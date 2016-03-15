Открытая планировка: это еще актуально?

Как известно, мода – это капризная барышня, которая меняет свой характер очень стремительно. Это в полной мере касается и трендов в дизайне интерьеров. Популярные и востребованные сегодня подходы могут уже завтра оказаться устаревшими и бесповоротно утратить актуальность.

Открытая планировка не так давно была самым горячим новшеством среди методов организации пространства. Ее применяли в интерьерах различной стилистики и квадратуры, говоря о неоспоримых преимуществах последней.

Но как обстоят дела с открытой планировкой сегодня? Утратила ли она былую актуальность или, наоборот, стала еще популярнее? Давайте разбираться.