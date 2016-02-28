Современный дом, полный света!

Этот уютный и стильный дом, расположенный в городе Эдинбург, Великобритания, просто обязан вдохновить вас на мечты о собственном частном коттедже. В нем есть все, что кажется идеальным для современного европейского дома, а семейная жизнь базируется на комфортабельности и красоте, в прекрасном уголке нашей планеты.

В дизайне этого дома сочетаются функциональность модерна и приятные краски традиционного интерьера, а также глянцевая кухня, стеклянные двери в гостиную и из столовой на террасу и барная стойка для завтраков.

Проект был реализован архитектурной студией URBAN CREATURES ARCHITECTS, а каждый элемент отражает желание семьи владельцев жить с гордостью и со вкусом.

Прогуливаясь по этому замечательному дому, не забывайте, что архитекторы homify создали уже огромное количество проектов, в которых тоже есть на что посмотреть, и наше сообщество создано специально для того, чтобы вы могли воплотить свою мечту об идеальном доме – собрать идеи, выбрать стиль, найти всех нужных специалистов!