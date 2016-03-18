Ветрозащита для деревянного дома

Многие современные ученые и философы считают, что человечество живет неэффективно, небрежно расходуя ресурсы планеты. Яркими примерами являются использование газа и нефти. Любой химик скажет, что эти ископаемые — очень ценное сырье для производства различных продуктов промышленности. Наряду с таким производством люди беспощадно сжигают это сырье как топливо. Если говорить о газе, то миллионы кубометров ежегодно сжигаются просто в воздух, так как его негде хранить.

Представители проекта «Венера» говорят о том, что человечеству пора перейти от расточительного потребительства к разумному использованию только того, что действительно нужно.

Если посмотреть на жилища, которые остались в нашей стране с прежних времен, во многих отношениях они построены расточительно. Тепло из трубы централизованного отопления попросту теряется в земле, дома не утеплены, не защищены от ветра и осадков.

В то же время официальная статистика говорит, что энергоэффективный дом позволяет ежегодно экономить до 90% энергии, потребляемой обычными домами.

Установка ветрозащиты на деревянный дом является одним из компонентов, который сделает его эффективным.