Простой проект эко-дачи

Маленький участок в 6 соток – не повод отказываться от настоящего дачного дома со спальнями не только для детей, но и для пары гостей. Этот проект дома оформлен в эко-стиле – экстерьеры и интерьеры основаны на использовании натуральной древесины, а владельцы частично живут на даче, увлекаясь велосипедными прогулками к ближайшему озеру.
Деревянный эко-дом 21-ого века основан на простых линиях, современном остеклении и больших светлых пространствах, которые делают жизнь на природе комфортабельной и по-настоящему волшебной. Именно этот проект построен по системе сэндвич панелей, а в оформлении больше всего использована древесина и экологичная штукатурка.
Авторы проекта из студии DI DÖRR & IRRGANG ARCHITEKTEN UND GENERALPLANER GMBH подчеркивают, что рельефный участок внес существенные коррективы в проект. Купленный прямо возле подножья холма этот маленький участок пришлось немного изменить, часть грунта была снята для организации цокольного этажа (с сауной, прихожей, хозяйственным помещением) и помещена между домом и улицей для создания небольшого холма, в будущем здесь будет парадная клумба.
Минимальная площадь для подъездной площадки и сам дом, который получает больше площади за счет 3-уровневой планировки, дает возможность на задней части участка и сбоку оставить место для посадок кустарников и овощей. В принципе, данный проект задумывался как современный вариант дачи, подразумевающий активный отдых с семьей на свежем воздухе – прогулки, в том числе и велосипедные, активные и спортивные игры.
Модули на кухне были сделаны на заказ на основе эскизов дизайнера. Конструкции из натуральной древесины имеют стальную столешницу и специальные модули для более удобного хранения. Кроме того, в барную стройку со стороны кухни встроены розетки для мелкой бытовой техники, над этой зоной висит специальная решетка-рейлинг для хранения мелких предметов быта, а общий традиционный образ именно «домика на природе» присутствует в каждом уголке этой комнаты.
В отделке была использована массивная деревянная доска (сосна) как для пола, так и для потолка и стен. Для камина, например, был также изготовлен специальный стеклянный экран для безопасности и более удобной уборки.
В отделке были использованы и акцентные стены, оформленные с помощью штукатурки в различные цвета, в основном – белый и красный, что привносит в деревянный дом современные нотки.
Для любой дачи архитекторы советуют отказаться от приватных комнат общественной зоны, убрать перегородки и создать одно большое пространство для семейного досуга. Здесь размещается кухня, столовая, возможно, каминный уголок и гостиная, и тогда площадь используется более рационально.
В этом случае каждая зона будет залита солнечным светом, что для приватных комнат настоящая роскошь! Например, всего лишь один модуль дверей-слайдеров на террасу из столовой будет виден из любой точки первого этажа.
Очень важным вопросом в дизайне дачи всегда является лестница. Чаще всего хочется сэкономить площадь, сделав ее более крутой или винтовой, но лишь традиционные варианты могут обеспечить безопасность вам и вашим детям.
Для более современного облика мы советуем обратиться к проектам с минималистичного вида перилами, стеклянными экранами, к встроенной подсветке ступеней или спотам в стенах. В данном случае сама конструкция лестницы достаточно проста – ступени крепятся в пазы в двух стенах – слева и справа, а подступенок является чисто декоративным.
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