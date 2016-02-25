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Чем хороши южнокорейские загородные дома?

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
kimpo madang house 김포 두마당 집, 집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO 집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO Дома в стиле модерн
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Интересный проект от студии TEXIC площадью всего лишь 114 метров вдохновит тех, кто мечтает о маленьком и доступном собственном доме! Наша рубрика Life-style открывает линейку статей о домах, которые самым прекрасным образом иллюстрируют различия культур в дизайне и строительстве загородного дома.

Также мы предоставим вам 10 оригинальных идей в корейском стиле дизайна загородного семейного дома, которые уже давно взяты за стандарт современного коттеджа – здесь все рассчитано на то, чтобы в благополучии вырастить своих детей.

​Гравийная засыпка участка

kimpo madang house 김포 두마당 집, 집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO 집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO Дома в стиле модерн
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO

집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO

Очень бюджетным вариантом, позволяющим избавиться от грязи на участке (особенно в дождливый период) и создать для досуга детей аккуратное место, является сплошная засыпка гравием. Такой ход стоит в десятки раз дешевле любого другого материала и незаменим, если вы решили отказаться от газонной площадки.

​Мульти-терраса

kimpo madang house 김포 두마당 집, 집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO 집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO Дома в стиле модерн
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO

집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO

Терраса, которая занимает сразу несколько фасадов здания, называется мульти-террасой и способна превратить детский досуг или зону у бассейна в настоящий райский уголок для игр или отдыха. В корейском дизайне мульти-терраса является стандартным ходом и может опоясывать все здание – от крыльца до крыльца.

​Сэндвич-панели: будущее пригородов

kimpo madang house 김포 두마당 집, 집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO 집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO Дома в стиле модерн
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO

집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO

Среди технических характеристик хочется отметить использование натуральной древесины в проекте, железную крышу в стиле азиатского модерна и оштукатуренные фасады. Коттедж построен по технологии сэндвич-панелей. Использовали панели 125x125 см (T125) + 100x100 см (T100), а также утеплитель T100 на основе полиуретана. Каркас дома – стальные рамы.

​Двери-слайдеры на террасу

kimpo madang house 김포 두마당 집, 집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO 집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO Гостиная в стиле модерн
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO

집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO

Именно в азиатской культуре двери-слайдеры впервые появились в частных домах – раньше они были изготовлены из рисовой бумаги на деревянной раме, а сейчас находятся в каждом современном коттедже. Выход на деревянную террасу – шикарное дополнение к таким дверям.

​Газовая и электрическая печь

kimpo madang house 김포 두마당 집, 집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO 집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO Дома в стиле модерн
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO

집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO

Для удобства кулинарии на этой кухне мы найдем и газовую, и электрическую варочные панели, позволяющие с комфортом реализовывать свои идеи по рецептам. Рядом с кухней находится гостевая туалетная комната первого этажа. Это тоже важная часть планировки по-корейски, дающая возможность организовать здесь удобную прачечную.

​Планировка и элементы конструкции

kimpo madang house 김포 두마당 집, 집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO 집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO Дома в стиле модерн
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO

집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO

Планировка в современном корейском стиле подразумевает многочисленные окна в пол и двери-слайдеры, в некоторых местах – на просвет, а также специальные конструкции, увеличивающие высоту потолков в общественной зоне, в этом проекте – в гостиной.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Лавочки у окна

kimpo madang house 김포 두마당 집, 집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO 집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO Балкон и терраса в стиле модерн
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO

집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO

Специальные массивные лавочки на террасе вдоль окон – тоже шикарная изюминка корейского и азиатского, в целом, дизайна. Так, проводить время на свежем воздухе с семьей становится удобно и весело.

​Мини-бассейн

kimpo madang house 김포 두마당 집, 집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO 집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO Балкон и терраса в стиле модерн
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO

집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO

Специальная бетонная конструкция с отделкой керамической плиткой и подачей воды – бюджетная вариация бассейна для игр детей, которую может позволить себе каждая семья.

​Основная терраса

kimpo madang house 김포 두마당 집, 집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO 집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO Балкон и терраса в стиле модерн
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO

집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO

С одной из сторон фасада мульти-терраса становится шире и позволяет организовать летнюю столовую, здесь же – мини-бассейн для игр детей.

​Life-style South Korea: семейный коттедж по-корейски

kimpo madang house 김포 두마당 집, 집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO 집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO Дома в стиле модерн
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO

집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO
집스터디 건축 스튜디오_JIP STUDY ARCHITECTS STUDIO

Двери-слайдеры, мульти-террасы, бассейны для игр, лавочки у окон и варочные панели двух типов – интересные идеи для современного коттеджа из корейской культуры, которые мы можем перенять для усовершенствования своего проекта.

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