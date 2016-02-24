​Дом с WOW-эффектом: все оттенки серого

Этот дом в Буэнос-Айресе, Аргентина создан под сильным влиянием стиля лофт и индастриал. Он, будто винтажная шкатулка с драгоценностями, покажет нам интересные приемы в дизайне интерьера на площади в 180 кв.метров.
Спроектированный местной студией FAARQ – FACUNDO ARANA ARQUITECTO & ASOC. он действительно является гордостью их портфолио. В нем есть и динамика, и гармоничное сочетание успокаивающих серых оттенков в каждой комнате дома.
Комбинированно оформленный фасад создает интересный контраст между натуральной древесиной, камнем и декоративной штукатуркой. Последняя особенно очаровательна на стенах фасада в лучах вечерней подсветки. Показывая свою изысканную рельефность, она придает дому еще большую эффектность.
В целом, в проекте вы найдете множество элементов, которые будто стараются задеть вашу эмоциональность. Рельефы, особенно выразительные оттенки, пара из нежности и брутализма и материалы, которые кажутся приятными на ощупь.. Все это делает проект особенно оригинальным.
Поризованный крупноформатный кирпич – главный строительный материал в Аргентине. Он используется как для малоэтажного частного, так и для многоэтажного строительства на монолитном каркасе.
Просторные террасы выполнены из натуральной древесины, их потрясающая атмосферность добавляет современному коттеджу тропическую нотку в стиле SPA.
Особенное место в доме – площадка для барбекю под навесом, позволяющая собрать гостей на самый вкусный ужин в их жизни. Дровяная печь здесь встроена в блок для модулей кухни и является главным виновником таких торжеств.
Мульти-террасы, которые опоясывают дом с нескольких сторон, являются и частью парадного крыльца в этом проекте. Особенное внимание любого гостя привлекает элемент углового панорамного остекления. В данном случае мы видим один из самых эффектных вариантов – смежные окна стыкуются по углу с использованием прозрачного герметика.
Стиль лофт, как правило, подразумевает особую атмосферу – дом, будто бы лишенный каких-либо строгих правил и распорядка, веселый и активный, позволяющий жить в свободном ритме. В этом интерьере тоже присутствует такое впечатление, а также формат открытой планировки, бетонные потолки и игра на контрасте теплых и холодных оттенков с черными акцентами.
Если вам понравился этот дом, посмотрите похожий проект «Швейцарский дом в Альпах». В нем тоже сочетаются теплые природные тона и древесина с современным форматом частной архитектуры.
В оформлении стен лестницы и принадлежащих ей холлов была использована структурная штукатурка с особенной подсветкой. С помощью крупнозернистого формата стены приобретают рельеф старого известняка, отчего весь интерьер становится очень эффектным, особенное в вечернее время.
Еще один проект дома, в котором была использована красивая декоративная штукатурка – «Японский брутализм», он поможет вам визуально оценить все плюсы и минусы такого решения.
Также в дизайне этого дома мы найдем элементы из железа и натурального дерева, оформляющие те или иные зоны. Подсветка является немаловажным элементом дизайна, строящегося на контрастах и заметных эффектах.
Для оформления была выбрана трендовая кофейная палитра, например, на лестнице мы видим стены оттенка мокко, а также оттенки шоколада, орехового мокко и другие по всему дому. А древесина является возможностью преобразить современные формы здания особенной природной, сильной энергетикой натуральных рельефов и добавить любой зоне проекта особенную искру.
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