Сауна в доме: лучшие идеи

Очень важно, как в дизайне, так и в технологической начинке проявить индивидуальность. Когда вы выбираете проект сауны, материалы для отделки, дополнительные функции, посоветуйтесь со всей семьей! Часто бывает, что вы на самом деле и не знаете, чего точно хотите – сауну или хамам, джакузи или бассейн, место для отдыха только семьи или еще и для друзей.

Найти индивидуальность в дизайне вам помогут идеи дизайна сауны, представленные в нашей статье, с которыми вы можете обратиться к вашему архитектору, дизайнеру или подрядчику. А вот специальные контролируемые характеристики, например, возможность сидения в самой сауне на разном расстоянии от печи, вы сможете использовать уже на этапе эксплуатации, находя для себя и мотивируя остальных членов семьи найти свой собственный стиль SPA.

Очень важными элементами отдыха являются аксессуары – новые полотенца для душа, купальные костюмы или халаты, стильные аксессуары в душевой или красивый коврик. Такие дополнения сделают ваш отдых более приятным.