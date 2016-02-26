Выразительные образы тонких чувств Востока

Для Франции период между первой и второй мировыми войнами был временем становления новой архитектуры, основные течения которой определяют формы французского строительства сегодняшнего дня. Для этого времени стали характерны элементы планомерности и оперирование «большими величинами». На развитие французской архитектуры вплоть до 30-х гг. прошлого столетия оказывал прогресс в области строительной техники. Именно поэтому формы жилых и промышленных зданий стали свободными от стилизации и привычных академических элементов и схем — так началось становление новой архитектуры. Таким образом, противоречия между современными требованиями жизни, быстротой технического прогресса и обветшавшими архитектурными концепциями подарили жизнь этому лаконичному и в то же время величественному дому.