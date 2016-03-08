Мифы о стиле минимализм: действительно ли он безжизненный и скучный?

Это правда. Нужно быть на сто процентов уверенным, что этот стиль вам подходит. Поэтому сначала лучше посоветоваться на этот счет с архитектором или дизайнером, представьте свой интерьер в этом стиле. Некоторые любят простор, много света. Другие же предпочитают уютную атмосферу, с мягкой мебелью, сувенирами и аксессуарами, подушками. У каждого есть свой комфортный стиль. Стиль минимализм больше подходит тем, кто не любит обыденность, думает креативно, имеет непривычные взгляды на жизнь. Элегантная простота зачастую выбирается творческими людьми, архитекторами, бизнесменами, причем как для жилья, так и для рабочего помещения. Если вы выросли в уютном доме, то перейти на стиль минимализм может быть несколько сложно. Некоторые считают, что вкус к этому можно приобрести. Нередко молодые люди, когда начинают самостоятельно жить, хотят иметь как можно больше вещей. Но по мере взросления понимают, что чем меньше, тем лучше. Так же и с данным стилем. Вам понравится открывать что-то новое в простых механизмах. Имея несколько предметов интерьера, вы можете их перемещать, придавая им новую функцию.