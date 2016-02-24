​Дом с WOW-эффектом: все оттенки серого

Этот дом в Буэнос-Айресе, Аргентина создан под сильным влиянием стиля лофт и индастриал. Он, будто винтажная шкатулка с драгоценностями, покажет нам интересные приемы в дизайне интерьера на площади в 180 кв.метров.

Спроектированный местной студией FAARQ – FACUNDO ARANA ARQUITECTO & ASOC. он действительно является гордостью их портфолио. В нем есть и динамика, и гармоничное сочетание успокаивающих серых оттенков в каждой комнате дома.