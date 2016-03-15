Открытая планировка: это еще актуально?

Как известно, мода – это капризная барышня, которая меняет свой характер очень стремительно. Это в полной мере касается и трендов в дизайне интерьеров. Популярные и востребованные сегодня подходы могут уже завтра оказаться устаревшими и бесповоротно утратить актуальность.
Открытая планировка не так давно была самым горячим новшеством среди методов организации пространства. Ее применяли в интерьерах различной стилистики и квадратуры, говоря о неоспоримых преимуществах последней.
Но как обстоят дела с открытой планировкой сегодня? Утратила ли она былую актуальность или, наоборот, стала еще популярнее? Давайте разбираться.
открытая планировка?
Если говорить о трактовке понятия
открытая планировка, то это ни что иное, как отсутствие стен и перегородок. Данный подход требует свободы и воздушности, минимум мебели и громоздкого декора.
Интерьеры с открытой планировкой имеют явные преимущества и недостатки, поэтому рекомендуем взвесить все
за и
против перед там, как подтверждать подобный заказ дизайнеру.
Довольно часто такой подход выбирают для частных домов, сочетая свободное пространство с панорамными окнами. Это создает особый шарм и делает интерьер современным и стильным. Пример подобного дизайна вы можете оценить на фото.
Повседневная жизнь современного человека проходит в спешке и стрессах. Стремительное развитие технологий, новые вызовы и постоянно растущие потребности часто лишают нас такого желанного общения с близкими людьми.
Открытая планировка способна решить данную проблему, хотя бы частично. Находясь в едином пространстве, вы сможете зрительно и вербально взаимодействовать с родственниками, даже если каждый из вас занимается своими делами.
внутрии
снаружи
Пространство без стен и преград открывает вашему взору окружающие пейзажи и позволяет естественному свету максимально проникнуть в помещение. Таким образом, не отрываясь от повседневных забот и рутинной работы, можно чувствовать невидимую связь между внутренней обстановкой жилища и окружающим миром.
Если у вас есть возможность установить панорамные окна – обязательно сделайте это. Пусть данное мероприятие весьма затратное, но эстетическое наслаждение от единения с природой с лихвой окупит финансовые затраты на оконные конструкции названного типа.
Подобрать мебель для маленькой квартиры – довольно проблематичное задание, ведь в данном случае каждый сантиметр на вес золота. Именно для подобных интерьеров открытая планировка может стать своеобразным спасательным кругом.
Все дело в том, что названный подход позволяет обустроить квартиру очень экономно и практично. Убрав ненужные стены, можно немного увеличить квадратуру и, тем самым, расширить имеющееся пространство. Добавьте интересный декор, колоритную мебель и несколько ярких пятен в интерьере – и вы не узнаете свою малометражку.
Одним из минусов открытой планировки являются неприятные запахи. Речь идет о том, что отсутствие стен позволяет специфическим ароматам с кухни беспрепятственно распространяться по всему помещению.
А как же современные вентиляционные системы и мощные вытяжки? – скажете вы. Конечно, производители последних уверяют в их эффективности и устранении абсолютно всех запахов. Но в реальности часто бывает совсем иначе – помните об этом.
Если же вы все-таки решились на создание открытой планировки у себя дома, рекомендуем сочетать сразу несколько специализированных устройств: вытяжку, вентилятор и систему естественного оттока воздуха.
Эльстнор
Еще одно неудобство открытой планировки помещения также связано с кухней. Проблема состоит в том, что зачастую кухонные зоны оснащены различной техникой, которая во время работы создает неприятный и, порой, довольно громкий шум. Устранить его невозможно, как и остановить распространение по всему пространству.
Стандартные действия во время готовки также создают всем знакомые монотонные звуки. Нарезка овощей и фруктов, шипение масла на сковороде, бурление кипящей воды в кастрюле… Этот перечень можно еще долго продолжать, но итог один – кухня в каждом доме является источником не только неприятных запахов, но и шума. Это может создавать дискомфорт различной степени внутри помещения с открытой планировкой.
Люди, которые по роду своей деятельности ежедневно много общаются, по приходу домой хотят спокойствия и уединения. В пространстве с открытой планировкой достигнуть этого практически невозможно, ведь отовсюду доносятся шумы, запахи, лучи естественного или искусственного света. А если в доме есть маленькие дети или животные, то найти тихий уголок не удастся наверняка.
Этот момент нужно иметь в виду тем, кто мечтает жить в открытом пространстве. Подумайте дважды – готовы ли вы отказаться от личной жизни и приватности в угоду стильному дизайну?