Дом для тех, кто во всем любит порядок

Как живет современная и успешная немецкая семья? Какой стиль в оформлении дома она выбирает и почему? На эти вопросы нам ответит шикарный проект от студии архитектуры и дизайна FISCHERHAUS GMBH & CO. KG, которая сделала мечту реальностью уже для нескольких десятков семей!

Как и стандартный коттедж повышенного уровня комфорта в Германии этот построен по самой популярной в стране технологии SIP-панелей на деревянном каркасе. Для утеплителя была использована прослойка полистирола, на крыше мы найдем солнечные панели для формата семейного бытового использования, а остекление в доме частично панорамное с использованием дверей-слайдеров в общественной зоне первого этажа.

В основе проекта лежит стиль модерн – как в архитектуре, так и в дизайне интерьера. Светлая отделка экстерьера и интерьера помогает сделать облик дома идиллическим для пригорода и особенно позитивным.