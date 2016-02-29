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Проект сруба в деревенском стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Log Cabin beside Japan Alps, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Дома в стиле кантри Дерево Эффект древесины
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Дома в стиле кантри всегда нравились тем, что мечтает уехать из города жить на природу. Так и этот дом, расположенный в живописном местечке с видом на Японские Альпы, привлек внимание семьи, ранее жившей в мегаполисе.

Общая площадь дома – 127 квадратных метров, она помогает обустроить место для жизни средней по размеру семьи, а декором и особенными аутентичными элементами в проекте занималась студия COTTAGE STYLE.

​Проект сруба

Log Cabin beside Japan Alps, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Дома в стиле кантри
Cottage Style / コテージスタイル

Log Cabin beside Japan Alps

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Интересный проект этого сруба поставлен на особенный тип фундамента, так как данный район является сейсмоактивным. Сам сруб обработан всевозможными эко-средствами для долговечности строения и является основой первого этажа. Второй этаж – фронтоны и мансардный выступ – оформлен с помощью вертикальной деревянной доски. Каменный дымоход красиво украшен декоративным камнем, а вокруг дома посажены деревья, которые в будущем будут оберегать дом от сильного ветра.

​Пейзажи и ландшафт

Log Cabin beside Japan Alps, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Дома в стиле кантри Дерево Эффект древесины
Cottage Style / コテージスタイル

Log Cabin beside Japan Alps

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Самое стильное решение для расположение сруба – это место на небольшом возвышении, чтобы из дома и с террас открывались прекрасные виды на природу. Отлично смотрится и присутствие крупноформатного дерева рядом с домом, создающего атмосферу защищенности и покоя.

Данный коттедж расположен в совершенно особенном месте. Японские Альпы привлекают миллионы туристов своей брутальностью, завораживающими пиками и огромным заповедным лесным массивом с целебным воздухом.

Уголок у камина

Log Cabin beside Japan Alps, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Гостиная в стиле кантри Дерево Эффект древесины
Cottage Style / コテージスタイル

Log Cabin beside Japan Alps

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Интерьеры в стиле кантри всегда кажутся очень традиционными, будто в таком доме обязательно живет хозяйка, пекущая каждый день пироги или печенье. Такой дом больше всего похож на провинциальную идиллию в теплых тонах, и лишь стиль прованс в данном случае может с ним сравниться.

​Планировка дома

Log Cabin beside Japan Alps, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Гостиная в стиле кантри Дерево Эффект древесины
Cottage Style / コテージスタイル

Log Cabin beside Japan Alps

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Всего в этом доме две спальни, одна расположена на первом этаже, другая (детская для девочки) – на втором. Гостиная имеет двусветное освещение и занимает также мансардную зону, без этого решения в проекте могли быть и три спальни.

​Столовая в стиле кантри

Log Cabin beside Japan Alps, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Столовая комната в стиле кантри Дерево Эффект древесины
Cottage Style / コテージスタイル

Log Cabin beside Japan Alps

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Для того, чтобы максимально удобно использовать небольшую площадь коттеджа, архитекторы решили остановиться на планировке открытого типа – гостиная, столовая и кухня здесь находятся в одном помещении, как и в современных коттеджах.

Столовая оформлена с особым изяществом – традиционный темный буфет, кованая люстра и цветочный текстиль придают этому дому особенное кантри-настроение с легким готическим акцентом.

​Бюджетная кухня

Log Cabin beside Japan Alps, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Кухня в стиле кантри Дерево Эффект древесины
Cottage Style / コテージスタイル

Log Cabin beside Japan Alps

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Модули кухни, сделанные на заказ, имеют очень продуманную планировку и созданы в рамках ограниченного бюджета. Небольшая раковина, встроенная плита и особый модуль по типу комода позволяют правильно организовать кулинарное дело даже в столь маленькой комнате.

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​Главная спальня

Log Cabin beside Japan Alps, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Спальня в стиле кантри Дерево Эффект древесины
Cottage Style / コテージスタイル

Log Cabin beside Japan Alps

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Спальня родителей украшена по всем традициям стиля кантри. Большая кровать с интересным деревянным изголовьем, шторы в клеточку и одеяло пэчворк создают здесь ощущение уюта собственного маленького домика в горах.

​Ванная комната

Log Cabin beside Japan Alps, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Ванная комната в стиле кантри Дерево Эффект древесины
Cottage Style / コテージスタイル

Log Cabin beside Japan Alps

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Для удобства расстановки мокрых зон (раковины и душевой кабины) в этом интерьере была использована гипсокартонная перегородка. На полу – деревянный паркет, что характерно для стиля кантри и рустик.

​Детская

Log Cabin beside Japan Alps, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Медиа комната в стиле кантри Дерево Эффект древесины
Cottage Style / コテージスタイル

Log Cabin beside Japan Alps

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Небольшая детская для маленькой принцессы расположена на втором этаже – необычная комната, будто находящаяся в замке, имеет трехсветное освещение и необычный формат потолков. У стандартных стен мы найдем шкаф, зону будуара с туалетным столиком, а в центре комнаты – место для игр и детских чаепитий.

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