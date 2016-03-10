Как украсить комнату в гавайском стиле?

О, кто не мечтает о Гавайских островах? Конечно, это мечта находится далеко и не всегда есть возможность окунуться в красоту этой местности. Однако, как говорят многие психологи, когда ты постоянно смотришь на свое желание, визуализируя его и буквально ощущая, оно автоматически становится ближе. А это под силу каждому из нас! Для этого нужно всего лишь создать соответственный стиль в интерьере. Давайте рассмотрим детальнее, что такое гавайский декор и каким образом его можно использовать в дизайне собственной комнаты, тем самым наполнив жизнь новыми, яркими красками.
Гавайи — один из американских штатов, представляющий собой архипелаг из порядка 27 островов. Расположенный далеко в Тихом океане, он обладает теплым, но свежим тропическим климатом. Красивая природа, голубое небо, чистые пляжные пески и океаническая вода прославили это место как рай на земле. И это действительно так, ведь любой путешественник, попав туда, не хочет больше оттуда возвращаться.
Коренное население Гавайи — полинезийцы, имеют оригинальную культуру, которая, к сожалению, на грани вымирания. После того как американцы начали активно осваивать эти острова, порядка 90% местного населения умерло, так как не смогло выработать иммунитет против привезенных белым населением болезней.
Вследствие этого, все жители Гавайи стремятся сохранить культурное и этническое достояние этих островов.
Тем не менее, острова несут положительную энергию, так как всегда ассоциировались с празднованием, отдыхом и весельем. Возможности этностиля этого архипелага в дизайне высоки. Элементы гавайского декора можно встретить во множестве тропических курортах мира.
Последним, но не менее важным элементом гавайского декора будет синий цвет различных оттенков — от бирюзового до цвета морской волны. Многие считают, что небо на Гавайях самое голубое, морская волна — самая чистая и прозрачная. Чтобы передать эти оттенки в интерьере и завершить тропическую гармонию, важно использовать и синий цвет. Кроме того следует помнить, что синий цвет также относят к таким, которые успокаивают психическое состояние человека.
Так, этот цвет в интерьере может успешно проявиться в картинах, на которых изображены гавайские пейзажи. Помимо этого, можно использовать подушки и покрывала синего цвета, покрасить в него потолок и т.д.
Как и в любом этностиле, в гавайском дизайне предпочтение отдается натуральным материалам: дереву, глине, песку, ткани и т.д. Соответственно, не желательно использование пластика, винила или металла.
Учитывая наличие райских тропических лесов, основным элементам гавайского декора присущи древесные или пальмовые мотивы.
Чтобы воссоздать эти мотивы в жилой комнате, достаточно использовать в ее интерьере деревянные предметы. Например, можно оклеить стены бамбуковыми обоями или деревянной панелью. В качестве напольного покрытия также можно использовать паркет или ламинат.
Учитывая знойность климата Гавайи, использование шкур животных не получило среди местного населения широкого распространения. Вместо них на пол можно уложить деревянные или соломенные коврики (циновки).
Потолок можно окрасить в белый или песочный цвета. Для более яркого антуража, потолок можно декорировать несколькими деревянными балками.
Чтобы создать иллюзию вида на тропический пальмовый лес, можно использовать фотообои, обрамленные по периметру досками и ставнями, как-будто это окно.
Логичным продолжением предыдущей мысли будет то, что элементам гавайского декора присуща светло-коричневая цветовая гамма. Гавайи — солнечные и теплые острова, поэтому одним из признаков являются светлые тона.
Таким образом, если в интерьере комнаты использовать деревянные элементы, они должны быть теплого коричневого или песочного тона. Хотя, играя на контрасте светлого и темно-коричневого тонов, можно сделать акценты на определенных элементах декора. Например, на белом или песочном потолке установить деревянные балки темно-коричневого цвета.
К той же цветовой гамме относится и плетеная мебель (кресла, диваны, столики), которая широко используется в гавайском стиле. Так, в отдельной жилой комнате будет уместно поставить плетенный журнальный столик или парочку плетеных кресел для гостей.
В то же время, не следует и преувеличивать роль коричневых оттенков в дизайне этого стиля. Когда его чересчур — это тоже плохо, ведь комната рискует превратиться в сплошное коричневое пятно. Именно поэтому его следует разбавлять элементами другого цвета. Ведь любые тропики характеризуются разнообразием цветовой гаммы, а не ее монотонностью.
Если поймать за руку путешественника, который только что вернулся с отдыха на Гавайях, и спросить его о его впечатлениях, он бы ответил, что это нежность. Ведь что может быть нежнее теплого солнца, прикосновения океанических волн и чистого морского воздуха.
Важным аксессуаром гавайского декора являются нежные и легкие занавески, которые подвешиваются над кроватью в виде балдахина. Развеваясь на прохладном утреннем ветерке, который заглядывает через приоткрытое окно, он будет напоминать о нежности морских курортов.
Что касается окон, то в гавайском интерьере их не принято закрывать. Наоборот, они, как правило, максимально открыты для доступа солнца и воздуха.
В то же время, чтобы одновременно и пропустить солнечный свет в дом, и избежать ослепления от прямых и ярких солнечных лучей, верхнюю часть окна можно закрыть бамбуковыми занавесками или жалюзи.
Что касается входа в комнату, его можно не закрывать дверью, но загородить лёгкими деревянными занавесками.
Выше уже упоминалось о том, что дизайнеры, работающие в гавайском стиле, любят использовать в интерьере деревянную и плетеную мебель. В то же время, это не значит, что наличие в интерьере другой мебели — табу. В любой случае, человеку было бы как минимум неудобно спать на плетенной или чисто деревянной кровати.
Поэтому, мягкий диван, оббитый натуральной тканью, будет очень уместным.
Как элемент гавайского декора, диван лучше поставить по центру комнаты. Так создается эффект свободного пространства, поскольку стены не перекрываются никакой мебелью. А вот уже возле дивана уместно поставить плетеный журнальный столик, на который поставить вазу со свежими фруктами.
Кроме дивана, возле столика можно поставить несколько мягких и радужно цветастых пуфиков. Так получится своеобразный «орден гавайских рыцарей плетеного стола», а проще говоря — поместиться семья или компания из нескольких друзей для обычных своих вечерних посиделок.
Как уже было сказано, тропики — это собрания миллионов оттенков различных цветов, которые только могут быть. Им свойственны яркие и красочные тона. Эту особенность следует использовать для декорирования интерьера комнаты и расстановки акцентов на элементах гавайского декора.
Например, говоря о плетеной или деревянной мебели следует сказать, что она сама по себе не является ни мягкой, ни комфортной в употреблении. Кроме того, при условии активного распространения коричневых тонов элементы мебели рискуют поблекнуть или слиться на фоне пола или стен такого же цвета. Поэтому разноцветные декоративные подушки могут сыграть двойную роль: и комфорта мебели прибавить, и отличить ее от общего фона комнаты.
Хорошо в такой комнате будут смотреться комнатные зеленые пальмы или цветущие растения, цветы которых блистают очень яркими оттенками. Также не стоит забывать и о традиционных гавайских венках, надевая которые автоматически погружаешься в атмосферу праздника.
Интересно в комнате с гавайским стилем будут смотреться живописные картины, на которых изображены тропические пейзажи, статуэтки гавайских танцовщиц или повешанная на стену маленькая гавайская гитара — укулеле.
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