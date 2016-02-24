Проекта модульного готового дома

Отделка подразумевает нейтральные серые и кофейные оттенки, ламинат и, в основном, белую мебель – современный вариант для загородного дома семьи, которая хочет сохранить комфортабельный городской образ жизни, но хочет расширить площадь для своего проживания.

В данном случае также были использованы встроенные системы для модулей хранения. В прихожей мы найдем шкаф-купе, на кухне – встроенную в гарнитур бытовую технику (включая посудомоечную машину), а все двери и плинтусы выполнены в белом цвете – тоже достаточно модное решение для европейского интерьера.

Так, этот дом (а также другие проекты фирмы) стоимостью 124.531 € уже вдохновил множество семей в Испании переехать в новый частный дом, который буквально светится от позитива. Солнечные комнаты, наличие террасы и удобная планировка для обустройства заднего дворика делают его идеальным семейным вариантом для жизни в любом из уголков мира.

Больше проектов готовых модульных домов вы можете увидеть здесь.

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