7 секретов дизайна шикарной террасы

Терраса или, как ее еще называют, веранда — это легкая пристройка к дому, которая может являть собою как дополнительную комнату, так и зону отдыха на свежем воздухе у дома. Как правило, терраса — это удобный вариант для загородных домов, однако совсем не лишено смысла строить террасу и в обычном доме. Очень большую роль в этом случае играет наличие площади на земельном участке для строительства веранды. Также немаловажен и окружающий террасу пейзаж: очень редко в городе можно встретить красивый вид.
Наряду с комнатой на чердаке, беседкой или комнаты с зимним садом, уютная терраса — это чудесное место для уединения после тяжелого рабочего дня. Здесь можно спокойно почитать книгу или просто созерцать закат. Если есть повод собраться компанией, то терраса также станет подходящим вариантом.
Что же делает, казалось бы, простой навес, уютной террасой? Однозначного ответа нет, ведь каждый дом индивидуален. Однако с уверенностью можно сказать, что играют роль многие факторы: расположение на участке, пейзажи вокруг дома, наличие рядом сада, продуманный интерьер или мягкая мебель. Об отдельных тонкостях дизайна террасы пойдет речь в этой статье.
По этому вопросу следует отметить, что он в основном зависит от того, застеклена терраса или нет.
Если застеклена, то из террасы можно сделать полноценную комнату. Разница будет состоять лишь в том, что такую комнату в теплое время года можно будет легко трансформировать в открытую. Кроме того, обзор из нее будет всегда больше, учитывая большие окна. Соответственно, в такой террасе можно использовать более чувствительные к внешней среде материалы и предметы: мягкую тканевую мебель, ковры, шторы и т.д.
В открытой террасе нужно использовать более устойчивые к влиянию атмосферной среды предметы и материалы. Это плетеная мебель, деревянные столы, пластик и пр.
Однако в любом случае это будет уютная терраса.
Классический материал, из которого строят террасы, это дерево. Однако, возможны варианты использования кирпича или натурального камня, керамической плитки в качестве напольного покрытия. В связи с этим нужно заметить, что дизайн террасы и материал, который в нем использован, напрямую зависит от интерьера дома.
Нередко можно встретить такую ситуацию. Вроде и дом хороший, и хозяева заботливы, а нужной атмосферы в нем нет. То же может касаться и таких общественных заведений, как рестораны и кафе. В таких ситуациях просто невольно возникает чувство, кто мастера искусства фэн шуй в чем-то правы.
Подобную ситуацию можно наблюдать и в обустройстве уютной террасы. Недостаточно просто построить полуоткрытый навес и назвать его террасой. Важно понять, к какой части дома она должна прилегать: это должно быть и практично, и уместно.
В южных регионах террасу рекомендуют размещать на северной стороне дома, которая больше скрыта от воздействия солнца. В северных регионах наоборот, размещать террасу рекомендуют на солнце, с южной стороны. Таким образом будет частично компенсирована нехватка тепла и освещения.
Также важно обратить внимание на практичность. Учитывая проведение праздников, нужно учесть размещение террасы недалеко от кухни. Теперь хозяйка сможет быстрее накрывать на стол, практически не «выпадая» из ключа беседы.
В старом советском мультфильме медведь Винни-Пух впервые в мире дал классификацию пчел на «правильных» и «неправильных». Мебель для террасы также может быть правильной и неправильной.
Например, в открытой террасе совсем неуместно использовать мягкую мебель. Первый же сильный дождь превратит ее в старое и непригодное тряпье. Как минимум, эстетический вид такой мебели будет испорчен. Вместо этого, логичным будет расстановка плетеной, деревянной или пластиковой мебели. Чтобы сделать ее удобной, достаточно использовать различные декоративные подушки, которые легко спрятать в доме.
В по-настоящему уютной террасе все должно располагать к отдыху. Вот почему целесообразно поставить мебель типа кресла-качалки. Оригинально будет повешать между колоннами террасы гамак, в котором приятно будет отдыхать свежими летними вечерами. Но, открытая терраса тяготеет больше к минимализму, поэтому и мебели здесь будет меньше.
Застекленную террасу можно обставлять также, как и любую другую комнату в доме.
Каждый человек имеет личные вкусы и предпочтения относительно дизайна всего дома, в том числе и террасы. Исходя из этого, кому-то будет по вкусу самая простая уютная терраса: без излишних изысков — главное, чтобы открытый воздух был да вид вокруг хороший.
Другие люди предпочитают более щепетильный и вычурный взгляд на интерьер веранды.
Например, теплый уют любой террасе подарит камин, установленный по центру комнаты. Даже если терраса открыта, а на улице — дождь, горячий очаг сделает отдых комфортным, теплым и романтичным. Как вариация, на террасе может быть установлен очаг-мангал, с помощью которого хозяин дома сможет жарить мясо для гостей.
Если дом и терраса выполнены из натурального камня, то обычные деревянные загородки можно заменить толстыми чугунными цепями.
Как уже говорилось, изюминкой интерьера могут стать подвешенные гамаки.
Говоря об отдыхе на открытом воздухе, а тем более летом, нельзя не вспомнить о цветах как важных элементов декора веранды.
Прежде всего, цветы, особенно вьющиеся, смогут затенить террасу, затеняя ее от солнечного света.
Украшением любой веранды станут лампадные цветы, подвешенные в специальных горшках по периметру крыши и небольших перегородок. Пьянящий аромат летних цветов наполнит вечер сладкими нотками.
Если терраса застеклена и выполнена как отдельная комната, то здесь подойдут для высадки обычные комнатные цветы: фикусы, пальмы и т.д. Равномерно расставив цветы в пространстве, можно создать уютную террасу.
Кстати, застекленная терраса может прекрасно сойти за зимний сад, если ее достаточно хорошо утеплить и сделать в ней отопление.
Еще одна вещь, о которой нельзя забыть, обустраивая уютную террасу, – освещение.
Для открытой террасы отлично подойдут садовые фонари, выполненные в классическом стиле. Они принесут атмосферу сказки, как в средневековых сочинениях братьев Гримм. Достаточно развешать их по периметру террасы.
С другой стороны, если дизайн террасы максимально прост, можно повешать на ее потолке обычную люстру в стиле кантри.
Веранда в закрытом помещении может в полной мере использовать свои преимущества. Так здесь можно поиграть с освещением, установив как приборы главного так и локального освещения.
Ни один интерьер не обойдется без приятных мелочей, которые делают его домашним и теплым.
Так, на мебели, расположенной на террасе, широко используют декоративные подушки, которые хорошо быстро выносить и заносить в дом. Логичным и практичным добавлением к подушкам будут теплые пледы, которыми хорошо укутываться вечером, попивая горячий кофе или вино.
Оригинальным аксессуаром станут занавески, развешанные между проемами веранды. Цвет и стиль лучше выбрать исходя из дизайна всего дома.
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