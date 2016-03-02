Простой проект эко-дачи

Деревянный эко-дом 21-ого века основан на простых линиях, современном остеклении и больших светлых пространствах, которые делают жизнь на природе комфортабельной и по-настоящему волшебной. Именно этот проект построен по системе сэндвич панелей, а в оформлении больше всего использована древесина и экологичная штукатурка.

Авторы проекта из студии DI DÖRR & IRRGANG ARCHITEKTEN UND GENERALPLANER GMBH подчеркивают, что рельефный участок внес существенные коррективы в проект. Купленный прямо возле подножья холма этот маленький участок пришлось немного изменить, часть грунта была снята для организации цокольного этажа (с сауной, прихожей, хозяйственным помещением) и помещена между домом и улицей для создания небольшого холма, в будущем здесь будет парадная клумба.