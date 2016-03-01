Средиземноморская сказка

Очаровательная вилла на берегу моря – мечта, которая может стать вашей действительностью! Доказательство тому – эта потрясающая вилла от студии EUGENI PONS, которая когда-то тоже была для нынешних владельцев лишь образом для вдохновения и мечтаний.
Теперь этот проект, построенный на обожании минимализма и средиземноморской ривьеры, является чьим-то домом, и мы желаем и вам не бросать свои мечты на полпути, а добиваться желаемого!
Стоит вспомнить, что средиземноморские берега скалистые, с многочисленными лагунами и узкими пляжами, поэтому чаще всего строительство ведется на достаточно рельефных участках. Для обеспечения хорошего вида дом обычно имеет открытые общественные зоны с панорамным остеклением на втором этаже, а террасы – со стороны лучших пейзажей.
Спальни и другие приватные помещения расположены ниже и имеют вид на сад, бассейн или узкую полоску моря вдали. Такая планировка позволяет сделать парадные зоны дома особенно эффектными и расположить тихие помещения в уютных уголках дома. Исключение составляют лишь одна или две главные спальни, имеющие лучшее расположение в доме, в данном случае – на верхнем, третьем уровне.
Слайдеры или складные двери для гостиной на вилле – незаменимая вещь, преобразующая пространство в хорошую погоду. Доступной становится не только терраса, но и более живописный вид, а также бассейн, находящийся теперь в двух шагах от TV-зоны или столовой.
Легкая смесь минимализма и средиземноморского шика в этом интерьере поражает – кажется, что этот интерьер создан в лучшей вариации современного и этнического интерьера вместе взятых.
Кухня как самое практичное место в доме оформлена с большим увлечением минимализмом, чем другие комнаты дома. Здесь мы найдем фасады без ручек, белые глянцевые столешницы и отсутствие открытых полок, что делает общий вид кухни сглаженным и визуально легким.
Еще одно восхитительное место на этой вилле – патио с мебелью в арабском стиле. Ее основой служит бетонный каркас, прохладный в любую погоду, и специальные легкие матрасы, являющиеся легко заменяемыми и достаточно лаконичными, чтобы соблюсти все тонкости дизайна в стиле минимализм.
На патио есть зона бара и столовая группа для друзей или маленькой домашней вечеринки. В то время как навес спасает гостей от палящего солнца, само патио находится у бассейна в 30 метрах от дома.
Один из мастер-сьютов расположен на третьем этаже здания с максимально шикарным видом, при нем мы найдем ванную комнату, гардеробную и отдельное патио для отдыха.
Потрясающие виды открываются из этой спальни на скалистые берега средиземноморья. Особенно запоминающимся здесь выглядит закатное солнце, делающее брутальные камни еще более контрастными и рельефными.
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Еще одна спальня (главная) находится также на третьем этаже, тогда как гостевые комнаты мы найдем на первом. Здесь реализована современная планировка с расположением кровати в центре комнаты и изголовьем, за которым прячется зона будуара и гардеробной.
Будто оазис в Аризоне, этот маленький бассейн в стиле SPA выглядит невероятно стильно, являясь частью ванной комнаты. Оформленная в лучших традициях пляжного минимализма она смотрится не менее роскошно, чем некоторые ванные комнаты на голливудских холмах.
Сбежать от суеты и любых проблем поможет еще одно местечко на этой вилле, приютившееся в приватном месте, которое нельзя разглядеть издалека. Здесь можно устроить романтичное свидание или просто хорошо провести время с книгой и латте.
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