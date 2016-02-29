Семейный традиционный коттедж

Изумительный проект коттеджа в средиземноморском стиле, возможно, натолкнет вас на мысль о гениальности данного стиля. Маленькая площадь дома (всего лишь 152 квадратных метра) не помешала архитекторам сделать из его внешнего облика законченный образ идеального пригородного дома с изысканным декором и красивыми деталями.
Среди последних – красивое крыльцо с колоннами, балкончик с арками, мансардный этаж с полукруглыми сводами окон и пара пристроек, элегантно выступающих из общего объема здания с очаровательной черепичной крышей.
Авторы данного проекта – архитекторы из студии Yun Sung Housing, они хотели воссоздать в Республике Корея атмосферу средиземноморской сказки, используя традиционные элементы и современный подход в отделке и планировке.
Чтобы сделать данный участок пригодным для строительства, подрядчикам пришлось срезать пласты породы и вывезти огромное количество камней с участка, расчищая площадку. В итоге хозяева получили место для строительства прямо рядом с горой и лесом.
Сбоку этот дом выглядит как замок, благодаря асимметричной планировке и мансардному этажу в форме башни с круглым вентиляционным окном. Трудно поверить, что этот дом и вправду находится в Азии, а не в Португалии или Испании.
Отделка нижней части дома декоративным кирпичом в данном случае является весьма практичным решением для влажной местности, позволяющим не перекрашивать белый фасад каждый год после дождливого сезона. Остальная часть фасада оштукатурена, что помогает держать облик маленького дома очаровательным, а также иметь возможность перекрасить дом, слегка изменив его настроение, например, в бежевый или бледно-желтый.
Эта замечательная, светлая и просторная кухня оформлена в стиле скандинавский минимализм и смотрится просто чудесно с чисто азиатским подходом в отделке стен, представленным сплошным оформлением стены у кухонного фартука глянцевой белой плиткой. Деревянная столешница придает дому легкий колорит в стиле кантри, что позволяет в целом использовать лишь светлые оттенки в дизайне маленькой комнаты.
В этом доме вы легко можете заметить голубую зону туалетного столика у лестницы, которая находится рядом с гостевой туалетной комнатой. Открытый формат этой зоны характерен для некоторых традиций в арабском дизайне и очень красиво реализован на современный манер в этом коттедже в средиземноморском стиле.
Еще одним нюансом азиатского дизайна является организация просторной игровой зоны на лестничном холле второго этажа – здесь слева, на подиуме, организовано место для детей.
Лестница же ведет на мансардный, третий этаж дома, где расположен маленький кабинет с небольшим окном, которое вы можете увидеть на первой фотографии в статье. Дети очень любят такие интересные элементы планировки, особенно если их игровая непосредственно связана с «секретной» комнатой винтовой лестницей.
Организация балкона в средиземноморском стиле, с высокими экранами, коваными перилами и полукруглыми сводами с двух сторон придает этому дому особенное очарование. В целом, в азиатском дизайне редко можно встретить арки, но в семейном доме с детьми они добавляют балкону, патио или кухне нужного уюта.
Интерьер гостиной комнаты плавно балансирует между отделкой в азиатском стиле и элементами средиземноморского декора. Кованая лампа, европейский диван и даже религиозный силуэт креста над окнами относятся к последней традиции, а по-восточному минималистичные белые стены и светлый пол выдают истинное местоположения дома.
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