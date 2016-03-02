Гламурный проект загородного дома

Роскошные эклектичные фасады, глянцевые интерьеры и бассейн… Что еще нужно, чтобы построить самый шикарный дом на улице? Этот проект площадью 370 кв.метров вдохновит кого угодно на мечты о жизни в пригороде, ведь он очень похож на воплощение наших самых сильных желаний о настоящем доме.

Авторы – архитекторы из фирмы ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA – точно знают, что нужно современной семье. Ее основатель, мистер Пачечо, сам является гордым отцом маленького ребенка и знает, как совместить практичность и эстетику в 21-ом веке.

Данный проект реализован в городе Каноас, что находится прямо на границе мегаполиса Порту-Алегри. Здесь мы найдем в основном малоэтажную застройку, идеальную для тех, кто хочет жить в зеленом эко-районе и работать в большом городе. А сам Порту-Алегри расположен практически на берегу Атлантического океана и может похвастаться мягким субтропическим климатом.