Проект сруба в деревенском стиле

Дома в стиле кантри всегда нравились тем, что мечтает уехать из города жить на природу. Так и этот дом, расположенный в живописном местечке с видом на Японские Альпы, привлек внимание семьи, ранее жившей в мегаполисе.

Общая площадь дома – 127 квадратных метров, она помогает обустроить место для жизни средней по размеру семьи, а декором и особенными аутентичными элементами в проекте занималась студия COTTAGE STYLE.