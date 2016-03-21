Автоматизированное садоводство изменит вашу жизнь

Иновационные технологии все глубже проникают во все сферы нашей жизни. Применение современных изобретений совершенно меняет представление о привычных подходах и методах, как во всех видах деятельности, так и в повседневном быту.
Современное садоводство и тепличное растениеводство может быть уже полностью высокотехнологичным и автоматизированным процессом, с минимальным прямым участием человека. Ведь весь комплекс действий по уходу и возделыванию сада, производимых ранее вручную, с применением электроники и устройств автоматики имеет все перспективы стать полностью автономным.
Автоматизированное садоводство позволит на принципиально новом уровне заняться выращиванием садовых культур. Перенести управление всеми основными процессами в наиболее комфортные условия и значительно повысить показатели результативности роста.
Умные технологии, применяемые и в повседневной жизни, несомненно, несут с собой удобство, мобильность, во многом облегчают условия в некоторых ее аспектах.
Для того чтобы обыкновенное выращивание растений и культур перешло в автоматизированное садоводство, используется соответствующие приборы электроники и специальное оборудование. Контроль за всеми параметрическими показателями, такими как температура воздуха и почвы, уровень влажности, интенсивность освещения и искусственного полива, минерализация и дозировка удобрений – все это осуществляется посредством приборов и систем оборудования в автоматическом режиме по заданному заранее алгоритму.
Несомненно, что важнейшим процессом для поддержания жизнедеятельности и роста садоводческих культур является полив. Доставка воды к корням осуществляется через системы полива, как капельным, так и дождевым методом.
Автоматизированное садоводство предусматривает автоматизацию и этого процесса. Поливочная система, состоит из магистральных поливочных шлангов, электрического нагнетательного насоса, и непосредственно самих разбрызгивателей. Управляет же всем этим мини – контроллер, фиксирующий показания датчиков, и подающий команду на включение насоса, а также задающий параметры его работы.
Современные контроллеры способны через каналы связи Bluetooth и Wi – Fi соединяться с любым устройство поддерживающим данную технологию. А это значит, что поливом управлять можно со своего смартфона, несколькими нажатиями пальцев. Будь это теплица или садовый газон, разбрызгиватели заработают исключительно по команде, отданной с вашего мобильного устройства или компьютера.
Одним из микроклиматических показателей внутренней среды теплицы или парника, является, прежде всего, температура находящегося внутри воздуха. За ее параметрами необходим постоянный и точный контроль, с возможностью внесения по необходимости корректировочных действий по изменению этих параметров.
Универсальным решением для подобного контроля за температурой в автоматизированном садоводстве, служат такие приборы, как метеостанции для теплиц. Это многофункциональное компактное электронное устройство, работающее от автономных источников питания. На его дисплей выводится подробная информация о температуре воздуха на данный момент времени, а также о количестве влаги в окружающем воздухе, выраженном в процентном отношении.
Монтаж такой метеостанции, прост и неприхотлив, и не требует каких – то дополнительных конструкционных дополнений. Все это, позволяет разместить прибор в наиболее подходящем для него месте, с целью получить объективно точные показания микроклиматических условий в теплице.
Чтобы корневая система растений была в правильном температурном балансе, в почву или заменяющий ее субстрат, также помещается специальный датчик для измерения. Его показания выводятся на дисплей метеостанции.
Для еще большего удобства при отслеживании микроклимата в парнике, более технологичные метеостанции снабжаются встроенным модулем Wi – Fi. Все данные в этом случае выводятся не на дисплей, а непосредственно на любое принимающее устройство по каналу беспроводной связи. Автоматизированное садоводство таким образом, приобретает мобильный характер. Отслеживать малейшие изменения в показаниях метеостанции можно тогда с телефона, смартфона или компьютера. А используя специально программное обеспечение, вести учет температурных колебаний и расчитать оптимальный микроклимат, эффективно способствующий продуктивности и лучшему качеству выращиваемых культур.
Почва или применяемый взамен ее субстрат, куда высаживаются растения в теплице, имеет необходимость в постоянной подпитке влагой и минерализации, то есть удобрении специальными химическими питательными подкормками. Так как автоматизированное садоводство включает в себя полный контроль над всеми параметрами выращиваемых культур, то такие показатели, как количество влаги в почве и ее минеральный состав, также детально фиксируются небольшими сенсорами.
Автоматика сама определит, есть ли недостаток влаги или дефицит удобрений в почве, и подаст оповещение о том, что необходимо пополнить корневую систему в почве нужным, точно дозированным количеством воды или удобряющих составов. А при имеющемся беспроводном соединении, сенсоры также оповестят вас через телефон или смартфон. Благодаря этому, риск упустить какой – то из первостепенных факторов в процессе выращивания садоводческих культур сведется на нет. Вам даже не придется лишний раз заглядывать в теплицу для проверки всех показателей, снимая показания приборов. Не выходя из дома, станет возможным тотально контролировать условия, создаваемые в парнике.
В сферу автоматизированного садоводства уже давно вошли и стали даже привычными так называемые роботы – газонокосилки. Для того чтобы привести садовый газон в порядок, уже не понадобится возиться с громоздкой и грохочущей бензиновой газонокосилкой. Альтернативой ей с успехом выступает, снабженная электродвигателем автоматизированная газонокосилка. Примечательно, что управление этим роботизированным приспособлением полностью проводится с обыкновенного смартфона через канал беспроводной связи Bluetooth. Для этого требуется лишь установка специализированного приложения. И вот уже удобно расположившись в садовом гамаке или шезлогне, вы, плавными касаниями экрана смартфона, ловко управляя газонокосилкой, приведете в опрятный вид садовую лужайку. Управление позволяет задать конкретную траекторию движения робота, интенсивность работы режущих элементов. Автоматизированное садоводство – это, прежде всего удобство во всем для садовода.
Еще к одному инновационному приспособлению автоматизированного садоводства можно смело отнести так называемые умные кувшины для полива.
Конечно, на картинке изображен мини вариант умного кувшина. Но, понять его основную функцию очень легко. Давайте рассмотрим все более детально.
Большие садовые кувшины такого типа снабжены считывающими датчиками и микронасосами. Залитая в емкость вода, при помощи насосов нагнетается в разбрызгиватели, таким образом, происходит полив садовых растений. Особенность кувшина состоит в том, что при уменьшении в нем объема жидкости, кувшин, определит это при помощи датчиков, и сам сообщит на ваш смартфон о необходимости добавить воду. И будучи даже где – то в доме, вы всегда будете оповещены о том, как проходит процесс полива в саду.
Автоматизированное садоводство хоть и облегчает во многом уход за садом, но отдыха на природе не отменяет. А любой отдых на свежем воздухе это еще и вкусная еда. Отдыхая, или даже занимаясь уходом за садом, теперь стало возможным одновременно готовить и любимые блюда. Все это позволяет программируемый гриль для ваших нужд.
Ни сколько не переживая теперь что мясо на решетке подгорит, вы можете отвлечься на другие дела в саду, а барбекю уведомит вас о готовности жаркого, отослав соответствующее сообщение на смартфон или планшет. Для каждого из вида блюд предполагается своя программа, с заданным временем и температурой готовки. Умный барбекю станет еще одним техническим приспособлением, способным изменить вашу жизнь к лучшему, сделать ее наиболее легкой и комфортной.