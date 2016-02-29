Частный дом в мегаполисе

Удивительный проект, реализованный прямо на границе частной и городской застройки, выглядит очень футуристично – необычная планировка, формат остекления и экстерьер делают его особенно интересным предметом для обсуждения.

Архитектурное бюро GONGGAM URBAN ARCHITECTURE & CONSTRUCTION спроектировало данный объект для молодой семьи, которая искала возможность жить в частном доме как можно ближе к месту работы в центре города. Они нашли участок, который требовал предварительной зачистки и выравнивания грунта, но в итоге оказался прекрасным местом для постройки дома.

Среди решений, принятых в сфере дизайна интерьера, вам может показаться необычной организация узких мульти-террас и засыпка участка гравием, которые в данном случае являются не оригинальными решениями, а всего лишь данью восточным традициям, которые имеют большое влияние на весь проект.