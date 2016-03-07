На лоне природы: проект передвижного дома

Создатели этого проекта придумали так называемый модульный дом, который оснащен всеми видами коммуникаций, системой отопления, а также вентиляции. Эта постройка полностью подготовлена к использованию и имеет все необходимое для комфортной жизни на площади 30 кв. м. Интересной особенностью стало то, что дом является мобильным и может перевозиться из одного места в другое в готовом собранном виде.
Альтернативная недвижимость в виде мобильных домов – выгодное с экономической точки зрения решение жилищного вопроса, так как такие дома не уступают по качеству обычным стационарным. Проект, который мы сегодня рассматриваем, состоит из двух модулей, каждый имеет сварной каркас из металла. Благодаря лёгкости конструкции, такая постройка не требует фундамента. Среди остальных преимуществ можно выделить прочность, относительную простоту, высокие темпы изготовления и монтажа, мобильность, удобство встраивания в любые пространства.
Стены дома состоят из панелей, по своему строению напоминающие сэндвич: они имеют два металлических слоя, между которыми находится лист изолирующего пенополиуретана. Такое решение подходит для жаркого климата, а также позволяет довольствоваться максимальной теплоизоляцией в холодное время года. В интерьере на первом месте — практичность и компактность.
Первый блок имеет L-образную форму и включает в себя пространства гостиной и кухни. На 15 кв.м. был размещен кухонный гарнитур со всей необходимой утварью, небольшой обеденный стол, закрепленный на стене, а также раскладывающийся диван. Гостиная может использоваться как комната для гостей.
Во втором блоке находятся приватные пространства. Комната на фотографии имеет два назначения — рабочий кабинет и спальня. Для меблировки использованы откидной столик и кровать-трансформер. Такая функциональная мебель лучше всего подходит для малогабаритных комнат, помогая сохранить простор на драгоценных квадратных метрах.
Подъемная кровать полностью преображает пространство, превращая его в спальню. Такое решение является единственным правильным и удобным, так как сложенном варианте мебель не занимает много места. Внешне горизонтальный шкаф-кровать напоминает комод.
Сегодня быстровозводимые модульные дома под ключ строят в разных уголках нашей планеты. Независимо от климата, заказчик может быть уверен в теплоте дома, ведь проекты разрабатываются с учетом требований по теплосбережению. Причины для проживания в таком доме могут быть абсолютно разными, в частности, некоторые устанавливают их на время строительства стационарного здания. Мобильные постройки восполняют нехватку гостиничных мест, довольно часто устанавливаются в так называемых кемпингах и сдаются в аренду.