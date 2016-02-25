Чем хороши южнокорейские загородные дома?

Интересный проект от студии TEXIC площадью всего лишь 114 метров вдохновит тех, кто мечтает о маленьком и доступном собственном доме! Наша рубрика Life-style открывает линейку статей о домах, которые самым прекрасным образом иллюстрируют различия культур в дизайне и строительстве загородного дома.

Также мы предоставим вам 10 оригинальных идей в корейском стиле дизайна загородного семейного дома, которые уже давно взяты за стандарт современного коттеджа – здесь все рассчитано на то, чтобы в благополучии вырастить своих детей.