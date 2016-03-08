Мифы о стиле минимализм: действительно ли он безжизненный и скучный?

У каждого стиля интерьера есть свои защитники и противники. Среди современных дизайнов интерьера есть немалое количество подразделений, например, таких как стиль модерн, рустик, кантри, классический, эклектика и минимализм. Из всех вышеназванных стилей именно минимализм отличается своей простотой и изящной элегантностью. Некоторые считают такие интерьеры однообразными и скучными, ведь в их основе лежит такой принцип, как чем меньше, тем лучше. В этом стиле есть прекрасное сочетание и гармония элементов в пространстве, которые являются великолепным примером эстетики. В этой статье мы рассмотрим мифы о стиле минимализм: на самом ли деле он безжизненный и скучный? Также вы узнаете для себя его преимущества и возможные недостатки.
Это и правда, и неправда, так как у каждого свой вкус. Если все сделано правильно, то все же вряд ли кому-то покажется этот стиль скучным. Беспорядок вызывает только путаницу. Минимализм же схож с музыкальной композицией, где используются несколько инструментов, создающих гармонию, звучащих синхронно, дополняющих друг друга. На первый взгляд может показаться, что минималистский дом выглядит пустым, но применение прямых линий создает геометрическую гармонию и пространство. Эффект усиливается использованием естественного света, создающим атмосферу открытости и удовлетворения. С точки зрения чистоты – чем меньше, тем лучше. К тому же в такой обстановке лучше работает мозг. Поэтому это мнение не имеет однозначного ответа.
Это неправда. В этом стиле широко применяются и черный, и серый цвета, помимо белого. Это мнение, возможно, возникло потому, что зарождение минималистских домов произошло в Японии. Для домов использовалась белая бумага седзи, татами, аксессуаров было минимум, что создавало много пространства, света, воздуха. Белый цвет придает ощущение простора, поэтому он более предпочтителен для этого стиля. Но это условие необязательное. Отлично подойдут и бежевый, оттенок слоновой кости, кремовый. Иногда даже можно встретить интерьер минимализма с яркими цветами. Минимализм не определяется белым цветом. Он означает минимум мебели, аксессуаров для того, чтобы подчеркнуть свет и пространство. В таком интерьере есть порядок, гармония и баланс. Получается впечатление простоты, чистоты и опрятности.
Это правда. Аккуратность в интерьере пошла не только от японцев. Индуистский стиль Ватсу также подчеркивал необходимость создания чистоты в жилом помещении, ухоженности. Это позволяет беспрепятственно входить потоку воздуха и света. Это создает гармонию и нужную атмосферу в доме. Опрятность способствует чистоте и здоровью. Это также дает ощущение покоя. В минимализме отсутствует даже так называемый творческий беспорядок.
Это неправда. Такое мнение появилось, скорее всего, из-за того, что часто богатые люди для такого интерьера покупают дорогую мебель и декоративные элементы. Если использовать простую мебель, то цена соответственно будет значительно ниже. Необязательно украшать все стены картинами. Достаточно в центральной части комнаты поставить обычный столик, его можно дополнить горшком с искусственными цветами. Акценты должны быть выражены в гармонии цвета, форм, текстуры. Пол не должен быть слишком узорным. Светлый камень, к примеру, мрамор или же плитка хорошо сочетаются со светлыми стенами, все это выглядит приятно и имеет невысокую стоимость.
Это правда. Нужно быть на сто процентов уверенным, что этот стиль вам подходит. Поэтому сначала лучше посоветоваться на этот счет с архитектором или дизайнером, представьте свой интерьер в этом стиле. Некоторые любят простор, много света. Другие же предпочитают уютную атмосферу, с мягкой мебелью, сувенирами и аксессуарами, подушками. У каждого есть свой комфортный стиль. Стиль минимализм больше подходит тем, кто не любит обыденность, думает креативно, имеет непривычные взгляды на жизнь. Элегантная простота зачастую выбирается творческими людьми, архитекторами, бизнесменами, причем как для жилья, так и для рабочего помещения. Если вы выросли в уютном доме, то перейти на стиль минимализм может быть несколько сложно. Некоторые считают, что вкус к этому можно приобрести. Нередко молодые люди, когда начинают самостоятельно жить, хотят иметь как можно больше вещей. Но по мере взросления понимают, что чем меньше, тем лучше. Так же и с данным стилем. Вам понравится открывать что-то новое в простых механизмах. Имея несколько предметов интерьера, вы можете их перемещать, придавая им новую функцию.
Это неправда. Данный стиль сейчас имеет не меньшую популярность, чем модерн, классика, скандинавский и рустикальный стили. Поэтому он еще долгое время не выйдет из моды. Тенденция минимализма появилась еще в 20 веке в США и Европе. Она использовалась в качестве дорогого и изящного декора в викторианском и георгианском стиле. Нельзя сказать, что минималистский стиль не моден, сейчас все больше и больше людей находят себя и свое выражение именно в этом стиле. Его простота и элегантность сохраняются даже в таких помещениях, как офисы и промышленные предприятия. Нередко люди заполняют каждый уголок интерьера какими-то безделушками, что в итоге создает беспорядок и неаккуратный вид. Потом люди избавляются от хлама, оставляя необходимый минимум, дарящий гармонию и покой.