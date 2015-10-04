Садовая терраса своими руками

Когда не хватает солнца и моря, когда хочется европейского комфорта, идея сделать садовую террасу в соответствующем стиле своими руками вполне актуальна. Начать можно сверху: например, украсить потолок аккуратным узором.

Обилие зелени или даже целая оранжерея – это то, что нужно на европейской террасе. Постарайтесь, чтобы цветы и небольшие деревья были фоном – так садовая терраса будет выглядеть органично и натурально. На фотографии очень удачно расположение зелени по периметру помещения.

Плетеная мебель придаст ажурности и легкости обстановке. Очень кстати здесь пуфы – они не занимают много места и выглядят как дополнительное украшение комнаты. Дизайнеры обычно подбирают их по цвету полу или стенам. Кроме того, оттенки коричневого ассоциируются с натуральным деревом – для террасы это можно считать идеальным вариантом.

Светильники, гармонирующие с другими элементами интерьера – находка дизайнеров. Декоративные подушки с похожим узором дополняют общую обстановку и отлично вписываются в общий формат.