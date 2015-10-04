Садовая терраса своими руками

Если ваш дом не имеет балкона или лоджии, к нему вполне можно пристроить садовую террасу, и сделать это своими руками. Для этого необходимо представлять себе завершенный вид строительства и запастись нужными материалами. Чаще всего для подобного рода постройки используются натуральные материалы, например, дерево. Такая терраса будет иметь благородный вид и способствовать благоприятной атмосфере.
Садовые террасы бывают открытого и закрытого типа. На открытых можно расположить диванчики или шезлонги, а в закрытых разместить кухонный гарнитур для обедов на свежем воздухе. В любом случае, терраса – это территория для отдыха и приятного времяпрепровождения.
Когда не хватает солнца и моря, когда хочется европейского комфорта, идея сделать садовую террасу в соответствующем стиле своими руками вполне актуальна. Начать можно сверху: например, украсить потолок аккуратным узором.
Обилие зелени или даже целая оранжерея – это то, что нужно на европейской террасе. Постарайтесь, чтобы цветы и небольшие деревья были фоном – так садовая терраса будет выглядеть органично и натурально. На фотографии очень удачно расположение зелени по периметру помещения.
Плетеная мебель придаст ажурности и легкости обстановке. Очень кстати здесь пуфы – они не занимают много места и выглядят как дополнительное украшение комнаты. Дизайнеры обычно подбирают их по цвету полу или стенам. Кроме того, оттенки коричневого ассоциируются с натуральным деревом – для террасы это можно считать идеальным вариантом.
Светильники, гармонирующие с другими элементами интерьера – находка дизайнеров. Декоративные подушки с похожим узором дополняют общую обстановку и отлично вписываются в общий формат.
Изначально терраса располагается в домах на территории с теплым климатом. По фотографии мы видим, что этот дом находится на берегу Черного моря. Особенность этой квартиры в том, что он находится на третьем этаже, но и в этом случае террасу можно сделать садовой. Для этого достаточно разместить горшки и кадки с цветами. Если позволяет масштаб, можно организовать настоящую домашнюю оранжерею.
В то же время идеально смотрится плетеный столовый набор и в стороне – такие же лежаки. В этом соединяется атмосфера пляжа и прибрежного кафе. О пляже нам напоминает бежевый цвет и его оттенки, а о кафе – летняя сервировка стола и небольшая столешница.
Зеркальное оформление стены очень удачно: в ней отражается море и горы. Это словно приближает побережье к сидящим на террасе. Горный воздух с морским ветром итак здесь присутствует, поэтому колоритную атмосферу дома на берегу можно считать полностью воссозданной.
Стоит отметить, что садовые элементы все же присутствуют на этой террасе: пышная зелень в аккуратных кадках древесного оттенка напоминает нам о деревьях на горных склонах. При желании пространство можно заполнить множественными цветочными горшками, а у стены разместить этажерку с книгами и цветами. В этом случае атмосфера садовой террасы будет полностью реализована.
Если дом или квартира располагаются неподалеку от моря, идеальным решением будет сделать открытую террасу. Конечно, стоит позаботиться о навесе над ней, поскольку осадки могут значительно испортить ваш отдых на свежем воздухе. Как видно на фото, навес может быть мобильным: складывающий зонт защитит вас от дождя, а в сложенном состоянии не будет мешать принимать солнечные ванны.
Современная мебель насыщенного синего цвета отлично гармонирует с цветами моря и неба. В вечернее время синий оттенок также будет уместным. Каменный пол вызывает ассоциации с морской галькой и отлично дополняется зеленью в оформлении террасы. Кроме того, цветы придают помещению домашний уют и создают умиротворенную обстановку. Дерево в этом случае идеально дополняет фитоукрашения.
Очень удобные раздвижные двери как нельзя кстати в этом интерьере. Они быстро и легко открываются без лишних усилий и, складываясь, экономят пространство. Освещение также можно назвать наиболее подходящим: видно, что дизайнеры постарались. Рассеянный свет по периметру террасы создает интимную атмосферу и способствует расслаблению и релаксации, а для этого как раз и предусмотрена лаунж-зона.
Разумное решение для загородного дома: это соединить в садовой террасе столовую и комнату для отдыха. На фотографии мы видим воплощение этого решения в жизнь. Дизайнеры прибегли к самому удачному варианту, сделав лаунж-зону закрытой, а обеденную часть открытой. Благодаря этому, можно обедать на свежем воздухе, а отдыха с видом на улицу возможен, даже если на улице идет дождь.
На фотографии можно заметить, что освещение хорошо продумано: потолок представляет собой сплошную осветительную конструкцию. В лаунж-зоне предусмотрено вечернее освещение: лампа над диваном позволит погрузиться в чтение книги или отдых за компьютером. Над обеденным столом можно заметить низкие светильники: ими можно воспользоваться за ужином, не прибегая к верхнему освещению.
Важно, что мебель и всевозможные настилы сделаны из массива дерева. Благодаря экологичности материалов, очищается воздух в помещении и обстановка приобретает максимальную естественность. Для зоны отдыха предпочтительна мягкая мебель: это позволит расслабиться и отдохнуть в полной мере. Дополнение диванов, лежаков и кресел декоративными подушками и пледами очень удачно: ими всегда можно воспользоваться, если похолодает или подует северный ветер.
Как и любая жилая комната, терраса нуждается в украшении и оформлении. Мы расскажем, как сделать садовую террасу уютной своими руками. Начать следует уже с выбора штор или жалюзи.
На фотографии мы видим белоснежные жалюзи на фоне белых рам. Подобный выбор оттенков идеален для весенне-летнего периода: зелень за окном будет гармонировать с расцветкой окон. Удачным решением будет разместить на террасе горшок с цветами, букет полевых цветов или букет черемухи в стеклянной вазе. Важно, чтобы эта деталь тоже вписывалась в общий интерьер.
Безусловно, лучший вариант для террасы – это превратить ее в уголок релаксации. Для этого достаточно поставить диванчик или несколько кресло-мешков в помещении. На фото небольшой аккуратный диван со множеством подушек смотрится как отличное место для отдыха и расслабления.
Пожалуй, декоративные подушки – самое оптимальное средство украшения для террасы, особенно если она закрытого типа. Лучше всего подобрать подушки разных размеров и оттенков. Декоративные наволочки в одном стиле помогут преобразить обстановку и сделать ее более комфортной.
Летнюю террасу в саду вполне возможно сделать своими руками и оформить, к примеру, как столовую на свежем воздухе. При этом важно организовать навес над обеденным столом и необходимое верхнее освещение – так вы сделаете посиделки за столом уютными в любую погоду.
Деревянный пол – самое оптимальное решение для летнего помещения. А внесение деревьев непосредственно на территорию террасы приближает к природе и делает террасу единым целым с садом и цветущей зеленью.
Столовая, выполненная из массива дерева, как нельзя лучше впишется в общий стиль дома и создаст атмосферу естественности. Мягкое освещение добавит в обстановку камерность и уют. Все готово к приему гостей, осталось накрыть на стол и зажечь свечи на гостеприимном столе.