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Прогулка по таунхаусу

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Дом Millennium-park, 420 м², Bronx Bronx Гостиные в эклектичном стиле
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Сегодня мы отправляемся на прогулку по уютному и элегантному таунхаусу, оформленному московской дизайн-студией Bronx. Его интерьер наполнен гармонией и спокойствием.  Здесь мы не встретим ни вызывающих цветов, ни эксцентричного декора, зато насладимся изящными формами классического мебельного ансамбля и по достоинству оценим практичность и надежность выбранных дизайнерами отделочных материалов.

Большая гостиная

Дом Millennium-park, 420 м², Bronx Bronx Гостиные в эклектичном стиле
Bronx

Дом Millennium-park, 420 м²

Bronx
Bronx
Bronx

Просторная гостиная встречает нас роскошным убранством – три большие хрустальные люстры, элегантная мебель, сатиновые шторы и мраморный пол. Глубина и благородство интерьера позволяют почувствовать себя настоящим аристократом. Дизайнеры слегка отошли от характерной для неоклассики строгой симметрии, но сохранили верность пуфам со стежкой капитоне, креслам с ушами и неотъемлемому атрибуту стиля –  камину.

Потрясающая эклектика

Дом Millennium-park, 420 м², Bronx Bronx Столовая комната в эклектичном стиле
Bronx

Дом Millennium-park, 420 м²

Bronx
Bronx
Bronx

На сегодняшний день неоклассический стиль является одним из самых популярных направлений в дизайне интерьера. Смеем предположить, что причина тому кроется в его эклектичной природе. Этот стиль мастерски жонглирует сложно комбинируемыми элементами – здесь винтажный декор и футуристические изыски находятся всего в нескольких шагах друг от друга. Вместе они образуют настолько органичный тандем, что осознать их принадлежность к совершенно разным эпохам удается далеко не сразу.

Комната счастья

Дом Millennium-park, 420 м², Bronx Bronx Столовая комната в эклектичном стиле
Bronx

Дом Millennium-park, 420 м²

Bronx
Bronx
Bronx

Комната счастья – именно так хочется окрестить эту уютную столовую, в которой изысканность сочетается с гостеприимством. Во время поглощения кулинарных изысков, жители таунхауса могут наблюдать за происходящим на кухне и в коридоре сквозь стеклянную дверь и матовое стекло, выполняющие в этом интерьере роль межкомнатных перегородок.

Сhill-out зона

Дом Millennium-park, 420 м², Bronx Bronx Гостиные в эклектичном стиле
Bronx

Дом Millennium-park, 420 м²

Bronx
Bronx
Bronx

При оформлении комнаты отдыха дизайнеры немного отошли от неоклассики, решив создать настоящую chill-out зону с удобной мягкой мебелью. Такой интерьер не требует от его жителей и гостей соблюдать правила этикета и неизменно держать осанку за обеденным столом. Здесь наконец-то можно расслабиться, облачиться в комфортную домашнюю одежду и отвлечься от дневной суеты.

Спортивный зал

Дом Millennium-park, 420 м², Bronx Bronx Тренажерный зал в эклектичном стиле
Bronx

Дом Millennium-park, 420 м²

Bronx
Bronx
Bronx

Комната отдыха плавно переходит в спортивный зал, в котором, несмотря на ограниченный метраж, есть все необходимое для поддержания спортивной формы. Владельцам этот маленькой фитнес-станции можно только позавидовать, ведь у них есть возможность каждый день уделять хотя бы несколько минут тренировкам, не выходя из дома.

Детская

Дом Millennium-park, 420 м², Bronx Bronx Детские комната в эклектичном стиле
Bronx

Дом Millennium-park, 420 м²

Bronx
Bronx
Bronx

Проникаем в укромный уголок для маленьких жителей таунхауса, в котором нас с порога приветствует яркий и жизнерадостный цвет спелого лимона. Дети любят, когда их окружают яркие краски, такой интерьер заряжает их исключительно позитивной энергией. 

Самый необычный предмет в комнате – это, разумеется, люстра, напоминающая большой космический корабль. Когда малышам не спится, их родители наверняка рассказывают им удивительные истории про путешествия в межгаллактических пространствах.

Гардеробная

Дом Millennium-park, 420 м², Bronx Bronx Гардеробная в эклектичном стиле
Bronx

Дом Millennium-park, 420 м²

Bronx
Bronx
Bronx

Каждая женщина знает, как важно иметь в доме отдельное пространство для одежды и обуви. Гардеробная не только продливает жизнь  вещам, но позволяет существенно сэкономить время на их поиски. 

Для тех, кто в настоящий момент планирует организовать небольшую гардеробную в собственной квартире, рекомендуем прочесть Книгу идей ’Самые практичные системы хранения’. В ней вы найдете массу полезных советов и не ошибетесь при выборе.

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