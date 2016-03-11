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Простые методы проектирования сногсшибательного входа в дом!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
LAS ACACIAS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos
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Для каждого частного дома его входное пространство является визитной карточкой и своеобразным лицом. От того, насколько оригинально и презентабельно оно выглядит, зависит общее восприятие строения и гармоничность его дизайна.

Используя самые простые методы проектирования входа в дом, можно найти индивидуальное решение и необычно его обыграть. При этом важна не только стилистика самой двери, но и пространства вокруг нее, совместимость используемых материалов, текстур и оттенков.

Предлагаем детальнее рассмотреть несколько удачных проектов, которые не оставят вас равнодушными и помогут сориентироваться в данном вопросе. 

Вертикальная полоса: продолжение дверного материала

Casa Ponta, Biazus Arquitetura e Design Biazus Arquitetura e Design Дома в стиле модерн
Biazus Arquitetura e Design

Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design

На этапе проектирования входа в дом нужно отчетливо понимать, какие задачи стоят в каждом конкретном случае. Ведь можно создать не только привлекательный фасад, но и визуально изменить параметры здания.

Например, если вы хотите сделать дом зрительно выше, нужно активно использовать различные линейные элементы. Вертикальная полоса в центре здания, представленном на фото, это ни что иное, как дверь и ее продолжение, имитация которого переходит на стену. Благодаря использованию темного оттенка натурального дерева, светлая отделка фасада выглядит более выразительно и современно. 

Материал, аналогичный отделке стен

LAS ACACIAS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

Довольно простым и эффектным методом проектирования стильного входного пространства является гармоничное единство выбранных материалов. Аналогия двери с отделкой фасада делает экстерьер дома целостным и универсальным. При этом, важна не только эстетическая составляющая, но и экологичность используемых строительных материалов.

На фото в качестве главенствующего мотива выбрано натуральное дерево. Из одинаковых элементов естественного оттенка сооружена входная дверь и стена вокруг нее. Согласитесь, что смотрится такой вариант довольно интересно и свежо. 

Выделение дверей в виде подъезда

東山の家2｜準防火地域の狭小敷地住宅, 家山真建築研究室 Makoto Ieyama Architect Office 家山真建築研究室 Makoto Ieyama Architect Office Дома в стиле минимализм
家山真建築研究室　Makoto Ieyama Architect Office

家山真建築研究室　Makoto Ieyama Architect Office
家山真建築研究室　Makoto Ieyama Architect Office
家山真建築研究室　Makoto Ieyama Architect Office

Создание входного пространства, которое напоминает парадное многоквартирного дома – это необычно и удобно.

Во-первых, даже при установке самых простых дверных конструкций, вход будет выглядеть колоритно и презентабельно, выделяясь на общем фоне. 

Во-вторых, наличие небольшого навеса позволяет создать что-то наподобие крыльца. 

Подобрав контрастные цветовые решения для отделки фасада и двери, в результате можно получить выразительное входное пространство, которое останется актуальным спустя долгие годы. 

Контраст материалов

Valle 239, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO Дома в стиле модерн
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

Контрастные решения – это эффективный способ создания привлекательного входного пространства при минимальных финансовых затратах. В данном случае можно обойтись бюджетными стройматериалами, умело комбинируя их цвета и текстуры.

На фото вы видите гармоничное единство трех элементов: натурального дерева, камня и штукатурки. Благодаря тому, что различные зоны фасада имеют контрастные оттенки, удается достигнуть неповторимого дизайна экстерьера. Кроме того, выбранная палитра никогда не выйдет из моды и не надоест хозяевам. 

Вертикальная конструкция с остеклением сверху

Casa curva, Biazus Arquitetura e Design Biazus Arquitetura e Design Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
Biazus Arquitetura e Design

Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design

Существуют такие приемы, использование которых в архитектуре почти всегда беспроигрышное. К ним можно смело отнести стеклянную отделку экстерьера, наличие колонн и натурального дерева.

Но грамотно соединить названные элементы удается далеко не каждому. На фото представлен проект, который демонстрирует подобное единство материалов и стремительный полет дизайнерской мысли.

Такой вход выглядит очень торжественно и презентабельно. Он станет украшением дома и подчеркнет статус владельцев. 

Скрытый вход с полупрозрачным фасадом

창원 재미있는 집 , (주)유타건축사사무소 (주)유타건축사사무소 Дома в стиле модерн Кирпичи Коричневый
(주)유타건축사사무소

(주)유타건축사사무소
(주)유타건축사사무소
(주)유타건축사사무소

Современные архитекторы не перестают искать новые подходы в оформлении входного пространства, предлагая порой довольно оригинальные конструкции. 

Пример подобного решения можно оценить, рассмотрев представленное фото. Вход в дом скрыт от посторонних глаз за решетчатым фасадом. Такой прием сделает ваш дом уникальным и не похожим на соседние строения, а также продемонстрирует всем окружающим наличие тонкого вкуса и смелого подхода в дизайне. 

Не бойтесь экспериментировать  - и входное пространство станет настоящей изюминкой вашего дома. 

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