Преимущества люминесцентных светильников

Прогресс не стоит на месте, и в сфере освещения можно заметить значительное развитие. Если раньше мы пользовались лампами накаливания, то сейчас в обиходе большинства люминесцентные светильники, у которых, по сравнению с предшественниками, множество преимуществ.

В первую очередь, такие приборы освещения потребляют гораздо меньше энергии и служат в 20 раз дольше обычных. Помимо этого, свет подобных светильников более равномерно и мягко распределяется по комнате, а это, в свою очередь, уменьшает усталость глаз.

Важное достоинство – можно выбрать цвет свечения ламп. Он варьируется от красного до синего и бывает трех типов: естественный, дневной и теплый. Грамотный подбор цвета поможет создать приятную обстановку и придать помещению нужную атмосферу.