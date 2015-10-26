Прогресс не стоит на месте, и в сфере освещения можно заметить значительное развитие. Если раньше мы пользовались лампами накаливания, то сейчас в обиходе большинства люминесцентные светильники, у которых, по сравнению с предшественниками, множество преимуществ.
В первую очередь, такие приборы освещения потребляют гораздо меньше энергии и служат в 20 раз дольше обычных. Помимо этого, свет подобных светильников более равномерно и мягко распределяется по комнате, а это, в свою очередь, уменьшает усталость глаз.
Важное достоинство – можно выбрать цвет свечения ламп. Он варьируется от красного до синего и бывает трех типов: естественный, дневной и теплый. Грамотный подбор цвета поможет создать приятную обстановку и придать помещению нужную атмосферу.
Коридор – одно из основных мест, где как нельзя лучше можно разглядеть преимущества люминесцентных светильников. В эту часть квартиры минимально проникает естественное освещение, поэтому так важно установить здесь подходящий свет. Разумно будет установить лампы по всему периметру потолка, либо просто в правильном порядке. Так распределение света окажется максимально удачным.
На фотографии можно заметить, что интерьер оформлен в светлых тонах. Это наиболее выигрышное оформление, так как в помещении будет создаваться больше света, и мелкие недостатки во внешнем виде можно будет разглядеть еще до выхода из квартиры.
Зеркала в коридоре, будь это дверцы шкафа-купе или самостоятельные элементы интерьера, также помогают повысить количество света. Кроме этого, пространство зрительно расширяется, и комната кажется более широкой и вместительной, чем это есть на самом деле.
Где еще так важно освещение, как не в гардеробной? Комната, где не только выбирают одежду, но и наводят красоту, должна быть идеально освещена. Дневной или естественный свет – это вы выберете самостоятельно, ориентируясь на собственные предпочтения. Чаще всего дизайнеры предлагают остановиться на естественном. Ведь в гардеробной вы собираетесь не только на работу, там вы также прихорашиваетесь для деловой вечерней встречи или похода в ресторан.
Для гардеробной лучше выбрать множественное освещение. Пусть это будет большое количество маленьких ламп или продолговатые светильники вдоль стен и потолка. Отличное решение для этой комнаты – теплые, желательно светлые оттенки обоев и мебели. Таким образом свет будет более естественным, отражаясь от зеркал.
Важный момент: именно в гардеробной можно сделать яркое освещение. Ведь вам важно, как вы выглядите в новом платье или костюме? Многочисленные светильники помогут внимательно разглядеть образ вместе с деталями и не упустить ни одной мелочи. Узнайте, какими могут быть интерьеры гардеробной.
В зале как нигде требуется продуманной освещение. Удачно, если и в этом случае светильники будут люминесцентными. Важное преимущество таких ламп перед стандартными лампами накаливания в том, что они выделяют значительно меньше тепла. Это позволяет использовать их в светильниках с тонкими стенками из ткани, бумаги и других хрупких материалов. Эта особенность способствует растущей популярности люминесцентных светильников.
На фотографии заметно грамотное распределение света в комнате. В целом все помещение освещает люстра, оформленная в современном стиле. В то же время столовая зона освещена отдельно – светильники, изображающие свечи в настенных канделябрах, как нельзя лучше вписываются в общий интерьер комнаты.
Идеально, если верхний свет можно выключать, оставляя по периметру потолка светящимися небольшие лампы. Это создаст атмосферу уюта и камерности, добавит интимность в обстановку. Узнайте, какие подвесные светильники лучше выбрать для гостиной.
Где еще, как не в спальне, свет должен быть приглушенным и рассеивающимся? Для этого достаточно приобрести неяркие лампы и грамотно организовать распределение светильников по комнате. Разумеется, люминесцентные и в этом случае будут оптимальным решением.
На фотографии мы видим самое удачное освещение – стеклянную дверь или массивное окно во всю стену. Конечно, это позволяет солнечному свету беспрепятственно проникать в комнату в дневное время. В вечернее же время эту функцию отлично выполняют современные потолочные светильники и две аккуратные прикроватные лампы.
В случае, изображенном на фото, наиболее правильным решение будет выбор белого дневного света. Это будет максимально соответствовать формату спальни. Мы видим, что комната оформлена в современном стиле минимализм. Черно-белые тона наиболее выигрышным образом смотрятся, если они освещены преимущественно люминесцентными светильниками.
Для освещения кухни используются лампы накаливания, галогенные, неоновые и даже светодиоды. Тем не менее, люминесцентные светильники обладают очевидными преимуществами. Лампы-трубки представляют собой вполне самостоятельный источник декоративной подсветки. Так же подобные лампы удобно использовать в светильниках отраженного света.
Еще одна часть кухни, где эти светильники будут уместны: рабочая зона, т.е. столешница, предназначенная непосредственно для приготовления еды. Чаще всего над рабочей зоной довольно просто вмонтировать такие лампы, их так же можно установить на нижней части шкафов.
Иногда люминесцентные светильники прикрепляют непосредственно на мебель. Таким образом, она не нуждается в дополнительном украшении и становится, как минимум, оригинальной. Внешний вид светильников можно выбрать и удачно вписать их в общий стиль кухни. Так же существуют приборы освещения с декоративным корпусом. Повесив их над столешницей или кухонным гарнитуром, вы украсите комнату самым простым и доступным способом.
Одна из самых разумно обустроенных комнат в доме – это детская. А в «правильной» комнате должно быть «правильное» освещение. Наиболее комфортным и естественным сегодня считается люминесцентное. Учитывая, что цвет свечения ламп всегда можно выбрать (дневной, естественный, или теплый), есть возможность осветить детскую самым подходящим образом.
С другой стороны, специалисты не рекомендуют делать люминесцентное освещение основным, если пульсация (мерцание) ламп достаточно высока. Это может навредить формирующемуся зрению ребенка/подростка. С другой стороны, основное освещение иногда делают люминесцентным, а в настольную лампу вкручивают обычную (лампу накаливания).
Самое главное – освещение в детской должно быть регулируемым. Помимо люстры или потолочной лампы, разместите по комнате мелкие светильники, можно даже разных типов. Так глаза не устанут от однообразного света и будут испытывать меньшее напряжение. В любом случае, вы можете проконсультироваться со специалистами по освещению.
На любой балкон можно провести освещение: застекленный или открытый. Чаще всего проводку организовывают на застекленном. Кроме того, на фотографии мы видим первый тип балкона, поэтому о нем и поговорим.
Оформление балкона в светлых тонах почти всегда выигрышно: свет отражается от предметов, пространство кажется более масштабным и в целом оттенки белого вызывают приятные ассоциации. Такой балкон располагает к отдыху и даже чаепитию: на уютном диванчике можно почитать книжку, а за крошечным столиком можно выпить чашку чая.
Любую комнату можно сделать уютнее и привлекательнее, если правильно подобрать освещение. Мягкое освещение дополняет домашнюю атмосферу балкона и совершенно необходимо, если опустить жалюзи. Так балкон становится отдельной самостоятельной комнатой, благодаря грамотному обстановке и освещению.