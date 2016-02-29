Частный дом в мегаполисе

Удивительный проект, реализованный прямо на границе частной и городской застройки, выглядит очень футуристично – необычная планировка, формат остекления и экстерьер делают его особенно интересным предметом для обсуждения.
Архитектурное бюро GONGGAM URBAN ARCHITECTURE & CONSTRUCTION спроектировало данный объект для молодой семьи, которая искала возможность жить в частном доме как можно ближе к месту работы в центре города. Они нашли участок, который требовал предварительной зачистки и выравнивания грунта, но в итоге оказался прекрасным местом для постройки дома.
Среди решений, принятых в сфере дизайна интерьера, вам может показаться необычной организация узких мульти-террас и засыпка участка гравием, которые в данном случае являются не оригинальными решениями, а всего лишь данью восточным традициям, которые имеют большое влияние на весь проект.
Выступы для навеса для террасы, а также асимметричные поэтажные планы призваны организовать более комфортабельную жизнь, нежели в просто кубическом проекте. С этого ракурса мы также видим третий элемент отделки – декоративный камень, использованный с практически никому невидимой стороны здания.
Отделка натуральным деревом в вертикальном формате – современный тренд, которого ждет еще более шумный успех в ближайшие годы. Отказ от традиционной горизонтальной укладки делает дома более вытянутыми и узкими, а также современными и компактными, а их фасады – будто бы более аккуратными и при этом динамичными.
Частичная отделка верхнего уровня металлом – тоже модный прием, позволяющий преобразить облик частного дома. Добавляя ему футуристичной брутальности, архитектор показывает нам, что использование древесины вовсе не входит в контекст стиля кантри, а является инновационным и эклектичным решением в паре с металлом.
Складные панорамные двери на террасы – важная часть проекта, который старается быть современным во всем. Интересно, что по данной технологии вы можете убрать любое количество створок, в том числе как и на фотографии – оставить 2 из 6 для очаровательной перспективы.
Кухня американского формата – то, что уже делает любой восточный дом оригинальным, не зависящим от жестких рамок собственной культуры. Наличие столовой группы, которая является частью гарнитура – еще одна идея, на которую нам следует обратить внимание.
В данном проекте есть еще один аспект – сохранение деревьев, которые уже более 30 лет растут на этом участке. Их силуэт изящно вписан в фасад с помощью таланта архитектора.
Термин «мульти-террасы» обозначает террасы, которые связаны между собой и находятся у разных фасадов дома, например, угловые или даже те, что идут от крыльца до крыльца. Подобное решение позволяет организовать уютные, отдельные зоны и при этом не лишать их комфортабельности в использовании. Например, с одной стороны гостиной можно сделать детский уголок, а с другой – патио.
Открытое пространство на первом этаже – лишь малая часть интересной планировки этого дома. Мы также найдем шикарный балкон с террасой на втором этаже, выход на которые имеют все спальни и ванная комната. А на первом этаже, в объеме с декоративно-каменной отделкой, есть еще две приватные комнаты, которые могут быть использованы как детские, игровые, кабинет или гостевые спальни.
Но главная заслуга этого проекта в том, что современными способами он объединяет частный загородный и городской образ жизни. Он выглядит идеальной границей между двумя мирами или же – золотой серединой, если вам будет угодно.
Интересные материалы для вас на homify:
— 10 удивительных фасадов домов;