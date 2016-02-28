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Современный дом, полный света!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
House Refurbishment, Urban Creatures : Architects Urban Creatures : Architects Кухня в стиле модерн
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Этот уютный и стильный дом, расположенный в городе Эдинбург, Великобритания, просто обязан вдохновить вас на мечты о собственном частном коттедже. В нем есть все, что кажется идеальным для современного европейского дома, а семейная жизнь базируется на комфортабельности и красоте, в прекрасном уголке нашей планеты.

В дизайне этого дома сочетаются функциональность модерна и приятные краски традиционного интерьера, а также глянцевая кухня, стеклянные двери в гостиную и из столовой на террасу и барная стойка для завтраков.

Проект был реализован архитектурной студией URBAN CREATURES ARCHITECTS, а каждый элемент отражает желание семьи владельцев жить с гордостью и со вкусом.

Прогуливаясь по этому замечательному дому, не забывайте, что архитекторы homify создали уже огромное количество проектов, в которых тоже есть на что посмотреть, и наше сообщество создано специально для того, чтобы вы могли воплотить свою мечту об идеальном доме – собрать идеи, выбрать стиль, найти всех нужных специалистов!

Дизайн экстерьера

House Refurbishment, Urban Creatures : Architects Urban Creatures : Architects Дома в стиле модерн
Urban Creatures : Architects

House Refurbishment

Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects

Реконструированный стандартный коттедж был дополнен шикарной террасой, панорамным остекление в нескольких комнатах дома, встроенным окном над парадным входом для лестничного холла и двумя врезанными в модуль на крыше окнами для новой ванной комнаты.

Так, стандартный коттедж стал более современным и будто перенесся с блеском и размахом из 70-х в 21-ый век!

Мы также хотим обратить ваше внимание на асимметричность фасада, дополнительную террасу возле столовой слева от парадного входа и место стыковки мощеной дорожки с газонной площадкой – оно идет под углом и порадует любого перфекциониста своей изящностью!

Лавочка и пара кашпо с растениями в данном случае являются маленькими, но вовсе не маловажными элементами. Ощущение от дома, первое впечатление складывается по определенному образу. Создавая свою пригородную сказку, украсьте парадный вход, создайте эффектную клумбу, добавьте немного роскоши в общий облик!

Парадный вход

House Refurbishment, Urban Creatures : Architects Urban Creatures : Architects Окна и двери в стиле модерн
Urban Creatures : Architects

House Refurbishment

Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects

Среди нововведений стоит также выделить оформление парадного входа декоративной конструкцией с отделкой натуральной древесиной. Такой ход позволил сделать дом на вид более гостеприимным. Дверь тоже выбрана оригинальная – на колесиках по стальным направляющим она сдвигается и приставляется к правой стене, а не просто распахивается.

​Глянцевая кухня

House Refurbishment, Urban Creatures : Architects Urban Creatures : Architects Кухня в стиле модерн
Urban Creatures : Architects

House Refurbishment

Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects

Модный каменный оттенок фасадов на этой кухне выглядит потрясающе, балансируя между блеском подсветки и природным пейзажем за окном. Глянцевая кухня – мечта многих современных хозяек, практически в любом интерьере она выглядит роскошно!

Кухонный остров играет здесь важную роль – на нем установлена раковина и варочная поверхность, а часть из него является барной стойкой для завтраков.

​Двери-слайдеры на террасу

House Refurbishment, Urban Creatures : Architects Urban Creatures : Architects Окна и двери в стиле модерн
Urban Creatures : Architects

House Refurbishment

Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects

На заднем дворике – террасы с лавочками и местом для отдыха, сюда можно попасть из кухни или главной гостиной открытого плана. На заднем плане на фотографии сверху мы также найдем парадный холл с лестницей, а справа – столовую.

Но самый большой несомненный плюс этой кухни – панорамное остекление в формате дверей-слайдеров на террасу, которое заливает пространство солнечным светом. В солнечную погоду глянцевая кухня становится настоящим произведение искусства и действительно кажется сердцем, главной частью этого дома!

​Гостиная

House Refurbishment, Urban Creatures : Architects Urban Creatures : Architects Гостиная в стиле модерн
Urban Creatures : Architects

House Refurbishment

Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects
Urban Creatures : Architects

Еще одна приватная гостиная, расположенная в отдельной комнате, используется для киносеансов и находится рядом с холлом. Столь характерный признак британского современного загородного дома – дублирование гостиной в приватной манере – можно встретить во многих современных английских домах.

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