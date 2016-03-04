​Проект коттеджа из SIP-панелей

Простой проект современного коттеджа – прекрасная возможность построить дом с маленьким бюджетом. Для многих простая планировка и минимальный декор в отделке являются единственным способом переехать в загородный дом в ближайшие год-два.
Данный проект дома от архитектурной студии Home Style Toto как раз помог одной корейской семье поселиться вдали от мегаполиса, в тихом пригороде среди дикого леса и наслаждаться каждой минутой уединения в компании близких и любимых людей.
SIP-панели помогают построить каркасный дом по современной технологии и для холодного климата. В основе лежат ориентированно-стружечные плиты (OSB) и утеплитель на основе полиуретана. Каркас может быть как стальной, так и деревянный, но в корейских коттеджах мы чаще всего найдем именно второй вариант.
Для справки: есть и такие панели – цементно-стружечная плита + пенополистирол + цементно-стружечная плита или с утеплителем из минеральной ваты.
Оштукатуренные белоснежные фасады нового дома всегда выглядят красиво, особенно если в дизайне экстерьера использован стиль минимализм. Также в проекте есть стильный навес для крыльца и лавочка у парадного входа, переходящая в мульти-террасы – современный элемент корейского семейного модерна.
На заднем дворике мы найдем продолжение лавочки в виде террасы для детских игр прямо над бетонным бассейном. А еще есть маленькая мощеная плиткой терраса и дополнительный выход на задний дворик из дома. Здесь – главное место для игр детей на свежем воздухе, по-восточному продуманное и минималистичное.
Оформленная в традиционной манере прихожая имеет разницу в уровне пола между входной группой и основным домом. Такой простой маневр позволяет всегда держать дом в чистоте и порядке, даже в формате семьи с 3-4 детьми.
Внутренняя отделка была произведена на основе штукатурки и натурального дерева, но вы можете встретить также и металлические элементы на лестнице и на кухне. Также облик традиционного корейского дома подчеркивают декоративные экраны из древесины, отделяющие гостиную восточного формата от кухни.
В функциональности и общем виде этой кухни мало что осталось от традиционного азиатского минимализма. Тем не менее, стала она только лучше – более удобная и комфортабельная, с кухонным островом и столовой группой, приставленной к нему.
Поднимаясь на лестничный холл второго этажа, мы видим и третий (мансардный) уровень, используемый для детских и игровых комнат. Таким образом, третий этаж активно используется и позволяет при минимальных затратах увеличить площадь дома.
Две жилые комнаты на мансарде связаны между собой детской деревянной лестницей, которая расположена в зоне детского кабинета на втором этаже. Здесь – царство малышей, у каждого из которых есть место как для игр, так и для учебы.
Маленькая игровая с потолком в виде облачков на фоне голубого неба смотрится идеально для развлечений маленького ребенка. Здесь, в высшей точке дома, кажется, что ты находишься в башне!
Детская спальня напротив игровой имеет окна со ставнями с видом на лестничный холл второго этажа, что является уникальным и очень интересным элементом планировки.
Спальня родителей, как и кабинет детей, занимает второй этаж, оформленный в том же стиле, что и остальные помещения – на основе штукатурки, современного паркета и элементов из натуральной древесины.
Правильно реализованные игровые зоны для детей как внутри дома, так и на участке не просто оригинальный подход, но стандарт для корейского коттеджа. Здесь огромное внимание уделяется экологичности дома, его практичности в уборке и комфортабельности для детской жизни – досуга, творчества и учебы. В нем нет компромиссов и нацеленности на парадный вид, а у детей всегда есть дополнительная игровая комната и маленький кабинет плюс к спальне и общей гостиной.
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