Ветрозащита для деревянного дома

Многие современные ученые и философы считают, что человечество живет неэффективно, небрежно расходуя ресурсы планеты. Яркими примерами являются использование газа и нефти. Любой химик скажет, что эти ископаемые — очень ценное сырье для производства различных продуктов промышленности. Наряду с таким производством люди беспощадно сжигают это сырье как топливо. Если говорить о газе, то миллионы кубометров ежегодно сжигаются просто в воздух, так как его негде хранить.
Представители проекта «Венера» говорят о том, что человечеству пора перейти от расточительного потребительства к разумному использованию только того, что действительно нужно.
Если посмотреть на жилища, которые остались в нашей стране с прежних времен, во многих отношениях они построены расточительно. Тепло из трубы централизованного отопления попросту теряется в земле, дома не утеплены, не защищены от ветра и осадков.
В то же время официальная статистика говорит, что энергоэффективный дом позволяет ежегодно экономить до 90% энергии, потребляемой обычными домами.
Установка ветрозащиты на деревянный дом является одним из компонентов, который сделает его эффективным.
В случае, если кровля дома скатная, на ней так же монтировать ветрозащиту. Принцип монтажа ветрозащитной мембраны на кровле схож с тем, который используют на стенах. Материалы для монтажа те же, что и при отделке стен.
В первую между стропилами закрепляют утеплитель. Следует помнить, что в случае кровли между утеплителем и пленкой нужно создать дополнительный вентиляционный канал шириной приблизительно 50 мм. Если утеплитель уложен в один уровень со стропилами, на них нужно набить дополнительные стропила, чтобы поднять уровень, необходимый для зазора между пленкой и утеплителем.
Полосы пленки также укладывают нахлестом друг на друга на 2-3 см. Однако, на кровле их укладывают горизонтально, закрепляя на стропилах при помощи строительных скоб. Швы между полосами оклеивают липкой лентой.
Следует помнить, что ветрозащитная мембрана должна немного провисать между стропилами, обеспечивая в дальнейшем лучший сток конденсата.
В местах, где на кровле, возможно, предусмотрено окно или печные трубы, пленка прорезается. Однако требования сохранить герметичность стыков пленки со стенками окон и труб сохраняется.
Завершающим этапов является монтаж кровельного материала поверх ветрозащитной пленки.
Одной из современных технологий, которые позволяют защитить деревянный дом от ветра, является специальная ветрозащитная пленка.
Они представляют собой мембрану из не тканного полипропиленового волокна. Ветрозащита из такой пленки должна обладать следующими свойствами:
1. Эффективно защищать дом от ветра и теплопотерь, связанных с его воздействием.
2. Пропускать влагу, которая испаряется из стен дома. В противном случае стены отсыреют и никакой теплоизоляционный материал не будет в состоянии помочь. При этом, на них образуется грибок.
3. Сохранять свои функциональный свойства под воздействием высоких и низких температур, воздействием солнечных лучей и т.д.
В России используют ветрозащитные пленки как отечественных, так и зарубежных производителей.
Такие пленки используют как для защиты стен, так и кровли. При этом, они не являются отделочным материалом. Поверх них необходимо обшить дом любой доступной отделкой, например, вагонкой.
Также нелишним будет отметить, что есть и альтернатива — специальные ветрозащитные панели из прессованной деревянной стружки, склеенной с помощью древесной смолы.
Работа с ветрозащитной пленкой не является особо сложной, поэтому ее монтаж возможно выполнить самостоятельно, без привлечения наемных рабочих. В то же время, понадобится помощник, ведь одному закрепить этот материал будет проблематично.
Для установки пленки необходимы следующие материалы:
- утеплитель (минеральная вата, пенопласт и т.д.);
- деревянные толстые рейки;
- саморезы и гвозди;
- отделочный материал на выбор хозяина дома.
Для начала к стенам деревянного дома прибивают горизонтальные рейки, промежутки между которыми заполняют выбранным утеплителем. Поверх утеплителя вертикально накладывают слои ветрозащитной пленки.
Нужно помнить, что пленка должна плотно прилегать к утеплителю, чтобы при сильном ветре не создавались так называемые акустические хлопки. Они опасны тем, что могут порвать пленку и она станет бесполезной.
Каждая последующая полоса пленки укладывается внахлёст на 2-3 см на предыдущую. Этот нахлест склеивается обычной липкой лентой. Сама пленка крепится к рейкам и утеплителю при помощи строительных скоб.
Поверх ветрозащитной пленки прибивают вертикальные рейки. Шаг между рейками соответствует расстоянию между нахлестами полос пленки. Вертикальные рейки станут основой для монтажа отделочного материала.
Как уже выше сказано, поверх вертикальных реек закрепляют отделочный материал. Здесь стоит отметить, что вместо вертикальных деревянных реек могут быть установлены рейки из металлопрофиля. Впоследствии с их помощью удобно обшивать дом сайдингом, например.
Внешняя отделка несет две функции.
Во-первых, декоративную. Ветрозащита из пленки выглядит не эстетично, поэтому ее никогда не оставляют снаружи. В случае использования специальных плит возможны варианты, когда они являются одновременно и ветрозащитой, и отделочным материалом.
Во-вторых, пространство между отделкой и пленкой образует дополнительный вентиляционный канал, из которого выдувается влага. В то же время, дом остается защищенным благодаря пленке и утеплителю.
При монтаже ветрозащитной пленки строителями нередко допускаются ошибки, которых можно было бы избежать.
В первую очередь, при помощи пленки нередко стараются скрыть дефекты теплоизоляционного материала, наличие зазоров между ним и пр. Неплотно уложенная теплоизоляция приводит к тому, что ее эффективность значительно снижается, ведь в дальнейшем через зазоры будут происходить теплопотери.
Еще одной ошибкой является излишняя герметизация вентиляционного канала между пленкой и отделочным материалом. Этот канал должен хорошо проветриваться, выдувая влагу, которая испаряется из дома. При этом очень часто рабочие не видят разницы, что испаряется не наружная влага, а именно та, которая исходит из воздушного пространства изнутри дома.
Еще одна проблема, которая с этим связана, это использование пленок, которые не пропускают влагу, вплоть до обычных полиэтиленовых. В этом случае влага также не испаряется и стены сыреют, снижая теплоизоляцию дома.
Очень часто при отделке стен не обеспечивается плотное крепление пленки к утеплителю. Это, во-первых, снова приводит к плохому испарению влаги, так как она может конденсироваться между пленкой и утеплителем. Во-вторых, под воздействием ветра неплотно прилегающая пленка рвется.
Также важно, чтобы поверх пленки рейки крепились по вертикали. Это обеспечит сток конденсата вниз. Если рейки прикрепить вертикально, на них будет собираться влага.
В конце следует рассказать об ошибке, возникающей при эксплуатации дома. В случае выполнения ремонта с применением огня (сварка), нужно осторожно обходиться с пленкой. Возможно возгорание и быстрое распространения огня на все этажи дома.
В случае, если нет времени или необходимых навыков монтажа ветрозащитной пленки, лучше обратиться к строительной организации, которая специализируется или может выполнить такую работу. Желательно тщательно проверить ее на наличие квалифицированных рабочих, изучить отзывы от предыдущих клиентов. Нанимать рабочих, неорганизованных под началом фирмы, не рекомендуется, так как в этом случае меньше гарантий получить качественный результат.