие элементы декора и ощущение простора. На практике же нам приходится сталкиваться с тысячей технических вопросов о том, как же воплотить свою мечту в реальность. Поэтому во избежание лишних хлопот, потери драгоценного времени, которое можно было бы провести с семьей, и нервных клеток во многих прогрессивных странах в принципе не принято строить дом самому.
Любая семья с любым бюджетом обращается к архитекторам, и в итоге, в отсутствии проблем и ошибок, цена обоих видов строительства в бюджетном секторе является равной.
Данный проект дома обычная молодая семья заказала у студии NOBUYOSHI HAYASHI в Японии. Самым главным желанием у семейной пары было наличие большой кухни-столовой с высокими деревянными потолками и шикарным форматом остекления. Ради этого нюанса на остальных помещениях (хозяйственных, спальнях и других) было решено сэкономить в формате простой отделки без особых деталей.
Если вы ищите возможность бюджетной отделки фасадов, подумайте о декоративной штукатурке, которая будет создавать своим оттенком определенный контраст с окружающими элементами. Например, вы можете выбрать для создания контраста двери и окна окружающий пейзаж, мощение палисадника или даже мозаику для дизайна крыльца. Таким образом, в основном ваш дом будет оформлен просто, но дизайнерский эффект будет заметен каждому гостю.
Если в ваших мечтах вы живете в огромной голливудской вилле, а ваш кошелек рассчитан лишь на небольшой коттедж в пригороде, у вас все равно есть все шансы перейти на новый уровень комфорта. Среди популярных решений в современном люксовом дизайне есть те, которые не требуют особых затрат – открытая планировка, присоединенная мансарда (отсутствие перекрытий) и организация дополнительного освещения на фронтоне, а также прекрасные виды из окон, которые нужно учитывать при покупке участка.
Панорамное остекление – тоже важная часть любого современного люксового проекта. Реализовать его можно даже в холодном климате, с помощью отопления по системе «теплого пола» и/или теплового насоса. Не рекомендуется лишь использовать их в детской и спальне, если их площадь менее 14 квадратов, ведь кровать нужно расположить подальше от окна.
Еще один интересный и доступный вариант в современном дизайне – чередование разноформатного остекления. Если вы позволили себе роскошь панорамных окон в одной комнате, то в другой вы можете реализовать идею маленьких, например, квадратных, выставленных в ряд по три или комбинацию из окон, часть из которых не открывается.
Отказ от огромного современного дивана, стоимость которого иногда в 4-5 раз превышает стоимость даже кухонного гарнитура, на первых порах после переезда может сыграть вам на руку. В этом азиатском проекте европейская мебель вообще заменена парой кресел в стиле ретро – дизайнерски и бюджетно одновременно!
Кабинет не обязан быть отделан древесиной ценных пород, как в классическом английском облике. Иногда в семейном доме нужно просто место для работы и выполнения домашнего задания для детей, без отвлечения на электронные развлечения и компьютер. В маленьком и солнечном кабинете выполнять их детям будет легче, а вы точно будете знать, что этот час в день они тратят именно на учебу.
Бетонная лестница с деревянными ступенями – современный вариант для традиционного коттеджа, который старается сохранить культурные традиции.
Декоративная штукатурка (венецианская, структурная, минеральная) интересного трендового оттенка с подсветкой может сотворить настоящее чудо с вашей ванной или туалетной комнатой!
Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:
— Гениальные идеи дизайна малогабаритных квартир в стиле бразильяно;