Интерьер в стиле открытого пространства на природе

Что если на время, абстрагировавшись от стандартных решений в оформлении вашего дома, выйти за рамки представлений о внутреннем и внешнем его виде? Ведь все мы привыкли четко и однозначно разделять один от другого. Имея типичное представления об этом, оформляя пространство внутри дома и вокруг него, чаще всего прибегают к уже устоявшимся дизайнерским приемам. Может и имеющим свою собственную «изюминку», но вряд ли претендующим выйти за границы обыденного восприятия пространства, внутри стен вашего жилья и всего что находится вне их.
Однако же из любого правила есть исключения!
Возможно ли такое, чтобы уютный вид вашей гостиной перенести на придомовую террасу, а пышущий сочной зеленью летний сад оказался внутри, прямо посреди дома? Казалось бы, идея совсем фантасмагорическая и не более чем игра воображения, но на самом деле все это более чем реально. Поможет же в этом такой стиль как интерьер снаружи.
Интерьер снаружи предполагает декорирование дворового пространства с целью придания ему внутрикомнатной обстановки.
Так, то, что привычно было видеть внутри дома, окажется рядом с ним.
Использовать для этого можно абсолютно любые предметы декора и мебели.
Для размещения всего этого, замечательно подойдет летняя беседка во дворе или терраса рядом с домом, либо вынесенная на его крышу. Создать имитацию уютной комнаты труда не составит. Достаточно поставить мягкий диван и кресла, журнальный столик, зажечь свечи, у ног расположить декоративный электрический камин, соорудить тканевый балдахин и комната на открытом пространстве готова. Кроме этого использоваться могут совершенно разные предметы, в обыденности составляющие обстановку и украшение внутреннего пространства жилья. Действуя по такому принципу, воспроизвести вне дома получится совершенно любой антураж. Ярким выражением стиля интерьер снаружи будет то, если предметы обстановки расставить в нескольких местах двора. Разделив таким образом территорию зонально. Впечатление продолжения дома, но уже за пределами его внутренних помещений, у вас гарантированно окажется на максимальном уровне.
Главной особенностью стиля интерьер снаружи является взаимопроникновение уличного и комнатного пространств, частичная заменяемость одного другим.
Стилистическая идея состоит как раз в том, чтобы, даже распахнув окно или открыв дверь, у вас сложилось полное впечатление, что вы попадаете из комнаты в комнату, но уже под открытым небом, окруженную естественной природной средой. Либо же войдя в дом с улицы, проникаете во двор, на террасу, балкон, веранду или в сад, находящиеся изнутри дома, только в некоторой миниатюре. Стиль интерьер снаружи предполагает воплощение самых смелых дизайнерских задумок, в какой-то степени даже с некоторым сюрреалистичным оттенком.
Самым выразительным приемом стиля интерьер снаружи для плавного соединения внутреннего и наружного пространства, станет использование горшечных растений. Это могут быть как цветочные композиции, так и крупнолистовые растения, кустарниковые, и даже небольшие деревья.
Высадить такие растения можно в небольшие горшочки, кадки или дощатые ящики. В зависимости от размеров декорируемого помещения, следует подобрать соответствующую им растительность. Размещают емкости с зелеными насаждениями либо на полу, в углах, вдоль стен или в стеновых нишах.
Как вариант горшки или ящики вполне уместным будет подвесить на веревке. Эффектности в особенности придадут плетущиеся растения, свисающие с потолка, например, посреди гостиной, прямо над большим диваном, где обычно собирается вся семья или гости. Даже небольшого размера деревья, уходящие кроной вверх к потолку, создадут визуальный образ сада или сквера, ожившего посреди комнаты. Важно все-таки придерживаться и умеренности. Иначе вместо дизайнерского приема природного наполнения дома, вы получите непролазные джунгли. Расставив грамотно акценты в размещении растений, сочетая с остальными предметами интерьера, как раз и получим тот самый естественный природный вид, имеющий место быть за пределами этого помещения. Таким образом, создастся полная иллюзия совмещения уличного и комнатного пространства.
Используя такой же прием, в ранее озелененных посредством растений и деревьев, комнатах дома, дополнить природный образ станет еще проще.
Тут в ход пойдет садовая мебель и любой садовый инвентарь. Легкий столик и стулья из ротанга или массивная деревянная мебель, лучше всего грубой работы, безусловно, внесут свой колорит в общую картину. При желании имитацию дворового вида можно создать как в отдельной комнате, так и в части дома. Очень уместным в этом случае будет подвешенный где – нибудь в углу садовый гамак. Уличный вид внутри дома выразительнее проявится в сочетании с элементами, так называемого эко стиля. В дополнение к имеющимся атрибутам интерьера снаружи, задекорируйте комнату естественными природными материалами. Простор для дизайнерской мысли по поводу этого достаточно широк. Например, таким декоративным материалом станет обыкновенная кора старого дерева. А напилив из его ствола небольшие чурбаны, использовать их можно как подставки для тех же самых горшков с растениями. Сухие ветви выбрасывать тоже не нужно. Они вполне подойдут для декора комнаты, изображая тематику осеннего сада. Хорошо для этого под такими ветвями рассыпать по полу опавшие листья. Самые разнообразные камни тоже наилучшим образом впишутся в данную тематику. Это могут быть мелкие камни на тип гальки и крупные валуны. Композиционно они идеально подчеркнут натуралистичность стиля интерьер снаружи.
Гармоничность в интерьере снаружи подразумевается изначально. Применяемые материалы или предметы должны послужить одной лишь цели – соединению внешнего и внутреннего пространств. При чем, в исключительно гармоничном сочетании всего.
Те предметы, которые в обыденности уже привычно для глаз занимают свое место где – то во дворе, в первую очередь будут заметны внутри дома. Это поможет расставить правильные акценты. Элементы декора в первую очередь должны вызывать ощущение естественности, продолжения одного пространства другим.
Интерьер снаружи и основан на этом. Ничего из предметов не должно нарушать плавности перехода уличного и комнатного пространства. Этого внимательно следует придерживаться для успешного воплощения даже самых неприхотливых дизайнерских задумок, ни говоря ужу о грандиозных идеях в декорировании.
Материалы должны в равной мере сочетать в себе выразительность и приверженность стилю, вместе с некоторой уникальностью.
Тот же кухонный шкаф стоящий рядом с домом или старый велосипед в комнате, достаточно сильные детали, способные уже сами по себе выразить концепцию стиля интерьер снаружи.
Воссоздать чувство пребывания на природе, находясь при этом в помещении, в дополнение ко всем прочим деталям декора, поможет искусственная трава.
Специальные маты с ровной, густой травой укладываются на пол. Даже визуально такая трава мало чем отличима от настоящей. Такой газон или садовый луг на вашем полу собирается за пять минут. И что может быть приятней, пройтись потом босиком по такой траве? И если в чем-то другом ощущение соединения двух пространств в интерьере снаружи воспринимается глазами, то здесь добавляются более чувственные тактильные ощущения. Совершенно стирая границы между открытым пространством на природе и замкнутым и ограниченным внутридомовым.
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