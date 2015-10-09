Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Преимущества раздвижных дверей

Shunny_Star Shunny_Star
О Р Е Х С О З Р Е Л, Archibrook Archibrook Окна и двериДвери
Loading admin actions …

В мире дизайна и великого творчества есть множество конструкций, которыми закрывают вход в жилище. Они бывают узкие и широкие, деревяные и железные, входные и межкомнатные. Сегодня хотелось бы поговорить о преимуществе раздвижных дверей.

Дверная ручка

Коллекция STHART , Bellissimo Door Bellissimo Door Окна и двериДвери
Bellissimo Door

Коллекция STHART

Bellissimo Door
Bellissimo Door
Bellissimo Door

Первым и самым главным преимуществом раздвижной двери является тот факт, что ею невозможно повредить соседнюю стену. Дело в том, что если не ставить ограничитель ее открывания, то створки могут задевать ближайшую стену, оставляя следы и разрушая поверхность. Особенно это ощутимо в том случае, если ручка на ней массивная и тяжелая – она будет каждый раз царапать поверхность при соприкосновении со стеной. Это сильно видно, если обои светлые, а ручка выполнена в темных тонах – тогда на стене сначала появятся темные полосы, которые со временем превратятся в порезы, а затем и глубокие трещины в стене. Для того чтобы избежать постепенного разрушения стены, лучше всего поставить дверной проем раздвижную конструкцию. Данный элемент будет радовать хозяев чистыми и аккуратными стенами в течение долгого времени.

Сохранение пространства

Раздвижные двери Москва, Lesomodul Lesomodul Окна и двериДвери
Lesomodul

Раздвижные двери Москва

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

Вторым неоспоримым преимуществом раздвижных дверей является сохранение пространства. Для того чтобы открыть и закрыть обычную дверь, рядом должно быть необходимое место для маневров. В том случае, если его нет, проход будет открываться не полностью и приносить значительные неудобства. Во-первых, это может затруднить перемещение массивных и объемных предметов, например, при перестановке мебели нужно будет искать альтернативу ее попадания в помещение. Во-вторых, если проход слишком узкий, в него придется заходить боком, что, безусловно, будет доставлять некий дискомфорт. И, наконец, в-третьих, невозможность открыть до конца дверной проем лишает помещение доступа к свежему воздуху и свету, что вредно может сказаться на здоровье обитателей квартиры. А установка раздвижных конструкций – не создадут трудностей, так как для них не нужно никакого дополнительного пространства.

Гибкость

Квартира, Кирилл Губаревич Кирилл Губаревич Окна и двериДвери
Кирилл Губаревич

Квартира

Кирилл Губаревич
Кирилл Губаревич
Кирилл Губаревич

Преимущества раздвижных дверей наиболее очевидны, если дверной проем имеет нетрадиционную форму – круг. Предположим, что в доме один из входов в комнату выполнен в форме круга, как на проекте Кирилла Губаревича. В таком случае ни одна обычная дверца не сможет практично открываться и закрываться. Тогда на помощь придут раздвижные установки. Они полностью повторяют изгибы и совершенно не доставляют неудобств. Они будут экономить пространство, станут практичным и элегантным дополнением для любого интерьера комнат. По сути, раздвижная модель  может быть любой, все зависит от формы и размеров дверного проема и фантазии заказчика.

Зонирование

О Р Е Х С О З Р Е Л, Archibrook Archibrook Окна и двериДвери
Archibrook

О Р Е Х С О З Р Е Л

Archibrook
Archibrook
Archibrook

Одним из интересных применений и еще одно преимущество раздвижных дверей будет зонирование с их помощью комнат. Так, если одну помещение нужно поделить на две и более частей, необязательно делать серьезный ремонт и ставить громоздкие стены. Для этого достаточно установить раздвижную систему, она очень проста в установке и демонтаже. Открываться она будет при помощи движения небольших колесиков или специальных рельс, которые можно установить прямо на пол и потолок без дополнительных на то подготовок. Так, если в семье появляется второй ребенок, не стоит сразу же покупать новый дом – можно просто разделить одну из комнат на две с помощью раздвижных установок (конечно, это возможно только тогда, когда позволяет пространство). Это даст возможность сэкономить деньги, время и силы на разделение помещения. Такой простой способ поможет быстро и легко справиться с этой проблемой.

