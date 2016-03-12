Модные интерьеры и товары 2016 года

Хотя год только начался, он уже начинает отличаться некоторыми яркими тенденциями в домашнем интерьере, которые гордо именуются дизайнерами «тренды». Например, во второй половине января в Париже состоялась дизайнерская выставка Maison & Objet, которая одной из первых представила тренды модного интерьера.
Говоря об интерьере и моде вообще, важно помнить, что они очень во многом зависят от той социальной обстановки, которая сложилась в отдельно взятой стране или во всем мире.
Какие же условия сложились в мире на начало 2016 года?
К сожалению, у многих на слуху все больше усиливающиеся военные противостояние мировых держав. О конфликтах в Сирии, Украине и других странах с «горячими точками» лишний раз и вспоминать не стоит. Из этой проблемы возникают вопросы с вынужденными переселенцами и беженцами. На повестке дня межрасовая и религиозная толерантность. Актуальны дискуссии о глобальных изменениях климата, которые с каждым годом все больше стимулируют развитие альтернативной энергетики и производства товаров «эко».
Среди тенденций в развитии дизайна в 2016 году можно проследить минимализм, монохромность, сочетание металла и дерева, возвращение к ретро 70-х и прочие, о которых более подробно пойдет речь далее.
Среди модных товаров остаются, конечно же, продукты электроники (новые телефоны и планшеты и т.д.), экологически чистые товары и техника. Так, уже очевидно, что завоевание автомобильного рынка автомобилями с электро- или гибридными двигателями лишь дело ближайших 10 лет. Кроме того, в моде 2016-го прослеживается спрос на функциональные вещи.
Говоря о трендовых цветах, не лишним будет вспомнить, что они каждый год объявляются Pantone – международным институтом цвета. Так, если в прошлом году трендовым цветом был избран яркий цвет красного вина (Marsala), то в 2016 этими цветами признаны розовый кварц (Pink Quarts) и дымчатый голубой, получивший иное название Безмятежность (Serenity).
Следует отметить, что это довольно пастельные тона, однако это не мешает успешно применять их в нынешних трендовых интерьерах.
Розовый кварц символизирует легкость, нежность, облака и невесомость зефира. Наиболее интересно этот цвет смотрится в качестве дополнительного цвета, когда с его помощью делают небольшие нежные акценты в интерьере. Хотя, возможны варианты, когда он становится основным. Розовый кварц хорошо смотрится с голубым, черным, белым. Неплохо сочетается с деревом и золотом.
Монохромность — это использование одного основного и одного цвета для акцентов в интерьере. Кто-то считает ее скучной, однако с этим вряд ли можно согласиться.
Во-первых, это необязательно черно-белый цвет, как привыкли думать многие. Во-вторых, соблюдая некоторые правила, можно добиться ошеломляющих успехов.
В первую очередь важно помнить, что всегда есть основной и дополнительный цвета. Первый из них «делает погоду» во всей обстановке в жилище, а второй — грамотно расставляет акценты. Такой интерьер, на первый взгляд, может показаться строгим и в этом есть доля правды. В то же время, продуманное использование разных оттенков одного и того же цвета подарит некое разнообразие.
Во-вторых, в таком интерьере поможет фактура. Оригинальный рисунок или зеркало отлично оживит монохромную стену.
В-третьих, нужно установить регулируемое освещение, которое придаст интерьеру изюминки, а также позволит максимально расслабиться, если речь идет о спальне.
Строгая монохромность среди модных интерьеров особенно актуальна на протяжении зимних января — февраля, когда сама природа делает погоду со всей строгостью.
Следующим трендом 2016 года стало повсеместное использование металла и его сочетание с деревом. Так, нержавеющая сталь, латунь, медь, бронза и другие металлы популярны при производстве мебельной фурнитуры, светильников, кранов и т.д.
Тут можно вспомнить и модные тенденции к сохранению окружающей среды, а также возврат к ретро мотивам. Это убьет сразу двух зайцев. Придание второй жизни для металлической вещи идеально соответствует концепциям рационального использования материалов. А использование красивых старых металлических кранов придаст некой изюминки домашней обстановке.
В трендовых интерьерах наблюдается достаточно свободное сочетание металла и дерева между собой. Дизайнеры утверждают, что этого не следует опасаться, так как такой контраст только подчеркнет всю оригинальность жилья.
Как же обойтись без зимних мотивов среди трендовых интерьеров? Ведь именно зимой берет начало новоиспеченный год.
Когда на улице бушуют снежные заметели и морозы, в доме хочется найти тепло и уют, которые восстановят организм после климатических передряг.
Для зимних мотивов 2016 года характерно довольно разнообразное их выполнение в интерьере.
С одной стороны, это может быть повсеместное применение темноватых и теплых тонов в обстановке, наличие множества подушек и пледов из натуральных тканей, возможно даже шкур животных. В гостиной комнате актуально установить камин, у которого можно прогреться после нахождения на улице. Дрова могут стать не только топливом, но и элементом декора в жилище, выполненным в стиле кантри.
Освещение в жилищах, подобных этому дизайну, лучше сделать регулируемым. При этом, всегда можно сделать его поярче. Но чаще всего при нем отдыхают, не заботясь о внешних раздражителях.
С другой стороны возможна реализация проектов, которые тяготеют к выполнению естественной цветовой гаммы в доме. Имеются ввиду цвета из холодной гаммы: белый, синий, голубой, серый и т.д. Ярким примером такого дизайна является скандинавский стиль, который не утратил своей актуальности.
Еще одним трендом в модных интерьерах стал минимализм. Чем же он обусловлена и характерен?
Как следует из названия, этот стиль предполагает наличие небольшого количества вещей в доме.
Обусловлено это тем, что люди все больше и больше склоняются к рациональному использованию ресурсов: сначала ненужные вещи необходимо просто выбросить, а в дальнейшем — научиться не покупать. Это сэкономит деньги.
Важно помнить, что наличие многих элементов декора очень сильно увеличивает загрязнение дома. Ведь любая вещь — это идеальный пылесборник. Меньше таких вещей — меньше придется заниматься их уборкой.
Минимализм, как один из самых рациональных модных интерьеров, стремиться к использованию вещей по их функциональному назначению. Так в доме остается лишь то, что действительно нужно. Даже конструкция мебели направлена на то, чтобы максимально сохранить пространство.
То же касается и назначения помещений. Спальня направлена на то, чтобы отдыхать. Это значит, что в спальне не должно быть отвлекающих ото сна вещей, цвета должны быть успокаивающими, а матрас, подушки и одеяла — максимально удобными. Соответственно, на кухне не должно быть ничего лишнего, кроме как предметов для приготовления пищи.
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