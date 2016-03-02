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Гламурный проект загородного дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA Гостиные в эклектичном стиле
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Роскошные эклектичные фасады, глянцевые интерьеры и бассейн… Что еще нужно, чтобы построить самый шикарный дом на улице? Этот проект площадью 370 кв.метров вдохновит кого угодно на мечты о жизни в пригороде, ведь он очень похож на воплощение наших самых сильных желаний о настоящем доме.

Авторы – архитекторы из фирмы ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA – точно  знают, что нужно современной семье. Ее основатель, мистер Пачечо, сам является гордым отцом маленького ребенка и знает, как совместить практичность и эстетику в 21-ом веке.

Данный проект реализован в городе Каноас, что находится прямо на границе мегаполиса Порту-Алегри. Здесь мы найдем в основном малоэтажную застройку, идеальную для тех, кто хочет жить в зеленом эко-районе и работать в большом городе. А сам Порту-Алегри расположен практически на берегу Атлантического океана и может похвастаться мягким субтропическим климатом.

​Эклектика и роскошь в дизайне фасада

Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA Дома в эклектичном стиле
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

То, как красиво сочетаются в стиле бразильяно простые современные приемы и шикарные элементы, всегда вдохновляет! Здесь панели из декоративного камня, имитирующие слой лавы с пеплом, добавляют модной брутальности фасаду, в основном оформленному в стиле модерн. Колонны, палисадник со стильными геометричными растениями и эффектная клумба над гаражом – еще несколько идей, которые способны сделать привлекательным вид любого загородного дома.

​Семейный оазис счастья

Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA Бассейны в эклектичном стиле
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

На заднем дворике мы найдем еще более удивительную картину – большая часть участка оформлена мощением, что делает его очень удобным для использования. Бассейн находится в одном из его углов и виден из гостиной, вместе с площадкой для шезлонгов и столовой группой. Вертикальное озеленение периметра – модный ход, позволяющий заменить обычный забор на что-то более интересное для гостей.

В зоне патио, оформленной модулем безрамного остекления (с силиконовыми вставками между окнами), а со стороны летней столовой – безрамным складным, присутствует еще один модный тренд – четыре кресла, образующих гостиную вокруг кофейного столика.

​Стиль бразильяно и все его секреты

Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA Гостиные в эклектичном стиле
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

Отделка натуральным камнем, декоративными панелями с имитацией ценных пород дерева и зеркалами – главные секреты отделки интерьеров в стиле бразильяно. Добавьте к ним стеклянные перила лестниц, панорамное остекление, всегда глянцевую керамическую плитку на полу и мебель в стилях модерн и ар-деко и вы поймете, что значит роскошность современного загородного дома.

На фотографии выше вы также можете заметить, что в интерьере были использованы люстры во французском стиле, биокамин и мебель с отражающим эффектом. Сочетая тренд за трендом в одном проекте, дизайнер явно хотел создать модный интерьер из лучших решений в дизайне нашего времени.

Открытая планировка

Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA Гостиные в эклектичном стиле
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

Свободная планировка в стиле бразильяно выглядит гораздо роскошнее, чем в минимализме. Дополнительные украшения, гламурные детали, блеск и глянец – то, без чего столь светлые и современные интерьеры казались бы слишком обычными. 

Стиль бразильяно при этом выдает максимум – 100% результат и отдачу от современных идей, отделки и мебели, делая практичное – роскошным, а стильное – модным.

Дизайн лестницы

Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

Гламурная подсветка на лестнице, которая позволяет стеклянным экранам отдавать блики всем окружающим помещениям — еще один декоративный прием в стиле бразильяно, создающий дома всегда праздничную атмосферу. 

А больше о стиле бразильяно вы можете узнать в следующих статьях:

— Стиль бразильяно: идеальный для малогабариток;

Идеальная трехкомнатная квартира;

— Гениальные идеи дизайна малогабаритных квартир в стиле бразильяно;

— Идеи дизайна однокомнатной квартиры в стиле бразильяно;

— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца в стиле бразильяно;

— Идеи дизайна студий в стиле бразильяно.

Как использовать силу года огненной обезьяны для улучшения энергетики в доме?
А вам нравятся глянцевые и блестящие интерьеры?

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