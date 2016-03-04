Современный проект коттеджа за 4,4 млн рублей

Что получится, если объединить стили модерн и шале в новом формате? Настоящая сказка в швейцарском стиле, которая идеально подходит для жизни в пригороде Цюриха!

Архитектурная студия GIESSER ARCHITEKTUR + PLANUNG решилась на такой эксперимент благодаря особенным пожеланиям клиентов. Они хотели видеть свой дом максимально практичным и современным, но при этом не отказываться полностью от облика традиционного домика в стиле шале.

Так, в архитектуре и дизайне интерьера сталкиваются два стиля из разных эпох, красиво сочетаясь в формате загородного дома на одну семью. Здесь есть и еще одна особенная нотка, ведь дизайн сада и террасы очень напоминает японский стиль – с каменными кашпо, четкими линиями, галечной засыпкой и кленом момидзе с розовато-красными листьями.