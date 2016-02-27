Глянцевое царство минимализма

Дом, поражающий воображение, заставляющий мечтать и дающий понимание, что архитектура – это больше, чем стены или дизайн, это создание обособленных и самодостаточных миров!

Таким является и этот дом по проекту португальской студии 3H _ HUGO IGREJAS ARQUITECTOS, LDA, покоривший нас с первого взгляда. Нестандартный ход в сочетании объемов и панорамного остекления явно создает особенный образ жизни, понять который полностью можно, только пожив в этом доме.