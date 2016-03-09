Забудьте о пустых стенах на кухне! 7 блестящих идей.

Кухня в каждой квартире является той комнатой, где мы так или иначе проводим много времени. Будь то стандартные приемы пищи, задушевные разговоры за чашечкой кофе или мимолетные встречи с родственниками до и после рабочего дня. В любом случае, оформление кухонного помещения должно располагать к общению, возбуждать аппетит и просто вызывать положительные эмоции.

Мы уверены, что вне зависимости от квадратуры названной комнаты, ее стены не стоит оставлять пустыми. Предлагаем несколько доступных и привлекательных решений, которые усовершенствуют дизайн вашей кухни.