Модные интерьеры и товары 2016 года

Хотя год только начался, он уже начинает отличаться некоторыми яркими тенденциями в домашнем интерьере, которые гордо именуются дизайнерами «тренды». Например, во второй половине января в Париже состоялась дизайнерская выставка Maison & Objet, которая одной из первых представила тренды модного интерьера.

Говоря об интерьере и моде вообще, важно помнить, что они очень во многом зависят от той социальной обстановки, которая сложилась в отдельно взятой стране или во всем мире.

Какие же условия сложились в мире на начало 2016 года?

К сожалению, у многих на слуху все больше усиливающиеся военные противостояние мировых держав. О конфликтах в Сирии, Украине и других странах с «горячими точками» лишний раз и вспоминать не стоит. Из этой проблемы возникают вопросы с вынужденными переселенцами и беженцами. На повестке дня межрасовая и религиозная толерантность. Актуальны дискуссии о глобальных изменениях климата, которые с каждым годом все больше стимулируют развитие альтернативной энергетики и производства товаров «эко».

Среди тенденций в развитии дизайна в 2016 году можно проследить минимализм, монохромность, сочетание металла и дерева, возвращение к ретро 70-х и прочие, о которых более подробно пойдет речь далее.

Среди модных товаров остаются, конечно же, продукты электроники (новые телефоны и планшеты и т.д.), экологически чистые товары и техника. Так, уже очевидно, что завоевание автомобильного рынка автомобилями с электро- или гибридными двигателями лишь дело ближайших 10 лет. Кроме того, в моде 2016-го прослеживается спрос на функциональные вещи.