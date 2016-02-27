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Глянцевое царство минимализма

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa em Carapeços, 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda Дома в стиле минимализм
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Дом, поражающий воображение, заставляющий мечтать и дающий понимание, что архитектура – это больше, чем стены или дизайн, это создание обособленных и самодостаточных миров!

Таким является и этот дом по проекту португальской студии 3H _ HUGO IGREJAS ARQUITECTOS, LDA, покоривший нас с первого взгляда. Нестандартный ход в сочетании объемов и панорамного остекления явно создает особенный образ жизни, понять который полностью можно, только пожив в этом доме.

​Оформление фасадов

Casa em Carapeços, 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda Дома в стиле минимализм
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

Декоративное оформление фасадов с помощью пластин из натурального камня и простой штукатурки смотрится в этом проекте особенно лаконично. Кажется, что все наше внимание всегда будет приковано именно к формату панорамного остекления и четким, динамичным линиями самого здания.

​Эффекты дизайна

Casa em Carapeços, 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda Дома в стиле минимализм
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

Отражение линий здания в панорамном остеклении – важная часть проекта, будто заставляющая дом смотреть на себя, зацикливая тот особенный, созданный архитектором мир. Площадь дома и участка являются достаточно большими, чтобы быть комфортабельным местом для жизни во всех смыслах и функционально поддерживать быт на высоком уровне.

Клен момидзи, который вы видите на фотографии выше, тоже создает особенный эффект в дизайне. Осенью он олицетворяет японское шестое время года (в этой стране их действительно не четыре, а шесть!), вспыхивая розовато-красными листьями. Момидзи – легенда в ландшафтном дизайне, в последние годы все более часто используемая в европейских и американских проектах.

​Открытая планировка

Casa em Carapeços, 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda Гостиная в стиле минимализм
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

Современная открытая планировка в этом проекте подразумевает наличие одного помещения для гостиной и парадной столовой, а также лестничного холла и прихожей. Именно эта комната шикарно освещена главным модулем с общей площадью остекления около 35 квадратов. Потрясающие глянцевые эффекты, создаваемые солнечным светом в этом интерьере, нельзя переоценить – именно из-за полноценного естественного освещения этот дом выглядит особенно заманчивым для жизни.

​Минимализм в белом цвете

Casa em Carapeços, 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda Кухня в стиле минимализм
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

Кухня в стиле минимализм всегда смотрится слегка футуристично. Не имеющая ручек, ярких акцентов и даже каких-либо декоративных узоров или орнаментов она всецело направлена на функциональную часть своей работы.

​Планировка дома

Casa em Carapeços, 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda Дома в стиле минимализм
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

С этого ракурса на очаровательной вечерней фотографии отлично видно, как кухня на оригинальный манер разместилась в правой части здания, в отдельной комнате рядом со столовой. 

Двери-слайдеры, установленные в этой комнате, как и в других, позволяют полностью открыть помещения для взаимодействия с окружающим миром, наполняя их свежим воздухом и открывая доступ на террасы.

​Ландшафтные решения

Casa em Carapeços, 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda Дома в стиле минимализм
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

Гравийная засыпка, бетонные плиты, символичное дерево и газонная площадка – главные решения в дизайне ландшафта в стиле минимализм. Четкие линии позволяют подчинить сад стилю, который изначально был создан искусственно, человеком, превращая строгие рамки в произведение искусства.

​Расположение участка и окружение

Casa em Carapeços, 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda Дома в стиле минимализм
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

Данный участок расположен в тихом, милом районе, прямо рядом с местной церковью, которой уже более 250 лет. Португальская эстетика маленьких домиков и черепичных крыш в этом районе отлично дополняет и контрастирует с минималистичным проектом, который мы показали вам в этой статье.

Интересно, что окружение все чаще и полнее учитывается архитекторами перед проектированием дома, и как недостатки, так и достоинства домов, расположенных по соседству, компенсируются или подчеркиваются новыми идеями и решениями.

Так, ради красивого вида архитектор решил отказаться от забора, заменив его декоративными зелеными насаждениям. Лишь с одной стороны мы найдем забор из каменной кладки, брутально подчеркивающей перфекционистичные белые фасады основного здания.

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