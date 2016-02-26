​Дом как мир: проект с японским садом

Утонченные интерьеры, аппетитные оттенки, панорамное остекление и собственный внутренний дворик в японском стиле… Мы знали, что студия ANDREAS EDYE ARCHITEKTEN преподнесет нам приятные сюрпризы, но не знали, что настолько эффектные.

Дом как мир – это проект, который захватывает вашу душу и определяет ваш образ жизни. Удивительно, что архитектор создал уютные, по-настоящему домашние пространства на основе современных решений!

Такой дом – удивительный пример того, как можно достаточно простыми приемами организовать поразительно приятное место для жизни! Самые главные секреты этого дома мы даже сможем раскрыть вам в нашей статье.