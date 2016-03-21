Автоматизированное садоводство изменит вашу жизнь

Иновационные технологии все глубже проникают во все сферы нашей жизни. Применение современных изобретений совершенно меняет представление о привычных подходах и методах, как во всех видах деятельности, так и в повседневном быту.

Современное садоводство и тепличное растениеводство может быть уже полностью высокотехнологичным и автоматизированным процессом, с минимальным прямым участием человека. Ведь весь комплекс действий по уходу и возделыванию сада, производимых ранее вручную, с применением электроники и устройств автоматики имеет все перспективы стать полностью автономным.

Автоматизированное садоводство позволит на принципиально новом уровне заняться выращиванием садовых культур. Перенести управление всеми основными процессами в наиболее комфортные условия и значительно повысить показатели результативности роста.

Умные технологии, применяемые и в повседневной жизни, несомненно, несут с собой удобство, мобильность, во многом облегчают условия в некоторых ее аспектах.

Для того чтобы обыкновенное выращивание растений и культур перешло в автоматизированное садоводство, используется соответствующие приборы электроники и специальное оборудование. Контроль за всеми параметрическими показателями, такими как температура воздуха и почвы, уровень влажности, интенсивность освещения и искусственного полива, минерализация и дозировка удобрений – все это осуществляется посредством приборов и систем оборудования в автоматическом режиме по заданному заранее алгоритму.