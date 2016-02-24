Проекта модульного готового дома

Хотите купить дом и не думать о тонкостях строительства? Получить ключи от коттеджа с отделкой и всеми коммуникациями уже через 3 недели после оплаты? Тогда посмотрите на этот проект, полный современной элегантности и инновационного шика. Этот модульный дом уже купили десятки семей в Ла-Корунье, Испания и начали новую жизнь с чистого листа менее, чем за месяц.
Компания CASAS CUBE уже радовала нас готовыми модульными домами ранее, мы писали о двух ее проектах: здесь и здесь. Возможно, вам будет интересно ознакомиться с ними, ведь их площадь (100 и 75 кв.метров соответственно) и стоимость меньше, чем у данного проекта.
Декоративные железные листы в трендовом стиле индастриал, декоративный мрамор и шикарное остекления для зоны гостиной – то, что делает дом с этого ракурса прекрасной основой для семейной жизни. Только представьте, когда закончатся все работы, перед домом будет разбита лужайка, маленький садик и поставлен бассейн для детей – чем не идиллия благополучного пригорода?
Планировка: в форме буквы L, объединенные кухня, столовая и гостиная.
Площадь: 150 кв.метров, возможен вариант с 3 или 4 спальнями.
Стоимость: 124.531 € – «под ключ».
Планировка этого дома подразумевает большую гостиную-столовую площадью более 47 кв.метров, кухню с отдельным хозяйственным помещением (11 + 5 кв.метров), три спальни (17, 14 и 13 кв.метров), а также две ванные комнаты (4 и 5 кв.метров) и гардеробную (9 кв.метров). При двух детских спальнях мы найдем общую ванную комнату, при главной спальне – отдельную ванную и гардеробную. Также возможен вариант с 4 спальнями без гардеробной комнаты.
Пакет «под ключ» включает в себя не только мебель, но и бытовую технику, некоторые декоративные мелочи, а вам нужно лишь добавить дому персонализированного внимания – оттенков, которые вы любите, и вещей, которыми дорожите.
Гостиная, столовая и кухня вместе занимают около 58 квадратов в этом доме. Такой вариант отлично подойдет для большой семьи, а вместе с возможностью заказать планировку с 4-мя спальнями такой дом подойдет даже для семьи с 4-5 детьми. Для меньшей семьи можно организовать игровую, кабинет, фитнес-уголок или большую гардеробную на месте одной из спален.
Отделка подразумевает нейтральные серые и кофейные оттенки, ламинат и, в основном, белую мебель – современный вариант для загородного дома семьи, которая хочет сохранить комфортабельный городской образ жизни, но хочет расширить площадь для своего проживания.
В данном случае также были использованы встроенные системы для модулей хранения. В прихожей мы найдем шкаф-купе, на кухне – встроенную в гарнитур бытовую технику (включая посудомоечную машину), а все двери и плинтусы выполнены в белом цвете – тоже достаточно модное решение для европейского интерьера.
Так, этот дом (а также другие проекты фирмы) стоимостью 124.531 € уже вдохновил множество семей в Испании переехать в новый частный дом, который буквально светится от позитива. Солнечные комнаты, наличие террасы и удобная планировка для обустройства заднего дворика делают его идеальным семейным вариантом для жизни в любом из уголков мира.
Больше проектов готовых модульных домов вы можете увидеть здесь.
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