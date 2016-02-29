Семейный традиционный коттедж

Изумительный проект коттеджа в средиземноморском стиле, возможно, натолкнет вас на мысль о гениальности данного стиля. Маленькая площадь дома (всего лишь 152 квадратных метра) не помешала архитекторам сделать из его внешнего облика законченный образ идеального пригородного дома с изысканным декором и красивыми деталями.

Среди последних – красивое крыльцо с колоннами, балкончик с арками, мансардный этаж с полукруглыми сводами окон и пара пристроек, элегантно выступающих из общего объема здания с очаровательной черепичной крышей.

Авторы данного проекта – архитекторы из студии Yun Sung Housing, они хотели воссоздать в Республике Корея атмосферу средиземноморской сказки, используя традиционные элементы и современный подход в отделке и планировке.