Как украсить комнату в гавайском стиле?

О, кто не мечтает о Гавайских островах? Конечно, это мечта находится далеко и не всегда есть возможность окунуться в красоту этой местности. Однако, как говорят многие психологи, когда ты постоянно смотришь на свое желание, визуализируя его и буквально ощущая, оно автоматически становится ближе. А это под силу каждому из нас! Для этого нужно всего лишь создать соответственный стиль в интерьере. Давайте рассмотрим детальнее, что такое гавайский декор и каким образом его можно использовать в дизайне собственной комнаты, тем самым наполнив жизнь новыми, яркими красками.

Гавайи — один из американских штатов, представляющий собой архипелаг из порядка 27 островов. Расположенный далеко в Тихом океане, он обладает теплым, но свежим тропическим климатом. Красивая природа, голубое небо, чистые пляжные пески и океаническая вода прославили это место как рай на земле. И это действительно так, ведь любой путешественник, попав туда, не хочет больше оттуда возвращаться.

Коренное население Гавайи — полинезийцы, имеют оригинальную культуру, которая, к сожалению, на грани вымирания. После того как американцы начали активно осваивать эти острова, порядка 90% местного населения умерло, так как не смогло выработать иммунитет против привезенных белым населением болезней.

Вследствие этого, все жители Гавайи стремятся сохранить культурное и этническое достояние этих островов.

Тем не менее, острова несут положительную энергию, так как всегда ассоциировались с празднованием, отдыхом и весельем. Возможности этностиля этого архипелага в дизайне высоки. Элементы гавайского декора можно встретить во множестве тропических курортах мира.