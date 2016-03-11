Простые методы проектирования сногсшибательного входа в дом!

Для каждого частного дома его входное пространство является визитной карточкой и своеобразным лицом. От того, насколько оригинально и презентабельно оно выглядит, зависит общее восприятие строения и гармоничность его дизайна.
Используя самые простые методы проектирования входа в дом, можно найти индивидуальное решение и необычно его обыграть. При этом важна не только стилистика самой двери, но и пространства вокруг нее, совместимость используемых материалов, текстур и оттенков.
Предлагаем детальнее рассмотреть несколько удачных проектов, которые не оставят вас равнодушными и помогут сориентироваться в данном вопросе.
На этапе проектирования входа в дом нужно отчетливо понимать, какие задачи стоят в каждом конкретном случае. Ведь можно создать не только привлекательный фасад, но и визуально изменить параметры здания.
Например, если вы хотите сделать дом зрительно выше, нужно активно использовать различные линейные элементы. Вертикальная полоса в центре здания, представленном на фото, это ни что иное, как дверь и ее продолжение, имитация которого переходит на стену. Благодаря использованию темного оттенка натурального дерева, светлая отделка фасада выглядит более выразительно и современно.
Довольно простым и эффектным методом проектирования стильного входного пространства является гармоничное единство выбранных материалов. Аналогия двери с отделкой фасада делает экстерьер дома целостным и универсальным. При этом, важна не только эстетическая составляющая, но и экологичность используемых строительных материалов.
На фото в качестве главенствующего мотива выбрано натуральное дерево. Из одинаковых элементов естественного оттенка сооружена входная дверь и стена вокруг нее. Согласитесь, что смотрится такой вариант довольно интересно и свежо.
Создание входного пространства, которое напоминает парадное многоквартирного дома – это необычно и удобно.
Во-первых, даже при установке самых простых дверных конструкций, вход будет выглядеть колоритно и презентабельно, выделяясь на общем фоне.
Во-вторых, наличие небольшого навеса позволяет создать что-то наподобие крыльца.
Подобрав контрастные цветовые решения для отделки фасада и двери, в результате можно получить выразительное входное пространство, которое останется актуальным спустя долгие годы.
Контрастные решения – это эффективный способ создания привлекательного входного пространства при минимальных финансовых затратах. В данном случае можно обойтись бюджетными стройматериалами, умело комбинируя их цвета и текстуры.
На фото вы видите гармоничное единство трех элементов: натурального дерева, камня и штукатурки. Благодаря тому, что различные зоны фасада имеют контрастные оттенки, удается достигнуть неповторимого дизайна экстерьера. Кроме того, выбранная палитра никогда не выйдет из моды и не надоест хозяевам.
Существуют такие приемы, использование которых в архитектуре почти всегда беспроигрышное. К ним можно смело отнести стеклянную отделку экстерьера, наличие колонн и натурального дерева.
Но грамотно соединить названные элементы удается далеко не каждому. На фото представлен проект, который демонстрирует подобное единство материалов и стремительный полет дизайнерской мысли.
Такой вход выглядит очень торжественно и презентабельно. Он станет украшением дома и подчеркнет статус владельцев.
Современные архитекторы не перестают искать новые подходы в оформлении входного пространства, предлагая порой довольно оригинальные конструкции.
Пример подобного решения можно оценить, рассмотрев представленное фото. Вход в дом скрыт от посторонних глаз за решетчатым фасадом. Такой прием сделает ваш дом уникальным и не похожим на соседние строения, а также продемонстрирует всем окружающим наличие тонкого вкуса и смелого подхода в дизайне.
Не бойтесь экспериментировать - и входное пространство станет настоящей изюминкой вашего дома.