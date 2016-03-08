7 секретов дизайна шикарной террасы

Терраса или, как ее еще называют, веранда — это легкая пристройка к дому, которая может являть собою как дополнительную комнату, так и зону отдыха на свежем воздухе у дома. Как правило, терраса — это удобный вариант для загородных домов, однако совсем не лишено смысла строить террасу и в обычном доме. Очень большую роль в этом случае играет наличие площади на земельном участке для строительства веранды. Также немаловажен и окружающий террасу пейзаж: очень редко в городе можно встретить красивый вид.

Наряду с комнатой на чердаке, беседкой или комнаты с зимним садом, уютная терраса — это чудесное место для уединения после тяжелого рабочего дня. Здесь можно спокойно почитать книгу или просто созерцать закат. Если есть повод собраться компанией, то терраса также станет подходящим вариантом.

Что же делает, казалось бы, простой навес, уютной террасой? Однозначного ответа нет, ведь каждый дом индивидуален. Однако с уверенностью можно сказать, что играют роль многие факторы: расположение на участке, пейзажи вокруг дома, наличие рядом сада, продуманный интерьер или мягкая мебель. Об отдельных тонкостях дизайна террасы пойдет речь в этой статье.