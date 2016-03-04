​Проект коттеджа из SIP-панелей

Простой проект современного коттеджа – прекрасная возможность построить дом с маленьким бюджетом. Для многих простая планировка и минимальный декор в отделке являются единственным способом переехать в загородный дом в ближайшие год-два.

Данный проект дома от архитектурной студии Home Style Toto как раз помог одной корейской семье поселиться вдали от мегаполиса, в тихом пригороде среди дикого леса и наслаждаться каждой минутой уединения в компании близких и любимых людей.