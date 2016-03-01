Японский брутализм в пригородном доме

В мечтах о частном доме мы чаще всего представляем себе его размер и планировку, маленькие элементы декора и ощущение простора. На практике же нам приходится сталкиваться с тысячей технических вопросов о том, как же воплотить свою мечту в реальность. Поэтому во избежание лишних хлопот, потери драгоценного времени, которое можно было бы провести с семьей, и нервных клеток во многих прогрессивных странах в принципе не принято строить дом самому.

Любая семья с любым бюджетом обращается к архитекторам, и в итоге, в отсутствии проблем и ошибок, цена обоих видов строительства в бюджетном секторе является равной.

Данный проект дома обычная молодая семья заказала у студии NOBUYOSHI HAYASHI в Японии. Самым главным желанием у семейной пары было наличие большой кухни-столовой с высокими деревянными потолками и шикарным форматом остекления. Ради этого нюанса на остальных помещениях (хозяйственных, спальнях и других) было решено сэкономить в формате простой отделки без особых деталей.