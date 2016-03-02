Гламурный проект загородного дома

Роскошные эклектичные фасады, глянцевые интерьеры и бассейн… Что еще нужно, чтобы построить самый шикарный дом на улице? Этот проект площадью 370 кв.метров вдохновит кого угодно на мечты о жизни в пригороде, ведь он очень похож на воплощение наших самых сильных желаний о настоящем доме.
Авторы – архитекторы из фирмы ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA – точно знают, что нужно современной семье. Ее основатель, мистер Пачечо, сам является гордым отцом маленького ребенка и знает, как совместить практичность и эстетику в 21-ом веке.
Данный проект реализован в городе Каноас, что находится прямо на границе мегаполиса Порту-Алегри. Здесь мы найдем в основном малоэтажную застройку, идеальную для тех, кто хочет жить в зеленом эко-районе и работать в большом городе. А сам Порту-Алегри расположен практически на берегу Атлантического океана и может похвастаться мягким субтропическим климатом.
То, как красиво сочетаются в стиле бразильяно простые современные приемы и шикарные элементы, всегда вдохновляет! Здесь панели из декоративного камня, имитирующие слой лавы с пеплом, добавляют модной брутальности фасаду, в основном оформленному в стиле модерн. Колонны, палисадник со стильными геометричными растениями и эффектная клумба над гаражом – еще несколько идей, которые способны сделать привлекательным вид любого загородного дома.
На заднем дворике мы найдем еще более удивительную картину – большая часть участка оформлена мощением, что делает его очень удобным для использования. Бассейн находится в одном из его углов и виден из гостиной, вместе с площадкой для шезлонгов и столовой группой. Вертикальное озеленение периметра – модный ход, позволяющий заменить обычный забор на что-то более интересное для гостей.
В зоне патио, оформленной модулем безрамного остекления (с силиконовыми вставками между окнами), а со стороны летней столовой – безрамным складным, присутствует еще один модный тренд – четыре кресла, образующих гостиную вокруг кофейного столика.
Отделка натуральным камнем, декоративными панелями с имитацией ценных пород дерева и зеркалами – главные секреты отделки интерьеров в стиле бразильяно. Добавьте к ним стеклянные перила лестниц, панорамное остекление, всегда глянцевую керамическую плитку на полу и мебель в стилях модерн и ар-деко и вы поймете, что значит роскошность современного загородного дома.
На фотографии выше вы также можете заметить, что в интерьере были использованы люстры во французском стиле, биокамин и мебель с отражающим эффектом. Сочетая тренд за трендом в одном проекте, дизайнер явно хотел создать модный интерьер из лучших решений в дизайне нашего времени.
Свободная планировка в стиле бразильяно выглядит гораздо роскошнее, чем в минимализме. Дополнительные украшения, гламурные детали, блеск и глянец – то, без чего столь светлые и современные интерьеры казались бы слишком обычными.
Стиль бразильяно при этом выдает максимум – 100% результат и отдачу от современных идей, отделки и мебели, делая практичное – роскошным, а стильное – модным.
Гламурная подсветка на лестнице, которая позволяет стеклянным экранам отдавать блики всем окружающим помещениям — еще один декоративный прием в стиле бразильяно, создающий дома всегда праздничную атмосферу.
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