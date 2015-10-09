Преимущества раздвижных дверей

Одним из интересных применений и еще одно преимущество раздвижных дверей будет зонирование с их помощью комнат. Так, если одну помещение нужно поделить на две и более частей, необязательно делать серьезный ремонт и ставить громоздкие стены. Для этого достаточно установить раздвижную систему, она очень проста в установке и демонтаже. Открываться она будет при помощи движения небольших колесиков или специальных рельс, которые можно установить прямо на пол и потолок без дополнительных на то подготовок. Так, если в семье появляется второй ребенок, не стоит сразу же покупать новый дом – можно просто разделить одну из комнат на две с помощью раздвижных установок (конечно, это возможно только тогда, когда позволяет пространство). Это даст возможность сэкономить деньги, время и силы на разделение помещения. Такой простой способ поможет быстро и легко справиться с этой проблемой.