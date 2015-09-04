Прогулка по таунхаусу

Проникаем в укромный уголок для маленьких жителей таунхауса, в котором нас с порога приветствует яркий и жизнерадостный цвет спелого лимона. Дети любят, когда их окружают яркие краски, такой интерьер заряжает их исключительно позитивной энергией.

Самый необычный предмет в комнате – это, разумеется, люстра, напоминающая большой космический корабль. Когда малышам не спится, их родители наверняка рассказывают им удивительные истории про путешествия в межгаллактических пространствах.