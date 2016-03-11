Простые методы проектирования сногсшибательного входа в дом!

Для каждого частного дома его входное пространство является визитной карточкой и своеобразным лицом. От того, насколько оригинально и презентабельно оно выглядит, зависит общее восприятие строения и гармоничность его дизайна.

Используя самые простые методы проектирования входа в дом, можно найти индивидуальное решение и необычно его обыграть. При этом важна не только стилистика самой двери, но и пространства вокруг нее, совместимость используемых материалов, текстур и оттенков.

Предлагаем детальнее рассмотреть несколько удачных проектов, которые не оставят вас равнодушными и помогут сориентироваться в данном вопросе.