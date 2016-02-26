​Дом как мир: проект с японским садом

Утонченные интерьеры, аппетитные оттенки, панорамное остекление и собственный внутренний дворик в японском стиле… Мы знали, что студия ANDREAS EDYE ARCHITEKTEN преподнесет нам приятные сюрпризы, но не знали, что настолько эффектные.
Дом как мир – это проект, который захватывает вашу душу и определяет ваш образ жизни. Удивительно, что архитектор создал уютные, по-настоящему домашние пространства на основе современных решений!
Такой дом – удивительный пример того, как можно достаточно простыми приемами организовать поразительно приятное место для жизни! Самые главные секреты этого дома мы даже сможем раскрыть вам в нашей статье.
Настоящий внутренний дворик – арабская традиция, позволяющая спрятаться от жаркого летнего солнца в тени собственного здания. Он бывает окружен четырьмя стенами здания и организован в форме прямоугольника. В данном же случае мы видим внутренний дворик на азиатский манер – некоторые из стен здания закрывают его от ветра, а остальную роль оформления периметра занимают многоярусные зеленые посадки. Японские внутренние дворики имеют несколько террас с разных сторон, каменные дорожки, маленькие и уютные места для отдыха, как и в этом проекте. Кроме того, в нем реализована идея добавления в ландшафт «шестого времени года» за счет розоватых кленов момидзи. Как известно, период окрашивания их листвы в этот цвет в Японии официально считают именно шестым временем года.
Инновационная же часть такого внутреннего дворика – потрясающее панорамное остекление, позволяющее использовать его и наслаждаться его видом в любое время года, в любую погоду и даже из приватных помещений – спальни, ванной комнаты и детской на втором этаже. Больше всего открыта красоте природы и вечерней подсветке гостиная с прямым доступом на главную террасу через двери-слайдеры.
На первом этаже мы видим уютное обрамление перегородками для зоны столовой группы, а также террасу с прямоугольной клумбой посередине. На втором этаже нам показалась примечательной перегородка для балкона, позволяющая скрыть для отдыхающих водосток.
Потрескивающие поленья в камине, удивительный кофейный оттенок стен и мягкой мебели и ковер в современном турецком стиле – сочетание арабских орнаментов и техник пэчворк и омбре делают этот интерьер по-настоящему выразительным!
Лестница на металлическом каркасе в виде двух направляющих – азиатское влияние, сделавшее этот дом на вид более современным и брутальным в своей функциональности. То же самое можно сказать и о зоне прихожей – большой стеллаж индивидуального проектирования напоминает нам японские и корейские интерьеры.
Данный проект дома реализован в Германии, где достаточно холодный климат. Зимой ночная температура может падать до -15 градусов по Цельсию, но в основном держится около нуля. Встраиваемые в пол радиаторы отопления – техника, благодаря которой можно красиво оформить зону панорамного остекления, что и было сделано в спальнях этого дома.
Система же отопления достаточно стандартна – котел греет все радиаторы отопления в доме, в том числе открытые и встроенные в пол. Кстати, именно немецкие встраиваемые конвекторы славятся на всю Европу своим прекрасным качеством. Такая технология позволила сделать панорамное остекление на вид более современным и удобным в использовании в зоне дверей-слайдеров.
Удивительно нежной и уютный дизайн спальни основан на мягком оттенке кофейного латте и отделке пола в виде паркетной доски. В этой комнате, как ни в одной другой, чувствуется ощущение настоящего дома, где можно обрести покой и тихое семейное счастье.
Первый этаж этого дома выполнен из кирпича и оформлен красным декоративным кирпичом. Второй построен на каркасной деревянной основе и декорирован фасадной доской в естественном цвете и горизонтальном формате – модное решение этого десятилетия.
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