Пришло время повеселиться или советы по оформлению вечеринки

Небольшая вечеринка чаще всего устраивается дома. Местом ее проведения может стать как просторный частный дом, так и совсем скромная однокомнатная квартира в городской многоэтажке.

Идеи оформления вечеринки, на которую подразумевается приход пусть и всего лишь десятка гостей, могут мало в чем уступать более грандиозной ее версии. Главными качествами такой вечеринки нужно сделать комфортный уют, наряду с экзотичностью и зрелищностью. Украсить комнату или дом нужно так, чтобы в итоге это уже мало чем напоминало будничную повседневность.

Пожалуй, лучшим идейным решением в этом случае будет проведение тематической вечеринки. Вопрос чем и как украсить помещение, решается при таком варианте сам собой. Единственное чем нужно будет заранее обзавестись, так это, хоть какими – то атрибутами по теме намечающейся вечеринки. Если темой вы выбрали культуру какой-то страны, то украсить комнату можно предметами в стилистике этой культуры.

Так, восточный шлейф обеспечат пестрые ковры на полу. Обыкновенную мягкую мебель после украшения накидками с бахромой и дополнением чуть большим, чем обычно количеством подушек, с легкостью можно превратить в восточный топчан. Комнату наполнить ненавязчивыми благовониями, рядом поставить кальяны. В таком оформлении помещения, гости ощутят себя в таинственной атмосфере арабской сказки. По такому же типу украсить следует вечеринку и любой другой культурной тематики. Если ваши гости являются заядлыми спортивными болельщиками, отличным способом будет оформить комнату в виде спортивного паба. На стенах повестить символику любимых команд, разместить что-то из спортивного инвентаря. А столы поставить на подобии барных стоек.

Довольно неплохой идеей оформления вечеринки станет стиль ретро. Здесь еще проще. Ведь всегда найдется что-то из старых вещей, принадлежащим еще нашим дедушкам и бабушкам, и так благополучно забытым в пыльном чулане. Украсьте комнату предметами эпохи прошлых десятилетий и антураж для ретро вечеринки готов. На самом деле простор для фантазии тут очень широк, ведь темой вечеринки может стать все что угодно. И самое главное, не забывать веселиться и угарно «отрываться» в любой обстановке, хотя своеобразную нотку в праздничное настроение эта обстановка конечно же вносит.