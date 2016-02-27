Глянцевое царство минимализма

Дом, поражающий воображение, заставляющий мечтать и дающий понимание, что архитектура – это больше, чем стены или дизайн, это создание обособленных и самодостаточных миров!
Таким является и этот дом по проекту португальской студии 3H _ HUGO IGREJAS ARQUITECTOS, LDA, покоривший нас с первого взгляда. Нестандартный ход в сочетании объемов и панорамного остекления явно создает особенный образ жизни, понять который полностью можно, только пожив в этом доме.
Декоративное оформление фасадов с помощью пластин из натурального камня и простой штукатурки смотрится в этом проекте особенно лаконично. Кажется, что все наше внимание всегда будет приковано именно к формату панорамного остекления и четким, динамичным линиями самого здания.
Отражение линий здания в панорамном остеклении – важная часть проекта, будто заставляющая дом смотреть на себя, зацикливая тот особенный, созданный архитектором мир. Площадь дома и участка являются достаточно большими, чтобы быть комфортабельным местом для жизни во всех смыслах и функционально поддерживать быт на высоком уровне.
Клен момидзи, который вы видите на фотографии выше, тоже создает особенный эффект в дизайне. Осенью он олицетворяет японское шестое время года (в этой стране их действительно не четыре, а шесть!), вспыхивая розовато-красными листьями. Момидзи – легенда в ландшафтном дизайне, в последние годы все более часто используемая в европейских и американских проектах.
Современная открытая планировка в этом проекте подразумевает наличие одного помещения для гостиной и парадной столовой, а также лестничного холла и прихожей. Именно эта комната шикарно освещена главным модулем с общей площадью остекления около 35 квадратов. Потрясающие глянцевые эффекты, создаваемые солнечным светом в этом интерьере, нельзя переоценить – именно из-за полноценного естественного освещения этот дом выглядит особенно заманчивым для жизни.
Кухня в стиле минимализм всегда смотрится слегка футуристично. Не имеющая ручек, ярких акцентов и даже каких-либо декоративных узоров или орнаментов она всецело направлена на функциональную часть своей работы.
С этого ракурса на очаровательной вечерней фотографии отлично видно, как кухня на оригинальный манер разместилась в правой части здания, в отдельной комнате рядом со столовой.
Двери-слайдеры, установленные в этой комнате, как и в других, позволяют полностью открыть помещения для взаимодействия с окружающим миром, наполняя их свежим воздухом и открывая доступ на террасы.
Гравийная засыпка, бетонные плиты, символичное дерево и газонная площадка – главные решения в дизайне ландшафта в стиле минимализм. Четкие линии позволяют подчинить сад стилю, который изначально был создан искусственно, человеком, превращая строгие рамки в произведение искусства.
Данный участок расположен в тихом, милом районе, прямо рядом с местной церковью, которой уже более 250 лет. Португальская эстетика маленьких домиков и черепичных крыш в этом районе отлично дополняет и контрастирует с минималистичным проектом, который мы показали вам в этой статье.
Интересно, что окружение все чаще и полнее учитывается архитекторами перед проектированием дома, и как недостатки, так и достоинства домов, расположенных по соседству, компенсируются или подчеркиваются новыми идеями и решениями.
Так, ради красивого вида архитектор решил отказаться от забора, заменив его декоративными зелеными насаждениям. Лишь с одной стороны мы найдем забор из каменной кладки, брутально подчеркивающей перфекционистичные белые фасады основного здания.
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