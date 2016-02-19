Шале Скайфолл: на грани неба и земли

Горные пейзажи с заснеженными пиками, розовые восходы и алые закаты. Для многих отпуск на горнолыжном курорте является самым заманчивым способом провести зимние каникулы или неделю в межсезонье.
Это потрясающее австрийское шале в сегменте luxury было спроектировано как раз для туристов – сдающееся в аренду оно обеспечит идеальный комфортабельный отпуск даже вдали от цивилизации.
За фотографии мы особенно благодарны студии ARCHITECTURAL INTERIORS + SUPERYACHT PHOTOGRAPHER.
Дизайн экстерьера шале достаточно прост, но оттого не менее аутентичен и оригинален. Первые один или два этажа имеют каменное основание и либо штукатурятся в белый, либо оставляют нетронутой брутальную кладку. Верхние этажи строятся деревянными, такими же являются и перекрытия, а в экстерьере мы найдем деревянные ставни и экраны для балконов и каменные дымоходы.
В современном шале интерьерный стиль претерпел большие изменения за последние 20 лет. Так, мрачный и тяжеловесный стиль рустик стал больше похож на люксовую эклектику, просто с обилием древесины и натурального камня.
Главная комната в таком доме – гостиная с камином, множеством предметов мягкой мебели и изысканными комбинациями из текстиля. Чаще всего последние позволяют добавить особенный оттенок в интерьер – винный, пурпурный, изумрудный или золото, по желанию.
В дизайне стиля шале, как и в других топовых интерьерных стилях, есть и аксессуарные тренды. Сейчас особенно популярны комбинации на кофейном столике, составленные из глянцевых книг и журналов, а также дополнение зеркальными, стеклянными и золотыми предметами декора. Более всего популярны шкатулки, мини-террариумы из сот, декоративные подносы и маленькие скульптуры животных.
Не менее важной комнатой, чем гостиная, в стиле шале является столовая. Здесь очень важны блестящие и золотые оттенки, а нежная (чаще всего – бежевая) цветовая палитра добавляет деревянному дому особенную нотку аристократичности.
Главным акцентом в дизайне столовой в стиле шале являются декоративные светильники – чаще всего они выполнены именитыми дизайнерами и созданы в стиле ар-деко, минимализм, органическом или футуризме.
Повторяя модные тренды в дизайне интерьера современной кухни, в этом шале есть комбинированные фасады – голубиного цвета и из натурального дерева, позволяющие сделать в зоне раковины визуальный эффект традиционного дымохода, также с помощью отделки кухонного фартука.
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Планировка в стиле мастер-сьют – еще одна модная часть стиля шале, пришедшая в него совсем недавно. Так, спальни всегда имеют собственные ванные комнаты и гардеробные уголки, а зона изголовья – отделку декоративными панелями или высокое изголовье. Кроме того, по обеим сторонам от кровати мы найдем светильники, встроенные выключатели и розетки и специальные лампы для чтения.
Отделка пола черным мрамором лишь еще больше добавляет гламура этому интерьеру, оформленному на европейский манер. Отдельно стоящая чаша расположена так, чтобы при принятии ванны вы смогли наслаждаться видом на заснеженные горные пики.
Отдельной изюминкой современного шале является зона сауны, а иногда и хамама, обычно на цокольном или первом этаже здания.
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Часто бывает так, что летом горные городки почти полностью пустеют, даже персонал отелей уезжает на работу в столицу, чтобы пережить низкий сезон и отсутствие туристов. Тогда шале, даже самые люксовые, остаются в гордом одиночестве в самых красивых местах планеты с горными пейзажами, в ожидании новых гостей.
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