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Забудьте о пустых стенах на кухне! 7 блестящих идей.

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Küche Modern und Altholztheke, ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau Кухня в стиле модерн
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Кухня в каждой квартире является той комнатой, где мы так или иначе проводим много времени. Будь то стандартные приемы пищи, задушевные разговоры за чашечкой кофе или мимолетные встречи с родственниками до и после рабочего дня. В любом случае, оформление кухонного помещения должно располагать к общению, возбуждать аппетит и просто вызывать положительные эмоции.

Мы уверены, что вне зависимости от квадратуры названной комнаты, ее стены не стоит оставлять пустыми. Предлагаем несколько доступных и привлекательных решений, которые усовершенствуют дизайн вашей кухни.

1.Украсьте стены фотографиями и живописью, если любите культурную пищу

Küche Modern und Altholztheke, ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau Кухня в стиле модерн
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau

ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau
ZABOROWSKI ** Kreativer Innenausbau

Еще одна блестящая идея для неповторимого декора кухонных стен – предметы искусства. Если вы любитель не только привычной пищи, но и культурной, то вешайте на свободную стену самые различные композиции: фотокарточки, рисунки или картины.

Продумайте не только сюжет и цветовую гамму изображения, но и стилистику рамок. От правильно подобранного обрамления зависит общее восприятие данного декора в интерьере кухни. 

На фото представлен вариант в ярко-белом исполнении с использованием лаконичных рамок. Данные украшения смотрятся довольно контрастно на светлой стене, что придает композиции выразительности. 

2.Установите полки, если необходимо пространство для хранения

クレバスハウス ＜空間のズレ＞が生みだす快適な生活, 株式会社seki.design 株式会社seki.design Кухня в скандинавском стиле
株式会社seki.design

株式会社seki.design
株式会社seki.design
株式会社seki.design

У каждой хозяйки существует одинаковая проблема на кухне, какого бы размера не была последняя: постоянно не хватает места для хранения. Действительно, ассортимент различной утвари для готовки, хранения, обработки и употребления продуктов настолько велик, что пространства всегда недостаточно.

Решить данный вопрос очень просто – закрепите на свободной стене несколько полок. Сегодня особенно популярны открытые конструкции, пример которых представлен на фото. Но они имеют один существенный недостаток – сами полки и предметы на них накапливают пыль, поэтому нуждаются в регулярном и тщательном уходе.

3.Покрасьте стены в яркие цвета, если хотите контраста

Свежие краски в интерьере кухни и прихожей, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Кухня в стиле минимализм
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Свежие краски в интерьере кухни и прихожей

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Если вы относитесь к творческим натурам и не боитесь дизайнерских экспериментов, то контрастные решения – это то, что вам нужно!

Выберите насыщенный и яркий цвет, который вам особенно приятен, и окрасьте ним одну или несколько стен. Эта простая и доступная идея быстро воплощается в жизнь и не требует существенных затрат времени и средств. Кроме того, создать таким образом неповторимый и ультрасовременный дизайн собственной кухни сможет каждый, без помощи специалистов.

Если стены на вашей кухне отделаны керамической плиткой, то окрасить их не получится. Зато можно оклеить такую поверхность специальной пленкой яркого оттенка. 

4.Зеленая стена – для современных кухонь!

Quadro Vivo® com Rega Autamatica (dispensa ponto de água), Quadro Vivo Urban Garden Roof & Vertical Quadro Vivo Urban Garden Roof & Vertical КухняЭлектроника
Quadro Vivo Urban Garden Roof &amp; Vertical

Quadro Vivo Urban Garden Roof & Vertical
Quadro Vivo Urban Garden Roof &amp; Vertical
Quadro Vivo Urban Garden Roof & Vertical

Те, кто шагают в ногу со временем и следят за всеми дизайнерскими новинками, регулярно задаются вопросом: ’Что свойственно для современных кухонь’? И очень часто ответы поражают любое воображение.

Одним из последних интерьерных трендов называют зеленые стены. Это уникальный метод декорирования с использованием вертикального озеленения. Данная идея, являясь простой по своей сути, выглядит просто восхитительно. Благодаря автоматизированной системе полива и быстрой установке, подобные живые стены колоссально преображают дизайн любой кухни и становятся центральным элементом в ней. Яркая зелень радует глаз и очищает воздух.

Подберите оптимальный размер конструкции и разновидность используемых растений – и наслаждайтесь естественной красотой природы каждый день!

5.Может быть, просто обои?

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Кухня в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Скандинавское настроение

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Как говорится, все гениальное – просто! Зачем придумывать уникальные украшения и покупать дорогой декор для кухонных стен, если  их можно красиво оформить с помощью обоев? Главное в этом вопросе – проанализировать современные образцы названных отделочных материалов и выбрать подходящий вариант для своего дома.

На фото вы можете увидеть, как выглядит стена, оклеена яркими обоями с изображением природных элементов. Благодаря наличию аналогичных оттенков в интерьере комнаты, кухня выглядит гармонично и очень современно.

Особенно хотим отметить доступность данного декора, ведь на рынке представлены экземпляры на любой кошелек. 

6.Как на счет раскладного стола или стульев?

Квартира на Войковской Pakers, ДизайновТочкаРу ДизайновТочкаРу Кухня в стиле кантри
ДизайновТочкаРу

Квартира на Войковской Pakers

ДизайновТочкаРу
ДизайновТочкаРу
ДизайновТочкаРу

А эта идея особенно рекомендована собственникам малогабаритных квартир. Раскладная мебель у стены – отличный вариант, чтобы заполнить свободное пространство возле нее и обустроить комфортное место для принятия пищи.

Существует множество моделей раскладных столов и стульев. Выбирать нужно, исходя из стилистики кухонного интерьера, особенностей планировки и размера семьи. Вариант, представленный на фото, идеально подойдет для молодежной квартиры, в которой проживает двое людей. 

7.Вам нравится грифельная доска?

Квартира-студия в стиле лофт в центре Москвы, Aiya Design Aiya Design Кухня в стиле лофт
Aiya Design

Квартира-студия в стиле лофт в центре Москвы

Aiya Design
Aiya Design
Aiya Design

Если вы хотите сделать стены на кухне функциональными и необычными – используйте грифельную доску. Она может украшать всю стену или какую-то ее часть.

Дизайнеры часто рекомендуют такие решения для новомодных лофтов и модерновых интерьеров. С помощью обычных цветных мелков вы сможете креативно оформить кухню, оставив на доске послание родственникам, рецепты любимых блюд или просто красивый рисунок. Таким образом, дизайн стены можно бесконечно обновлять и совершенствовать по своему усмотрению.

Особенно шикарно смотрится черная грифельная доска в интерьере белого цвета, подчеркивая и оттеняя каждый элемент декора в нем. 

Правильная посуда для плиты со стеклокерамической поверхностью
А какие идеи для декора кухонных стен можете предложить вы?

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