Современный проект коттеджа за 4,4 млн рублей

Что получится, если объединить стили модерн и шале в новом формате? Настоящая сказка в швейцарском стиле, которая идеально подходит для жизни в пригороде Цюриха!
Архитектурная студия GIESSER ARCHITEKTUR + PLANUNG решилась на такой эксперимент благодаря особенным пожеланиям клиентов. Они хотели видеть свой дом максимально практичным и современным, но при этом не отказываться полностью от облика традиционного домика в стиле шале.
Так, в архитектуре и дизайне интерьера сталкиваются два стиля из разных эпох, красиво сочетаясь в формате загородного дома на одну семью. Здесь есть и еще одна особенная нотка, ведь дизайн сада и террасы очень напоминает японский стиль – с каменными кашпо, четкими линиями, галечной засыпкой и кленом момидзе с розовато-красными листьями.
Венге – редкая и ценная порода тропической древесины, получаемая из африканского дерева венге. Имитация венге – одна из самых популярных во всем мире, ведь оригинальный облик этой древесины очаровывает с первого взгляда. Золотисто-коричневые доски настоящего венге выглядят просто изумительно.
Имеющие черные прожилки и сиреневый отлив они поражают воображение и сразу становится понятно, почему дизайнеры во всем мире стремятся повторить данный эффект на сортах более простой древесины.
В данном проекте имитация венге имеет особенное влияние на облик дома. В вечернее время, когда собирается вся семья, дом отливает легким сиреневым оттенком, тогда как днем дом остается похожим на традиционное шале.
Отделка фасадов, ставни или обрамление окон, вид кровли и тип кровельного материала, наличие террас, ландшафтный дизайн – все это, а также планировка и остекление влияют на первое впечатление о доме.
Гармоничный баланс между всеми элементами умеет соблюсти только дизайнер, он делает маленькие вещи аккуратными, большие – эффектными, темные – роскошными, а светлые – современными на вид. Ведь у каждой характеристики есть и обратная сторона, которую можно использовать в эстетических целях. И этот швейцарский домик стал воплощением мечты, где каждый, даже самый миниатюрный элемент сочетается с другими и выглядит очень стильно.
Кухня на подиуме с кухонным островом – оригинальное решение для стиля модерн, которое придает кухне и гостиной ощущение большего уюта, ведь они становятся будто расположенными в нише.
Глянцевые фасады кухни оттенка мокко – еще одна прекрасная идея для интерьера, который должен совместить инновации и традиционность в собственном облике.
На этой фотографии мы видим состояние кухни и гостиной до того, как им занялся профессиональный декоратор, выбирающий мебель и предметы декора. В данном случае дизайнер и архитектор создали идеальную основу для дома, который в итоге стал очаровательным воплощением современной мечты о шале.
В дизайне этого интерьера особенно чувствуется влияние стиля модерн. Керамическая плитка под мозаику, невесомо-прозрачная душевая кабина и встроенные слив и подача воды – явный признак современного интерьера.
Особенное место в этом проекте занимает терраса, придающая достаточно маленькому дому с тремя спальнями ощущение идеального коттеджа, где можно прожить действительно счастливую жизнь всей семьей!
Этот дом также является просто прекрасным примером стиля модерн, который всегда так ловко управляется с жилыми пространствами! Планировка, маленькие идеи, современная мебель и приятная палитра – то, что делает такой дом хорошим для жизни и за пределами Швейцарии.
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