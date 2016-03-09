Пришло время повеселиться или советы по оформлению вечеринки

Как оформить идеальную вечеринку?
Рано или поздно подобный вопрос возникает перед всеми, кто решил организовать это «мероприятие». От того, как вечеринка будет украшена и оформлена, в какой-то мере зависит и атмосфера, что будет на ней царить. А так как целью любой вечеринки является именно безудержное веселье и отдых, то идеи и способы ее оформления просто обязаны этому всячески способствовать. И конечно же далеко не лишним будет проявить в этом оригинальность и максимально креативный подход.
Идеи оформления вечеринки могут быть самыми разнообразными. Главными вашими помощниками в этом станут собственная фантазия и воображение. Причем с большим ли размахом будет эта вечеринка или же совсем скромных масштабов, для детей или взрослых, в помещении или на открытом воздухе, на природе, из нее можно сделать фееричное и запоминающееся событие.
Когда вечеринка запланирована на открытом воздухе, например в саду, идеями украшения вечеринки можно значительно изменить привычный вид этого места.
Выбирая садовую мебель, конечно же, приоритет следует отдать столам, стульям и лавкам, выполненным из дерева. Если повод для вечеринки, это, не какое – то пышное торжество, где в украшении правильнее применить ткани светлых тонов, для скатертей и шатра, то самым подходящим вариантом среди идей украшения вечеринки в саду можно посоветовать кантри стилистику. Она как никакая другая создаст легкую атмосферу загородного пикника. Для большей натуралистичности, посадочные места кроме мебели можно организовать прямо на газоне, настелив ковры или поставив тюфяки, сделанные своими руками. Очень красиво станут смотреться живые изгороди из гирлянд с цветами. Поместив их в бутыли и подвесив на шнурке, вы получите оригинальное и привлекающее внимание украшение. В некоторых частях сада можно поставить емкости с водой, и на поверхности воды запустить своеобразные «кораблики» из свечей и цветочных лепестков. Между деревьями хорошо будут смотреться провисающие гирлянды из лампочек. С наступлением темноты они добавят своим переливающимся светом таинственной ауры в вашу садовую вечеринку.
Небольшая вечеринка чаще всего устраивается дома. Местом ее проведения может стать как просторный частный дом, так и совсем скромная однокомнатная квартира в городской многоэтажке.
Идеи оформления вечеринки, на которую подразумевается приход пусть и всего лишь десятка гостей, могут мало в чем уступать более грандиозной ее версии. Главными качествами такой вечеринки нужно сделать комфортный уют, наряду с экзотичностью и зрелищностью. Украсить комнату или дом нужно так, чтобы в итоге это уже мало чем напоминало будничную повседневность.
Пожалуй, лучшим идейным решением в этом случае будет проведение тематической вечеринки. Вопрос чем и как украсить помещение, решается при таком варианте сам собой. Единственное чем нужно будет заранее обзавестись, так это, хоть какими – то атрибутами по теме намечающейся вечеринки. Если темой вы выбрали культуру какой-то страны, то украсить комнату можно предметами в стилистике этой культуры.
Так, восточный шлейф обеспечат пестрые ковры на полу. Обыкновенную мягкую мебель после украшения накидками с бахромой и дополнением чуть большим, чем обычно количеством подушек, с легкостью можно превратить в восточный топчан. Комнату наполнить ненавязчивыми благовониями, рядом поставить кальяны. В таком оформлении помещения, гости ощутят себя в таинственной атмосфере арабской сказки. По такому же типу украсить следует вечеринку и любой другой культурной тематики. Если ваши гости являются заядлыми спортивными болельщиками, отличным способом будет оформить комнату в виде спортивного паба. На стенах повестить символику любимых команд, разместить что-то из спортивного инвентаря. А столы поставить на подобии барных стоек.
Довольно неплохой идеей оформления вечеринки станет стиль ретро. Здесь еще проще. Ведь всегда найдется что-то из старых вещей, принадлежащим еще нашим дедушкам и бабушкам, и так благополучно забытым в пыльном чулане. Украсьте комнату предметами эпохи прошлых десятилетий и антураж для ретро вечеринки готов. На самом деле простор для фантазии тут очень широк, ведь темой вечеринки может стать все что угодно. И самое главное, не забывать веселиться и угарно «отрываться» в любой обстановке, хотя своеобразную нотку в праздничное настроение эта обстановка конечно же вносит.
