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Частный дом в мегаполисе

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
구산동 근린생활시설+주택, GongGam Urban Architecture & Construction GongGam Urban Architecture & Construction Дома в скандинавском стиле
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Удивительный проект, реализованный прямо на границе частной и городской застройки, выглядит очень футуристично – необычная планировка, формат остекления и экстерьер делают его особенно интересным предметом для обсуждения.

Архитектурное бюро GONGGAM URBAN ARCHITECTURE & CONSTRUCTION спроектировало данный объект для молодой семьи, которая искала возможность жить в частном доме как можно ближе к месту работы в центре города. Они нашли участок, который требовал предварительной зачистки и выравнивания грунта, но в итоге оказался прекрасным местом для постройки дома.

Среди решений, принятых в сфере дизайна интерьера, вам может показаться необычной организация узких мульти-террас и засыпка участка гравием, которые в данном случае являются не оригинальными решениями, а всего лишь данью восточным традициям, которые имеют большое влияние на весь проект.

​Нестандартные объемы

구산동 근린생활시설+주택, GongGam Urban Architecture & Construction GongGam Urban Architecture & Construction Дома в скандинавском стиле
GongGam Urban Architecture &amp; Construction

GongGam Urban Architecture & Construction
GongGam Urban Architecture &amp; Construction
GongGam Urban Architecture & Construction

Выступы для навеса для террасы, а также асимметричные поэтажные планы призваны организовать более комфортабельную жизнь, нежели в просто кубическом проекте. С этого ракурса мы также видим третий элемент отделки – декоративный камень, использованный с практически никому невидимой стороны здания.

​Дизайн экстерьера

구산동 근린생활시설+주택, GongGam Urban Architecture & Construction GongGam Urban Architecture & Construction Дома в скандинавском стиле
GongGam Urban Architecture &amp; Construction

GongGam Urban Architecture & Construction
GongGam Urban Architecture &amp; Construction
GongGam Urban Architecture & Construction

Отделка натуральным деревом в вертикальном формате – современный тренд, которого ждет еще более шумный успех в ближайшие годы. Отказ от традиционной горизонтальной укладки делает дома более вытянутыми и узкими, а также современными и компактными, а их фасады – будто бы более аккуратными и при этом динамичными.

Частичная отделка верхнего уровня металлом – тоже модный прием, позволяющий преобразить облик частного дома. Добавляя ему футуристичной брутальности, архитектор показывает нам, что использование древесины вовсе не входит в контекст стиля кантри, а является инновационным и эклектичным решением в паре с металлом.

​Остекление

구산동 근린생활시설+주택, GongGam Urban Architecture & Construction GongGam Urban Architecture & Construction Балкон в скандинавском стиле
GongGam Urban Architecture &amp; Construction

GongGam Urban Architecture & Construction
GongGam Urban Architecture &amp; Construction
GongGam Urban Architecture & Construction

Складные панорамные двери на террасы – важная часть проекта, который старается быть современным во всем. Интересно, что по данной технологии вы можете убрать любое количество створок, в том числе как и на фотографии – оставить 2 из 6 для очаровательной перспективы.

​Современная кухня

구산동 근린생활시설+주택, GongGam Urban Architecture & Construction GongGam Urban Architecture & Construction Столовая комната в скандинавском стиле
GongGam Urban Architecture &amp; Construction

GongGam Urban Architecture & Construction
GongGam Urban Architecture &amp; Construction
GongGam Urban Architecture & Construction

Кухня американского формата – то, что уже делает любой восточный дом оригинальным, не зависящим от жестких рамок собственной культуры. Наличие столовой группы, которая является частью гарнитура – еще одна идея, на которую нам следует обратить внимание.

​Сохранение деревьев

구산동 근린생활시설+주택, GongGam Urban Architecture & Construction GongGam Urban Architecture & Construction Дома в скандинавском стиле
GongGam Urban Architecture &amp; Construction

GongGam Urban Architecture & Construction
GongGam Urban Architecture &amp; Construction
GongGam Urban Architecture & Construction

В данном проекте есть еще один аспект – сохранение деревьев, которые уже более 30 лет растут на этом участке. Их силуэт изящно вписан в фасад с помощью таланта архитектора.

​Мульти-террасы

구산동 근린생활시설+주택, GongGam Urban Architecture & Construction GongGam Urban Architecture & Construction Дома в скандинавском стиле
GongGam Urban Architecture &amp; Construction

GongGam Urban Architecture & Construction
GongGam Urban Architecture &amp; Construction
GongGam Urban Architecture & Construction

Термин «мульти-террасы» обозначает террасы, которые связаны между собой и находятся у разных фасадов дома, например, угловые или даже те, что идут от крыльца до крыльца. Подобное решение позволяет организовать уютные, отдельные зоны и при этом не лишать их комфортабельности в использовании. Например, с одной стороны гостиной можно сделать детский уголок, а с другой – патио.

​Планировка

구산동 근린생활시설+주택, GongGam Urban Architecture & Construction GongGam Urban Architecture & Construction Дома в скандинавском стиле
GongGam Urban Architecture &amp; Construction

GongGam Urban Architecture & Construction
GongGam Urban Architecture &amp; Construction
GongGam Urban Architecture & Construction

Открытое пространство на первом этаже – лишь малая часть интересной планировки этого дома. Мы также найдем шикарный балкон с террасой на втором этаже, выход на которые имеют все спальни и ванная комната. А на первом этаже, в объеме с декоративно-каменной отделкой, есть еще две приватные комнаты, которые могут быть использованы как детские, игровые, кабинет или гостевые спальни.

Но главная заслуга этого проекта в том, что современными способами он объединяет частный загородный и городской образ жизни. Он выглядит идеальной границей между двумя мирами или же – золотой серединой, если вам будет угодно.

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