На лоне природы: проект передвижного дома

Сегодня быстровозводимые модульные дома под ключ строят в разных уголках нашей планеты. Независимо от климата, заказчик может быть уверен в теплоте дома, ведь проекты разрабатываются с учетом требований по теплосбережению. Причины для проживания в таком доме могут быть абсолютно разными, в частности, некоторые устанавливают их на время строительства стационарного здания. Мобильные постройки восполняют нехватку гостиничных мест, довольно часто устанавливаются в так называемых кемпингах и сдаются в аренду.