Шкафы

Les portes intérieures sont un élément incontournable de votre déco, Coliséo Coliséo Окна и двериДвери
Coliséo

Coliséo
Coliséo
Coliséo

Раздвижные установки используются не только между комнатами, но и в шкафах. Особенно они популярны у встроенной мебели. Дело в том, что встроенная мебель является продолжением стены, ее частью и обычная открывающаяся дверь, скорее всего, будет смотреть неуместно. К тому же встроенные шкафы это прекрасный способ экономии места. Преимущества раздвижных дверей в том, что они максимально экономят пространство вокруг себя. Такие конструкции могут открываться в одну или в обе стороны, но при этом они двигаются строго по поверхности, не выходя за рамки конструкции, тем самым сохраняя драгоценную площадь.

Гардеробная и кладовки

Gallery, Urban Front Urban Front Окна и двериДвери
Urban Front

Gallery

Urban Front
Urban Front
Urban Front

Преимущества раздвижных дверей в гардеробную или кладовку трудно переоценить. Дело в том, что, как правило, эти помещения не могут похвастаться своими размерами. Поэтому экономить место нужно и при установке на них дверей. К тому же местонахождение этих комнат может быть угловым, что затрудняет подбор и последующее открывание дверей. Проблему смогут решить раздвижные двери. Их размер может быть подобран под масштабы помещения, местоположения комнаты и габариты дверного проема. Таким образом, дверь можно будет поставить даже в самом труднодоступном месте.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Автоматическое открытие

Villa | Dubai, FPL srl FPL srl Окна и двериДвери
FPL srl

FPL srl
FPL srl
FPL srl

Преимущества раздвижных дверей особенно ощутимы, если на них установить автоматический механизм открытия и закрытия. Как правило, такие двери можно встретить в бизнес-центрах и офисных помещениях. Удобство заключается в том, что двери открываются автоматически, как только человек к ним приближается. В первую очередь, это очень удобно. Если в одной руке папка с документами, а в другой – стакан кофе, то для того чтобы открыть обычную дверь, нужно произвести множество движений, рискуя облиться горячим напитком. Такой проблемы не возникнет, если у входа установлена автоматическая раздвижная дверь. К тому же такой элемент декора повысит статус организации, что весьма положительно скажется на мнении о компании.

Упрощенный вход в кабинет

Privatpraxis für Frauenheilkundein Freising , 4plus5 4plus5 Стеклянные двери
4plus5

4plus5
4plus5
4plus5

Все мы знаем с детства, что «встречают по одежке… ». Эта пословица подразумевает не только внешний вид человека. Обстановка офиса и элементы стиля тоже являются немаловажным фактором при составлении портрета человека. При входе в кабинет руководителя любому посетителю неизбежно придется столкнуться с дверью и лучше, если она будет качественной и в то же время красивой. Ведь она говорит о статусе ее хозяина и о высоком положении в обществе. Она сделает вход в любой кабинет престижным и стильным. К тому же современные технологии позволяют сделать на практически любой поверхности всевозможные рисунки, тиснения, узоры и гравировки, что сделает ее непросто стильным элементом мебели, но и выделит индивидуальность ее хозяина.

Элемент декора

WorkHouse Partitioning Work House Collection Стеклянные двери
Work House Collection

WorkHouse Partitioning

Work House Collection
Work House Collection
Work House Collection

Конечно, не стоит забывать и о таком показателе, как красота. Еще одним преимуществом раздвижных дверей можно выделить то, что они могут быть выполнены в самых разнообразных цветовых гаммах, из различных материалов, а также с самыми невероятными элементами декорирования. Она может стать предметом достояния всей квартиры. А если она качественно подобранная, то всегда будет радовать глаз как хозяевам, так и гостям квартиры, а также она поможет сэкономить пространство в небольших комнатах и сохранит поверхность стен от неблагоприятного воздействия дверных ручек на их сохранность.

Шарм и нежность в одном флаконе

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо