Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Семейный традиционный коттедж

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
동화속 나만의 공간 [안성 미산리], 윤성하우징 윤성하우징 Дома в средиземноморском стиле
Loading admin actions …

Изумительный проект коттеджа в средиземноморском стиле, возможно, натолкнет вас на мысль о гениальности данного стиля. Маленькая площадь дома (всего лишь 152 квадратных метра) не помешала архитекторам сделать из его внешнего облика законченный образ идеального пригородного дома с изысканным декором и красивыми деталями.

Среди последних – красивое крыльцо с колоннами, балкончик с арками, мансардный этаж с полукруглыми сводами окон и пара пристроек, элегантно выступающих из общего объема здания с очаровательной черепичной крышей.

Авторы данного проекта – архитекторы из студии Yun Sung Housing, они хотели воссоздать в Республике Корея атмосферу средиземноморской сказки, используя традиционные элементы и современный подход в отделке и планировке.

​Стильные решения

동화속 나만의 공간 [안성 미산리], 윤성하우징 윤성하우징 Дома в средиземноморском стиле
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Чтобы сделать данный участок пригодным для строительства, подрядчикам пришлось срезать пласты породы и вывезти огромное количество камней с участка, расчищая площадку. В итоге хозяева получили место для строительства прямо рядом с горой и лесом.

Сбоку этот дом выглядит как замок, благодаря асимметричной планировке и мансардному этажу в форме башни с круглым вентиляционным окном. Трудно поверить, что этот дом и вправду находится в Азии, а не в Португалии или Испании.

​Дизайн экстерьера

동화속 나만의 공간 [안성 미산리], 윤성하우징 윤성하우징 Дома в средиземноморском стиле
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Отделка нижней части дома декоративным кирпичом в данном случае является весьма практичным решением для влажной местности, позволяющим не перекрашивать белый фасад каждый год после дождливого сезона. Остальная часть фасада оштукатурена, что помогает держать облик маленького дома очаровательным, а также иметь возможность перекрасить дом, слегка изменив его настроение, например, в бежевый или бледно-желтый.

​Сканди-шик для пригорода

동화속 나만의 공간 [안성 미산리], 윤성하우징 윤성하우징 Столовая комната в средиземноморском стиле
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Эта замечательная, светлая и просторная кухня оформлена в стиле скандинавский минимализм и смотрится просто чудесно с чисто азиатским подходом в отделке стен, представленным сплошным оформлением стены у кухонного фартука глянцевой белой плиткой. Деревянная столешница придает дому легкий колорит в стиле кантри, что позволяет в целом использовать лишь светлые оттенки в дизайне маленькой комнаты.

​Нюансы дизайна

동화속 나만의 공간 [안성 미산리], 윤성하우징 윤성하우징 Гостиная в средиземноморском стиле
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

В этом доме вы легко можете заметить голубую зону туалетного столика у лестницы, которая находится рядом с гостевой туалетной комнатой. Открытый формат этой зоны характерен для некоторых традиций в арабском дизайне и очень красиво реализован на современный манер в этом коттедже в средиземноморском стиле.

​Семейный подход

동화속 나만의 공간 [안성 미산리], 윤성하우징 윤성하우징 Коридор, прихожая и лестница в средиземноморском стиле
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Еще одним нюансом азиатского дизайна является организация просторной игровой зоны на лестничном холле второго этажа – здесь слева, на подиуме, организовано место для детей.

Лестница же ведет на мансардный, третий этаж дома, где расположен маленький кабинет с небольшим окном, которое вы можете увидеть на первой фотографии в статье. Дети очень любят такие интересные элементы планировки, особенно если их игровая непосредственно связана с «секретной» комнатой винтовой лестницей.

​Балкон

동화속 나만의 공간 [안성 미산리], 윤성하우징 윤성하우징 Терраса в средиземноморском стиле
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Организация балкона в средиземноморском стиле, с высокими экранами, коваными перилами и полукруглыми сводами с двух сторон придает этому дому особенное очарование. В целом, в азиатском дизайне редко можно встретить арки, но в семейном доме с детьми они добавляют балкону, патио или кухне нужного уюта.

​Гостиная комната

동화속 나만의 공간 [안성 미산리], 윤성하우징 윤성하우징 Гостиная в средиземноморском стиле
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Интерьер гостиной комнаты плавно балансирует между отделкой в азиатском стиле и элементами средиземноморского декора. Кованая лампа, европейский диван и даже религиозный силуэт креста над окнами относятся к последней традиции, а по-восточному минималистичные белые стены и светлый пол выдают истинное местоположения дома.

Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:

— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца в стиле бразильяно;

— Интересные идеи для дизайна спальни.

Как чистить и ухаживать за холодильником?
А вам чем именно понравился этот проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо