Дом для тех, кто во всем любит порядок

Как живет современная и успешная немецкая семья? Какой стиль в оформлении дома она выбирает и почему? На эти вопросы нам ответит шикарный проект от студии архитектуры и дизайна FISCHERHAUS GMBH & CO. KG, которая сделала мечту реальностью уже для нескольких десятков семей!
Как и стандартный коттедж повышенного уровня комфорта в Германии этот построен по самой популярной в стране технологии SIP-панелей на деревянном каркасе. Для утеплителя была использована прослойка полистирола, на крыше мы найдем солнечные панели для формата семейного бытового использования, а остекление в доме частично панорамное с использованием дверей-слайдеров в общественной зоне первого этажа.
В основе проекта лежит стиль модерн – как в архитектуре, так и в дизайне интерьера. Светлая отделка экстерьера и интерьера помогает сделать облик дома идиллическим для пригорода и особенно позитивным.
Еще одна важная часть в дизайне экстерьера немецкого коттеджа этого десятилетия – комбинированная отделка фасадов с использованием основы из белой штукатурки и натуральной древесины. Последняя устанавливается блоками, подчеркивая конструктивные моменты или просто добавляя фасаду эффектности. Плюс к этим двум решениям архитекторы часто используют штукатурку контрастного цвета для эркеров, балконов, других выступающих элементов или крыльца. В данном случае такая идея была реализована с помощью трюфельного оттенка.
В основе открытой планировки в немецком коттедже чаще всего лишь одно большое пространство прямоугольной формы или в формате буквы Г. В таком случае гостиная и столовая находятся как можно ближе друг к другу, а кухня иногда визуально кажется отдельной комнатой и может быть даже расположена в нише.
Важная часть открытой планировки в немецком стиле – отсутствие декоративного зонирования, легких или стеклянных перегородок, стеллажей или даже маленьких предметов, разделяющих комнаты.
Цветовая палитра в немецком модерне всегда основана на белом цвете или на тандеме из белого и серого или белого и черного (в редких случаях). В дополнение к ним чаще всего используются яркие цвета (красный, зеленый и т.п), но есть и варианты, как этот – с пастельными акцентами.
Стандартная немецкая кухня – это гарнитур в виде буквы П с высокими модулями для встроенной бытовой техники (духовки и холодильника, как минимум) и кухонного острова. Остров чаще всего используется либо как рабочая поверхность, либо для встроенной варочной поверхности с вытяжкой над ней.
Планировка главной спальни в формате мастер-сьют становится все более популярной и в немецких коттеджах, сейчас она используется более, чем в половине проектов. В данном случае это означает, что главная спальня имеет собственную ванную комнату и гардеробную зону, а также имеет открытую планировку между помещениями. Среди важных дополнений – характерное наличие сразу двух раковин и ванная чаша плюс к установленной душевой кабине.
Детские комнаты в немецком стиле находятся на втором этаже. Обычно в стандартной планировке мы насчитываем две детские спальни, реже – три. В маленьких семьях одна из таких спален может легко стать кабинетом, не нарушая эргономичности планировки.
Актуальное решение для детских спален – использование окон разного формата на двух внешних стенах – повторяется практически в каждом немецком проекте и прекрасно зарекомендовало себя для создания светлого солнечного пространства для жизни детей.
Отделка в таком доме обычно подразумевает систему «теплого пола» в качестве главной системы отопления, белые оштукатуренные стены, керамическую плитку или современный паркет в качестве напольного покрытия.
Так немецкая мечта становится реальностью, и в будущем в нашей линейке Life-style вас ждут истории о том, как выглядят коттеджи современной мечты в других странах.
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