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Сауна в доме: лучшие идеи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Спа в рустикальном стиле
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Многие, кто уже имеют в доме сауну, не пользуются ее преимуществами на 100%, а те, кто только задумывает ее устройство у себя, и не догадываются о ее главных преимуществах! Мы покажем вам, как можно не только сделать данную процедуру более приятной, в стиле люксового SPA, но и персонализировать это столь привлекательное место в доме.

​Воплощая свою мечту

Дом, Николай Карачев Николай Карачев Спа в классическом стиле
Николай Карачев

Дом

Николай Карачев
Николай Карачев
Николай Карачев

Если вы мечтаете о собственной сауне всерьез, обязательно обратитесь к профессиональному архитектору за консультацией. Он найдет для ее воплощения лучшее место в вашем доме, а также подскажет вам специалистов или даже сам возьмется за дело.

Мы не рекомендуем заниматься строительством сауны самостоятельно, так как в условиях повышенных температур любой, даже самый маленький недочет, может сильно отразиться на вашем здоровье. Не выбирайте сами освещение, масло или лак для дерева, печь, вентиляционные элементы и всегда перепроверяйте любую информацию, найденную в интернете, у своего архитектора.

​Индивидуальность

hamam, Your royal design Your royal design Спа в азиатском стиле
Your royal design

hamam

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Очень важно, как в дизайне, так и в технологической начинке проявить индивидуальность. Когда вы выбираете проект сауны, материалы для отделки, дополнительные функции, посоветуйтесь со всей семьей! Часто бывает, что вы на самом деле и не знаете, чего точно хотите – сауну или хамам, джакузи или бассейн, место для отдыха только семьи или еще и для друзей.

Найти индивидуальность в дизайне вам помогут идеи дизайна сауны, представленные в нашей статье, с которыми вы можете обратиться к вашему архитектору, дизайнеру или подрядчику. А вот специальные контролируемые характеристики, например, возможность сидения в самой сауне на разном расстоянии от печи, вы сможете использовать уже на этапе эксплуатации, находя для себя и мотивируя остальных членов семьи найти свой собственный стиль SPA.

Очень важными элементами отдыха являются аксессуары – новые полотенца для душа, купальные костюмы или халаты, стильные аксессуары в душевой или красивый коврик. Такие дополнения сделают ваш отдых более приятным.

​Выбираем размер

homify Спа в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Для традиционного семейного использования обычно выбираются сауны с вместимостью 3-5 человек. Такая идея подойдет вам, если вы ограничены в площади. Другое дело, если вы имеете достаточно места для расширения и хотите иметь возможность провести здесь семейный праздник, например, День Рождения главы семьи со столь приятными процедурами! Тогда не жалейте простора, выберите проект сауны или хамама на 8-12 человек и вы получите оазис удовольствия в стиле альпийской или турецкой вечеринки!

​Самые популярные стили в оформлении

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Спа в рустикальном стиле
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Традиционный стиль – финский, подразумевает низкую влажность воздуха (15%) и очень высокую температуру (70-100 °C). Влажность регулируется количеством воды, поддаваемой из ковша на каменку (камни на печи).

Турецкий стиль – баня-хамам любит отделку мозаикой, очень большую влажность воздуха (почти 100%) и среднюю (по сравнению с финским вариантом) температуру (35-50 °C). В хамаме вам кажется, что вы очутились на облаке – влажный воздух становится паром, иногда не позволяющим увидеть даже того, кто сидит перед вами.

​Люксовый вариант

Referenz Nr. 1, corso sauna manufaktur gmbh corso sauna manufaktur gmbh Спа в стиле модерн
corso sauna manufaktur gmbh

Referenz Nr. 1

corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh

Еще один вариант, который мы обязаны упомянуть в этой статье – люксовый, организованный профессиональными фирмами и который отличается от того, что может предложить вам не профильный дизайнер. Посмотреть варианты таких саун вы можете здесь и удивиться изысканности их стилизованной отделки.

​Элементы сауны

Bespoke Sauna & Steam Room for Pool Area, Oceanic Saunas Oceanic Saunas Бассейн в стиле модерн
Oceanic Saunas

Bespoke Sauna & Steam Room for Pool Area

Oceanic Saunas
Oceanic Saunas
Oceanic Saunas

Светодиодное освещение, классическая обшивка стен деревом с хвойным ароматом, а также душевая с отделкой керамической плиткой и деревянными поддонами – классика для современной, но традиционной сауны. Дополнительные интересные оттенки, например, яркая мозаика на стене или модный текстиль сделают вашу сауну более стильной.

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​Идея дизайна: буддистское спокойствие

puristische Sauna mit asiatischer Wellnessoase, Erdmann Exklusive Saunen Erdmann Exklusive Saunen Спа в азиатском стиле
Erdmann Exklusive Saunen

Erdmann Exklusive Saunen
Erdmann Exklusive Saunen
Erdmann Exklusive Saunen

С помощью дизайнера вы можете обыграть наличие сауны в доме интересной тематикой, например, в буддистском стиле тотального расслабления.

​Идея дизайна: минимализм в стиле люкс

Meine Design-Sauna, corso sauna manufaktur gmbh corso sauna manufaktur gmbh Спа в скандинавском стиле Янтарный / Золотой
corso sauna manufaktur gmbh

corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh
corso sauna manufaktur gmbh

Копируя шикарные альпийские шале, вы можете остановиться и на стиле минимализм, роскошном варианте для загородного дома в стиле модерн, минимализм или лофт.

— Роскошный кирпичный коттедж с классическим интерьером;

— Интересные идеи для дизайна спальни.

​До и После: детали преображения гаража в квартиру!
А вы хотите установить сауну у себя  в доме?

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