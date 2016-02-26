Выразительные образы тонких чувств Востока

Для Франции период между первой и второй мировыми войнами был временем становления новой архитектуры, основные течения которой определяют формы французского строительства сегодняшнего дня. Для этого времени стали характерны элементы планомерности и оперирование «большими величинами». На развитие французской архитектуры вплоть до 30-х гг. прошлого столетия оказывал прогресс в области строительной техники. Именно поэтому формы жилых и промышленных зданий стали свободными от стилизации и привычных академических элементов и схем — так началось становление новой архитектуры. Таким образом, противоречия между современными требованиями жизни, быстротой технического прогресса и обветшавшими архитектурными концепциями подарили жизнь этому лаконичному и в то же время величественному дому.
Постройка появилась в период отрицания стилизаторства и испытала на себе влияние массового увлечения техникой и частичного подражания машинным формам. В то время, когда пришла пора приняться за реконструкцию здания, французские архитекторы продолжили идею развития архитектурного величия дома, подчеркнув его близким по духу скандинавским стилем, модерном и роскошными элементами декора, специально привезенных из восточных стран.
В архитектуре можно увидеть правдивость выражения форм и стремление к осуществлению более тесной связи с природой — это проявилось при помощи панорамных дверей и окон, которые позволяют интерьерам в буквальном смысле купаться в лучах света.
В некоторых помещениях сохранялись приемы стилизаторства в духе модерна, придававшие особую окраску формам конструктивизма. Для интерьеров характерна свобода и гибкость планировки, симметрия в основных линиях, подчеркнутая функциональность, лаконичность и эстетизирование среды обитания.
Интерьер спальни сложился под сильным влиянием восточных веяний. Вдохновившись этой эстетикой, дизайнеры создали элегантные и уютные помещения, позволяющие в полной мере проявить индивидуальный характер своих хозяев. Причудливо переплетающийся орнамент ярких иранских и турецких ковров стал визитной карточкой спальной комнаты.
Преобладание сочных и пряных акцентов добавляет нотку колорита каждому помещению. Характер ванной комнаты также имеет эмоциональный окрас, достигнутый благодаря тяготению к авангардной экспрессивности и созерцательности.
Красивейшая спиральная лестница — это правильная лаконичная конструкция в лучших традициях баухаус. Её украшают подвесные люстры Beat Light Tall от дизайнера Tom Dixon, который создал их после продолжительного путешествия по Индии. Эти светильники выполнены из прочного легкого металла, и представляет собой универсальный предмет декора и освещения.
Неотъемлемой частью восточного стиля являются яркий текстиль и обязательно низкий диван, на котором множество валиков и подушек. Расцветка обивки и тканей позволяет предположить, что может быть этот предмет мебели был привезен из Туниса. Расположившиеся рядом столики имеют типичный марокканский или алжирский дизайн и предназначены для неспешных чайных церемоний. Таким образом, каждая деталь этого пространства наполнена выразительными образами тонких чувств Востока.