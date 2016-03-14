Интерьер в стиле открытого пространства на природе

Что если на время, абстрагировавшись от стандартных решений в оформлении вашего дома, выйти за рамки представлений о внутреннем и внешнем его виде? Ведь все мы привыкли четко и однозначно разделять один от другого. Имея типичное представления об этом, оформляя пространство внутри дома и вокруг него, чаще всего прибегают к уже устоявшимся дизайнерским приемам. Может и имеющим свою собственную «изюминку», но вряд ли претендующим выйти за границы обыденного восприятия пространства, внутри стен вашего жилья и всего что находится вне их.

Однако же из любого правила есть исключения!

Возможно ли такое, чтобы уютный вид вашей гостиной перенести на придомовую террасу, а пышущий сочной зеленью летний сад оказался внутри, прямо посреди дома? Казалось бы, идея совсем фантасмагорическая и не более чем игра воображения, но на самом деле все это более чем реально. Поможет же в этом такой стиль как интерьер снаружи.