Когда масштабы вечеринки планируются обширней, то конечно небольшим помещением уже вряд ли будет обойтись. Идеи оформления вечеринки грандиозной и роскошной, при имеющихся возможностях, способны удивить и восхитить.
И здесь вариантов эффектно оформить и провести такую вечеринку существует множество. Местом проведения может стать клуб или ресторан, либо вместительный коттедж, где к тому же имеется бассейн. Если вечеринка претендует на изысканность и роскошь, то чтобы это подчеркнуть в элементы оформления нужно включить что-то от гламура. Больше блеска во всем не помешает.
Огромные вазы с живыми цветами, античные гипсовые статуи, пирамиды из хрустальных бокалов с искрящимся шампанским, парчовые ткани в занавесях, столы с шелковыми скатертями, ломящиеся от явств на дорогой посуде - эдакий стиль Гэтсби, наверняка будет самым точным выражением стремления сделать вечеринку с ореолом роскоши. Особенно впечатляющим станет, если такую вечеринку продолжить купанием в бассейне, оформленном в стиле гавайского пляжа, с имитацией песчаного берега и тропической зелени.
Вот тут – то, как раз и появится замечательная возможность показать свою творческую изюминку. Идеи для оформления вечеринки из подручных средств позволят быстро и в любом стиле украсить место ее проведения. Материалом для украшений послужит обыкновенная цветная и папиросная бумага. Россыпи конфетти из самодельных хлопушек, окажется сделать проще простого. Используйте для этого канцелярский дырокол и разноцветные спичечные коробки, обвернув их глянцевой пленкой и снабдив яркими тесемками. Применив пару нехитрых приемов по оригами, из папиросной бумаги, при должном старании, можно сделать впечатляющего вида объемные бумажные цветы, разместить которые можно будет на потолке или стенах. Сделанные из бумаги китайские фонарики будут не менее оригинальным украшением. Удачным решением в декорировании станет использование фольги и вообще разного рода блесток. Пайетками из нарезанной фольги можно обрамить стены. При попадании света на такую стену она вмиг засверкает сотнями огоньков. Преобразить ничем не примечательные воздушные шары получится золотой краской из баллончика, посыпав их еще и блестками. Такие шары, развешанные по комнате уж точно скучной обстановку не сделают.
Все опять же зависит от вашей фантазии и стилистики вечеринки. Так самодельные дискошары из бумаги, вполне могут стать забавными тыквами с горящими глазами, если тематикой выбран хэллоуин. Задекорировать обстановку предполагается из всего что найдется под руками. Вашими верными помощниками станут клей, краски и любой материал, что окажется в доме. Однако, если по каким либо причинам вы не можете сделать такой декор самостоятельно, не расстраивайтесь. Его всегда можно заказать у мастера.
Идеи оформления вечеринки для детей это конечно все что связано с миром детства. Кроме традиционных воздушных шаров и гирлянд или самодельных украшений, оформляющих детскую вечеринку, сделайте приятный сюрприз, украсив место проведения веселой вечеринки, изображениями супергероев любимых детских фильмов или мультиков. Создав такой антураж, а детям предложив одеть костюмы их любимых героев, вы сделаете этот праздник для них по – настоящему незабываемым. Ведь ощутить себя в роли своего супергероя на такой вечеринке будет рад каждый из ребят.
Идеи оформления вечеринки, конечно же, распространяются и на оформления стола. Тематика вечеринки напрямую влияет и на сервировку. Так, посуда и скатерти должны иметь тот же стиль, в котором задумана вечеринка. Лучше всего если и в оформлении стола будет побольше оригинальности. Уместным в большинстве случаем будет присутствие на столе свечей и цветов.
Свет, среди идей оформления вечеринки занимает особое место. Создание правильного освещения это ответственно дело.Светильники , фонари и гирлянды использовать можно как готовые, так и сделанные своими руками. Например, легкие китайские фонарики, расписанные иероглифами. Разместите их в тех местах, где они более всего будут эффектно рассевать свет. Как источник света одинаково хорошо подойдут и электрические лампочки и свечи. Приспособления для лазерного шоу и такие украшения как дискобол, помимо основного светового оформления, придадут вечеринке феерии и прибавят праздничного настроения.