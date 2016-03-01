Средиземноморская сказка

Очаровательная вилла на берегу моря – мечта, которая может стать вашей действительностью! Доказательство тому – эта потрясающая вилла от студии EUGENI PONS, которая когда-то тоже была для нынешних владельцев лишь образом для вдохновения и мечтаний.

Теперь этот проект, построенный на обожании минимализма и средиземноморской ривьеры, является чьим-то домом, и мы желаем и вам не бросать свои мечты на полпути, а добиваться желаемого!