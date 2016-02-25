Чем хороши южнокорейские загородные дома?

Интересный проект от студии TEXIC площадью всего лишь 114 метров вдохновит тех, кто мечтает о маленьком и доступном собственном доме! Наша рубрика Life-style открывает линейку статей о домах, которые самым прекрасным образом иллюстрируют различия культур в дизайне и строительстве загородного дома.
Также мы предоставим вам 10 оригинальных идей в корейском стиле дизайна загородного семейного дома, которые уже давно взяты за стандарт современного коттеджа – здесь все рассчитано на то, чтобы в благополучии вырастить своих детей.
Очень бюджетным вариантом, позволяющим избавиться от грязи на участке (особенно в дождливый период) и создать для досуга детей аккуратное место, является сплошная засыпка гравием. Такой ход стоит в десятки раз дешевле любого другого материала и незаменим, если вы решили отказаться от газонной площадки.
Терраса, которая занимает сразу несколько фасадов здания, называется мульти-террасой и способна превратить детский досуг или зону у бассейна в настоящий райский уголок для игр или отдыха. В корейском дизайне мульти-терраса является стандартным ходом и может опоясывать все здание – от крыльца до крыльца.
Среди технических характеристик хочется отметить использование натуральной древесины в проекте, железную крышу в стиле азиатского модерна и оштукатуренные фасады. Коттедж построен по технологии сэндвич-панелей. Использовали панели 125x125 см (T125) + 100x100 см (T100), а также утеплитель T100 на основе полиуретана. Каркас дома – стальные рамы.
Именно в азиатской культуре двери-слайдеры впервые появились в частных домах – раньше они были изготовлены из рисовой бумаги на деревянной раме, а сейчас находятся в каждом современном коттедже. Выход на деревянную террасу – шикарное дополнение к таким дверям.
Для удобства кулинарии на этой кухне мы найдем и газовую, и электрическую варочные панели, позволяющие с комфортом реализовывать свои идеи по рецептам. Рядом с кухней находится гостевая туалетная комната первого этажа. Это тоже важная часть планировки по-корейски, дающая возможность организовать здесь удобную прачечную.
Планировка в современном корейском стиле подразумевает многочисленные окна в пол и двери-слайдеры, в некоторых местах – на просвет, а также специальные конструкции, увеличивающие высоту потолков в общественной зоне, в этом проекте – в гостиной.
Специальные массивные лавочки на террасе вдоль окон – тоже шикарная изюминка корейского и азиатского, в целом, дизайна. Так, проводить время на свежем воздухе с семьей становится удобно и весело.
Специальная бетонная конструкция с отделкой керамической плиткой и подачей воды – бюджетная вариация бассейна для игр детей, которую может позволить себе каждая семья.
С одной из сторон фасада мульти-терраса становится шире и позволяет организовать летнюю столовую, здесь же – мини-бассейн для игр детей.
Двери-слайдеры, мульти-террасы, бассейны для игр, лавочки у окон и варочные панели двух типов – интересные идеи для современного коттеджа из корейской культуры, которые мы можем перенять для усовершенствования своего проекта.
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