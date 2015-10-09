В мире дизайна и великого творчества есть множество конструкций, которыми закрывают вход в жилище. Они бывают узкие и широкие, деревяные и железные, входные и межкомнатные. Сегодня хотелось бы поговорить о преимуществе раздвижных дверей.
Первым и самым главным преимуществом раздвижной двери является тот факт, что ею невозможно повредить соседнюю стену. Дело в том, что если не ставить ограничитель ее открывания, то створки могут задевать ближайшую стену, оставляя следы и разрушая поверхность. Особенно это ощутимо в том случае, если ручка на ней массивная и тяжелая – она будет каждый раз царапать поверхность при соприкосновении со стеной. Это сильно видно, если обои светлые, а ручка выполнена в темных тонах – тогда на стене сначала появятся темные полосы, которые со временем превратятся в порезы, а затем и глубокие трещины в стене. Для того чтобы избежать постепенного разрушения стены, лучше всего поставить дверной проем раздвижную конструкцию. Данный элемент будет радовать хозяев чистыми и аккуратными стенами в течение долгого времени.
Вторым неоспоримым преимуществом раздвижных дверей является сохранение пространства. Для того чтобы открыть и закрыть обычную дверь, рядом должно быть необходимое место для маневров. В том случае, если его нет, проход будет открываться не полностью и приносить значительные неудобства. Во-первых, это может затруднить перемещение массивных и объемных предметов, например, при перестановке мебели нужно будет искать альтернативу ее попадания в помещение. Во-вторых, если проход слишком узкий, в него придется заходить боком, что, безусловно, будет доставлять некий дискомфорт. И, наконец, в-третьих, невозможность открыть до конца дверной проем лишает помещение доступа к свежему воздуху и свету, что вредно может сказаться на здоровье обитателей квартиры. А установка раздвижных конструкций – не создадут трудностей, так как для них не нужно никакого дополнительного пространства.
Преимущества раздвижных дверей наиболее очевидны, если дверной проем имеет нетрадиционную форму – круг. Предположим, что в доме один из входов в комнату выполнен в форме круга, как на проекте Кирилла Губаревича. В таком случае ни одна обычная дверца не сможет практично открываться и закрываться. Тогда на помощь придут раздвижные установки. Они полностью повторяют изгибы и совершенно не доставляют неудобств. Они будут экономить пространство, станут практичным и элегантным дополнением для любого интерьера комнат. По сути, раздвижная модель может быть любой, все зависит от формы и размеров дверного проема и фантазии заказчика.
Одним из интересных применений и еще одно преимущество раздвижных дверей будет зонирование с их помощью комнат. Так, если одну помещение нужно поделить на две и более частей, необязательно делать серьезный ремонт и ставить громоздкие стены. Для этого достаточно установить раздвижную систему, она очень проста в установке и демонтаже. Открываться она будет при помощи движения небольших колесиков или специальных рельс, которые можно установить прямо на пол и потолок без дополнительных на то подготовок. Так, если в семье появляется второй ребенок, не стоит сразу же покупать новый дом – можно просто разделить одну из комнат на две с помощью раздвижных установок (конечно, это возможно только тогда, когда позволяет пространство). Это даст возможность сэкономить деньги, время и силы на разделение помещения. Такой простой способ поможет быстро и легко справиться с этой проблемой.
Раздвижные установки используются не только между комнатами, но и в шкафах. Особенно они популярны у встроенной мебели. Дело в том, что встроенная мебель является продолжением стены, ее частью и обычная открывающаяся дверь, скорее всего, будет смотреть неуместно. К тому же встроенные шкафы это прекрасный способ экономии места. Преимущества раздвижных дверей в том, что они максимально экономят пространство вокруг себя. Такие конструкции могут открываться в одну или в обе стороны, но при этом они двигаются строго по поверхности, не выходя за рамки конструкции, тем самым сохраняя драгоценную площадь.
Преимущества раздвижных дверей в гардеробную или кладовку трудно переоценить. Дело в том, что, как правило, эти помещения не могут похвастаться своими размерами. Поэтому экономить место нужно и при установке на них дверей. К тому же местонахождение этих комнат может быть угловым, что затрудняет подбор и последующее открывание дверей. Проблему смогут решить раздвижные двери. Их размер может быть подобран под масштабы помещения, местоположения комнаты и габариты дверного проема. Таким образом, дверь можно будет поставить даже в самом труднодоступном месте.
Преимущества раздвижных дверей особенно ощутимы, если на них установить автоматический механизм открытия и закрытия. Как правило, такие двери можно встретить в бизнес-центрах и офисных помещениях. Удобство заключается в том, что двери открываются автоматически, как только человек к ним приближается. В первую очередь, это очень удобно. Если в одной руке папка с документами, а в другой – стакан кофе, то для того чтобы открыть обычную дверь, нужно произвести множество движений, рискуя облиться горячим напитком. Такой проблемы не возникнет, если у входа установлена автоматическая раздвижная дверь. К тому же такой элемент декора повысит статус организации, что весьма положительно скажется на мнении о компании.
Все мы знаем с детства, что «встречают по одежке… ». Эта пословица подразумевает не только внешний вид человека. Обстановка офиса и элементы стиля тоже являются немаловажным фактором при составлении портрета человека. При входе в кабинет руководителя любому посетителю неизбежно придется столкнуться с дверью и лучше, если она будет качественной и в то же время красивой. Ведь она говорит о статусе ее хозяина и о высоком положении в обществе. Она сделает вход в любой кабинет престижным и стильным. К тому же современные технологии позволяют сделать на практически любой поверхности всевозможные рисунки, тиснения, узоры и гравировки, что сделает ее непросто стильным элементом мебели, но и выделит индивидуальность ее хозяина.
Конечно, не стоит забывать и о таком показателе, как красота. Еще одним преимуществом раздвижных дверей можно выделить то, что они могут быть выполнены в самых разнообразных цветовых гаммах, из различных материалов, а также с самыми невероятными элементами декорирования. Она может стать предметом достояния всей квартиры. А если она качественно подобранная, то всегда будет радовать глаз как хозяевам, так и гостям квартиры, а также она поможет сэкономить пространство в небольших комнатах и сохранит поверхность стен от неблагоприятного воздействия дверных ручек на их сохранность.