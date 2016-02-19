Шале Скайфолл: на грани неба и земли

Горные пейзажи с заснеженными пиками, розовые восходы и алые закаты. Для многих отпуск на горнолыжном курорте является самым заманчивым способом провести зимние каникулы или неделю в межсезонье.

Это потрясающее австрийское шале в сегменте luxury было спроектировано как раз для туристов – сдающееся в аренду оно обеспечит идеальный комфортабельный отпуск даже вдали от цивилизации.

За фотографии мы особенно благодарны студии ARCHITECTURAL INTERIORS + SUPERYACHT PHOTOGRAPHER.